Thời tiết TPHCM ngày đầu nghỉ Tết mát mẻ, sắp có không khí lạnh tăng cường

TPO - Trong ngày hôm nay 25/1 (26 tháng Chạp), ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025, thời tiết TPHCM mát mẻ lúc sáng sớm và đêm, ngày có nắng, nhiệt độ thấp nhất 23-24 độ C, cao nhất 34 độ C.

Sáng nay 25/1, người dân TPHCM đón ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025 trong thời tiết mát mẻ, nhiệt độ thấp nhất 23-24 độ C.

Theo dự báo từ cơ quan khí tượng, trong hôm nay, thời tiết TPHCM ít mây, ngày nắng, sáng sớm và về đêm trời mát mẻ với nhiệt độ thấp từ 23-24 độ C, buổi trưa nhiệt độ cao nhất khoảng 34 độ C, trời không mưa.

Dự báo trong những ngày từ 29-31/1, do ảnh hưởng bởi không khí lạnh tăng cường, về đêm và sáng sớm tại thành phố sẽ se lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20-21 độ C, có nơi dưới 20 độ C.

Trong những ngày giáp Tết, thời tiết TPHCM có ít mưa, trời se lạnh về sáng sớm, một vài ngày sẽ xuất hiện sương mù, chất lượng không khí giảm.

“Độ ẩm giảm, chất lượng không khí giảm, trời se lạnh về đêm và sáng sớm có khả năng ảnh hưởng tới sức khỏe con người”- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo, từ ngày 25/1 - 2/2 (từ ngày 26 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), khu vực Nam Bộ không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất từ 30-34 độ C, thấp nhất từ 20-24 độ C, riêng khu vực miền Đông Nam bộ từ ngày 28-29/1, có nơi dưới 20 độ C.