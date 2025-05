Thị trường bất động sản Hải Phòng: Lộ diện tâm điểm tăng trưởng mới

Với định hướng trở thành trung tâm logistics lớn của cả nước và khu vực, Hải Phòng đang bứt phá mạnh mẽ cùng vị thế chiến lược, tốc độ đô thị hóa vượt trội và các chính sách phát triển đồng bộ. Đô thị gắn với logistics trở thành tâm điểm tăng trưởng mới đầy khác biệt cho thành phố này.

Logistics - Bệ phóng cho BĐS Hải Phòng

Hải Phòng - Thành phố công nghiệp và cảng biển đang chuyển mình mạnh mẽ với sự phát triển vượt bậc về kinh tế và hạ tầng. Thành phố ghi dấu ấn với tăng trưởng kinh tế hai con số liên tục trong 10 năm (2015-2024), lọt top 5 địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước năm 2024. Trong đó, thương mại – dịch vụ - logistics đóng góp gần 39% tỷ trọng, khẳng định vai trò động lực then chốt.

Là địa phương duy nhất ở miền Bắc hội tụ 5 phương thức vận tải (đường biển, đường sông, đường sắt, đường bộ và hàng không) cùng hệ thống cảng biển lớn, Hải Phòng có đầy đủ yếu tố thuận lợi để phát triển ngành dịch vụ logistics, hướng tới trở thành trung tâm logistics khu vực và quốc tế trong tương lai.

Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định đến năm 2025, Hải Phòng hoàn thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trở thành trọng điểm kinh tế biển và trung tâm logistics quốc gia, hướng tới trung tâm logistics quốc tế vào năm 2030. Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng 2021-2030 và Quy hoạch chung Hải Phòng đến 2040, tầm nhìn đến năm 2050 cũng đều xác định phát triển Hải Phòng trở thành trung tâm logistics của vùng, cả nước và quốc tế...

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Hải Phòng đã và đang tập trung huy động mọi nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị, các khu công nghiệp, khu kinh tế và nhất là hệ thống cảng biển.

Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện đã vận hành và không ngừng được mở rộng, kết nối trực tiếp với các cảng lớn ở Đông Bắc Á, châu Âu và Bắc Mỹ. Các công trình trọng điểm như cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cầu Tân Vũ - Lạch Huyện, sân bay Cát Bi được nâng cấp… đã tạo nền tảng vững chắc cho logistics phát triển. Đặc biệt, dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng dự kiến khởi công cuối 2025 sẽ mở ra cơ hội đột phá, củng cố vị thế trung tâm logistics quốc tế của Hải Phòng.

Cùng với đó, thành phố cảng đang đề xuất thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam, Khu thương mại tự do; Sân bay quốc tế Tiên Lãng cùng hàng chục khu công nghiệp (KCN) mới, mở ra dư địa rộng lớn, đưa Hải Phòng trở thành trung tâm dịch vụ logistics quốc tế hiện đại.

Những chiến lược này không chỉ nâng cao vị thế kinh tế mà còn tạo đà cho thị trường BĐS Hải Phòng bùng nổ. Theo Batdongsan.com.vn, bốn tháng đầu 2025, Hải Phòng nằm trong top 2 tỉnh thành được quan tâm nhất. Hội Môi giới BĐS Việt Nam ghi nhận quý I/2025, thành phố thu hút dòng tiền từ Hà Nội và các tỉnh lân cận, tỷ lệ hấp thụ dự án mới cao, giá BĐS tăng 5-30% trong quý. Khảo sát của Hiệp hội BĐS Hải Phòng cuối 2024 cho thấy 80% nhà đầu tư dự đoán thị trường BĐS sẽ sôi động trong những năm tới với giao dịch năm 2025 tăng gấp đôi năm 2024.

Kế hoạch sáp nhập với Hải Dương trong tương lai sẽ tạo nên một siêu đô thị hiện đại, đưa quy mô kinh tế vùng vào top 3 cả nước, tiếp tục thúc đẩy BĐS. Với logistics làm bệ phóng, cùng hạ tầng hiện đại và quy hoạch chiến lược, Hải Phòng đang khẳng định vị thế là tâm điểm đầu tư BĐS miền Bắc.

Vùng đất gắn với chiến lược logistics

Trong chiến lược phát triển logistics của Hải Phòng, Hải An nổi bật là khu vực cốt lõi, đóng vai trò quan trọng trong việc đưa thành phố thành trung tâm logistics quốc tế.

Nằm ở phía Đông Nam Hải Phòng, Hải An sở hữu vị trí chiến lược khi phần lớn diện tích tự nhiên nằm trong khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải. Nơi đây được xác định là động lực, hạt nhân phát triển kinh tế của Hải Phòng và cả nước. Quận tập trung hơn 10 cảng biển, cảng sông gồm Đình Vũ, Green Port, Chùa Vẽ, Hải An… và các KCN then chốt như: Deep C Hải Phòng I &II, Nam Đình Vũ, MP Đình Vũ, Nam Tràng Cát.

Theo Quy hoạch chung Hải Phòng đến 2040, tầm nhìn 2050, Hải An được định hướng trở thành trung tâm thương mại, tài chính quốc tế tầm cỡ khu vực, với mạng lưới logistics 2.200-2.500 ha, bao gồm trung tâm logistics quốc tế tại Đình Vũ - Cát Hải và các khu hậu cần tại Hải An… Bộ Tài chính cũng vừa đề xuất phân cấp cho Hải Phòng điều chỉnh Khu Thương mại tự do gắn với Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và Khu kinh tế ven biển phía Nam, tạo đà phát triển mới cho khu vực.

Động lực để logistics Hải An phát triển là hạ tầng giao thông đồng bộ với các công trình trọng điểm như sân bay quốc tế Cát Bi, ga đường sắt Lạc Viên, cầu Bạch Đằng, cầu Tân Vũ - Lạch Huyện, đường Bùi Viện và đặc biệt là tuyến Vành đai 2, khởi công đầu năm 2025. Tuyến đường này, chạy qua phường Tràng Cát và kết nối cao tốc với cầu Tân Vũ - Lạch Huyện, sẽ hoàn thiện hạ tầng khung đô thị, thúc đẩy phát triển logistics tại Hải An, đồng thời thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

Hạ tầng hiện đại cùng hệ thống KCN, cụm cảng sôi động giúp Hải An trở thành điểm đến của hàng chục nghìn lao động và chuyên gia quốc tế, làm gia tăng nhu cầu về nhà ở cao cấp, shophouse thương mại và các tổ hợp đô thị đồng bộ. Điều này thúc đẩy làn sóng phát triển các khu đô thị mới tại Hải An diễn ra nhanh chóng. Một số dự án lớn đã được phê duyệt và đang triển khai cho thấy rõ định hướng phát triển khu vực này thành “đô thị vệ tinh” hiện đại, góp phần giãn dân nội đô và tái cơ cấu không gian đô thị Hải Phòng theo hướng bền vững.

Những bước tiến về hạ tầng, quy hoạch và sức hút đầu tư cho thấy Hải An không chỉ là một điểm sáng của thị trường bất động sản Hải Phòng, mà còn đang trở thành “tâm điểm mới” trên bản đồ bất động sản miền Bắc. Trong bối cảnh thị trường đang tìm kiếm những điểm đến đầu tư an toàn, tiềm năng và bền vững, Hải An rõ ràng là một lựa chọn không thể bỏ qua.