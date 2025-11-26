Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp nhận kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ

Ngô Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đoàn Công an TPHCM đã tổ chức lễ trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” tặng Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TPHCM. Đây là danh hiệu cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dành tặng những cá nhân có đóng góp, cống hiến to lớn đối với sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Chiều 24/11, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an TPHCM (CATP) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bước vào phiên làm việc thứ nhất. Đại hội là dịp đánh giá những thành công và hạn chế trong nhiệm kỳ qua, xác định phương hướng hoạt động thiết thực, hiệu quả, thông qua những mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu, công trình trọng điểm của phong trào Đoàn CATP trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội có sự tham dự của 200 đại biểu chính thức, đại diện cho 6.500 đoàn viên thanh niên từ 34 cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn CATP.

img-9801.jpg
Đại hội có sự tham dự của 200 đại biểu chính thức. Ảnh: Ngô Tùng

Trước khi bắt đầu chương trình làm việc phiên khai mạc đại hội, Đoàn CATP đã tổ chức lễ trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” tặng Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TPHCM. Đây là danh hiệu cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dành tặng những cá nhân có đóng góp, cống hiến to lớn đối với sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ.

img-9776.jpg
Anh Nguyễn Minh Sơn - Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” tặng Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TPHCM.
img-9841.jpg
Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp cùng đại biểu dự phiên khai mạc đại hội.
img-9812.jpg
Quang cảnh phiên khai mạc đại hội.
img-9758.jpg
Sáng mai (25/11), đại hội diễn ra phiên trọng thể. Ảnh: Ngô Tùng

Phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an TPHCM lần thứ I sẽ diễn ra sáng mai (25/11). Tại phiên làm việc này, đại hội sẽ công bố quyết định chỉ định Ban Thanh niên CATP khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 và đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngô Tùng
#Vì thế hệ trẻ #kỷ niệm chương #Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh #Đoàn Công an TPHCM #chỉ định nhân sự #Phó Giám đốc Công an TPHCM #Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp

