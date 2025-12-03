Thị trường BĐS Hải Phòng cuối năm 2025: Thời kỳ của 'mua đại' đã kết thúc

Cuối năm 2025, thị trường bất động sản (BĐS) Hải Phòng ghi nhận những chuyển biến rõ nét. Giai đoạn “mua đại” – khi nhà đầu tư xuống tiền theo hiệu ứng đám đông dường như đã qua. Thay vào đó, người mua có xu hướng thận trọng, trở nên tinh tường, chắt chiu hơn trong từng lựa chọn và đòi hỏi những giá trị bền vững, chất lượng.

BĐS Hải Phòng “bùng nổ” với những con số ấn tượng

Tính đến hết quý III/2025, thị trường BĐS Hải Phòng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ. Theo đại diện một đơn vị phân phối tại Hải Phòng, phân khúc nhà ở thương mại thấp tầng ghi nhận mức “bùng nổ” cả về nguồn cung và giao dịch: số dự án mới mở bán tăng gấp 3 lần, trong khi lượng giao dịch tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm 2024. Nguồn cung cũng trở nên đa dạng hơn với nhiều phân khúc, trải rộng tại các địa phương của thành phố, tạo nên bức tranh thị trường sôi động và cạnh tranh rõ rệt.

Thực tế cũng đã chứng minh, những năm gần đây, Hải Phòng trở thành điểm đến của nhiều chủ đầu tư tên tuổi: Vingroup, DOJILAND; Masterise, Văn Phú, Gamuda, Sun Group, Hoàng Huy… Sự tham gia của các “ông lớn” cho thấy thị trường sở hữu dư địa tăng trưởng dài hạn và khả năng hấp dẫn dòng vốn lớn.

Thủy Nguyên phát triển hạ tầng mạnh mẽ.

Đáng chú ý, Thủy Nguyên – trung tâm chính trị hành chính mới của Hải Phòng, đang là khu vực hội tụ nhiều nhất các dự án quy mô lớn như Vinhomes Royal Island, Hoàng Huy New City hay Vlasta Thủy Nguyên… Đặc biệt là sự xuất hiện của dự án thấp tầng đầu tiên do DOJILAND phát triển tại Hải Phòng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển của thương hiệu bất động sản này.

Theo thông tin tìm hiểu, dự án này được định vị thuộc nhóm sản phẩm “Limited Luxury” – BĐS tinh tuyển, hướng đến nhóm khách hàng sở hữu tiêu chuẩn lựa chọn khắt khe, ưu tiên chất lượng sống, tính riêng tư, giá trị thẩm mỹ và khả năng gia tăng giá trị lâu dài.

Khách hàng tinh tường hơn, thời kỳ của “mua đại” đã kết thúc

Thủy Nguyên hội tụ nhiều “ông lớn BĐS” thúc đẩy thị trường chuyển sang giai đoạn sàng lọc mạnh mẽ.

Khi nguồn cung lớn và các dự án cạnh tranh trực diện, người mua chuyển từ tâm lý mua theo sóng sang lựa chọn kỹ càng hơn. Nếu vài năm trước thị trường từng chứng kiến những giao dịch diễn ra vội vã, với tâm lý “sợ bỏ lỡ”, thì nay khách hàng ưu tiên kiểm chứng, trải nghiệm và đánh giá thực tế. Hay nói một cách khác, người mua đang có những tiêu chí rõ ràng để đánh giá dự án trước khi “xuống tiền”.

Điều khách hàng quan tâm đầu tiên chính là tính pháp lý rõ ràng và minh bạch của dự án – điều kiện tiên quyết giúp giảm thiểu rủi ro. Những dự án được xác nhận đủ điều kiện mở bán luôn tạo được niềm tin vững chắc, thu hút sự quan tâm vượt trội trên thị trường.

Song song với sự an tâm về tính pháp lý là nhu cầu về một nơi an cư lý tưởng với không gian sống đẳng cấp và hệ tiện ích hiện đại, đồng bộ. Người mua không chỉ đơn thuần lựa chọn một nơi để ở, mà quan tâm nhiều hơn đến chất lượng sống và những giá trị bền vững. Đặc biệt, sự đẳng cấp của một dự án giờ đây không còn được đo đếm bằng quy mô hay những vật liệu, thiết bị xa xỉ. Giá trị ấy được định nghĩa trọn vẹn hơn với những khoảng xanh trong thiết kế, với mật độ xây dựng thấp nhường chỗ cho thiên nhiên trong lành. Chính khả năng mang đến cảm giác an yên, tái tạo năng lượng và duy trì cân bằng trong nhịp sống hiện đại mới là tiêu chí nâng tầm giá trị của dự án bất động sản.

Bên cạnh đó, quy hoạch và tầm nhìn phát triển cũng đóng vai trò như động lực tăng trưởng”cho giá trị tương lai. Những dự án tọa lạc tại các khu vực đang được định hướng trở thành trung tâm đô thị mới – như Thủy Nguyên – luôn sở hữu sức hút đặc biệt khi được hưởng lợi từ hạ tầng và sở hữu tiềm năng bứt phá dài hạn.

Những dự án có thiết kế độc đáo và không gian sống tinh tuyển được nhiều khách hàng “săn đón”.

Cuối cùng, uy tín chủ đầu tư và năng lực vận hành trở thành “bảo chứng” cho tài sản của khách hàng. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, người mua ưu tiên lựa chọn các chủ đầu tư có kinh nghiệm, có hệ sinh thái dịch vụ đi kèm và minh chứng rõ ràng về chất lượng vận hành. Khi giá trị sống được đề cao, yếu tố thương hiệu chủ đầu tư thậm chí ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ quan tâm cũng như quyết định mua nhà của khách hàng.

Sự bùng nổ về nguồn cung không kéo Hải Phòng trở lại vòng xoáy “mua đại”, mà thúc đẩy thị trường chuyển sang giai đoạn sàng lọc mạnh mẽ. Những dự án hội tụ đầy đủ các tiêu chí như giá trị sử dụng thực, tiện ích phong phú; quy hoạch bài bản; thiết kế tinh tế và đặc biệt là uy tín của chủ đầu tư; … được dự báo sẽ dẫn dắt dòng tiền và trở thành tâm điểm của thị trường trong thời gian tới.