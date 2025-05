Thêm nhiều tác phẩm thuộc Bộ sách di sản Hồ Chí Minh

TPO - Kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025), NXB Trẻ vừa cho ra mắt thêm một số ấn phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là các ấn phẩm nằm trong Bộ sách Di sản Hồ Chí Minh do NXB Trẻ thực hiện từ năm 1999.

Uncle Hồ, the name that illuminates Viet Nam’s Beauty

Đây là cuốn sách được chuyển ngữ ra tiếng Anh từ bản tiếng Việt có tên Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Đây là cuốn sách ảnh và tư liệu do các cán bộ Bảo tàng Hồ Chí Minh (chi nhánh TPHCM) biên soạn trước đây và chỉ mới được chuyển ngữ ra tiếng Anh lần đầu tiên. Cuốn sách gồm hơn 150 hình ảnh và tư liệu bám theo trình tự biên niên, phân loại theo các lĩnh vực hoạt động và các sự kiện lớn trong cuộc đời Bác, cũng như theo dòng lịch sử của dân tộc để bố cục được chặt chẽ, rõ ràng.

Qua cuốn sách, độc giả cảm nhận được rõ tình cảm nhân dân dành cho Người qua những hình ảnh về lễ tang của Người. Nỗi đau kìm nén của người thống lĩnh muôn vạn hùng binh hay vị thủ tướng lừng lẫy trong các bàn hội nghị quốc tế trước sự ra đi của người thầy, người đồng chí, sự đau đớn khi mất người ông của các em bé, sự thảng thốt của một đoàn viên thanh niên hay những lời khóc than của một bà cụ sẽ nói thay những lời hoa mỹ. Độc giả cũng có dịp nhìn thấy những kỷ vật, đôi khi liên quan đến những bức ảnh lịch sử thật thú vị, như mô hình tàu Amiral Latouche Tréville, nhà số 9 ngõ Compoint, chiếc micro Bác dùng đọc tuyên ngôn độc lập hay chiếc đũa điều khiển Bác dùng bắt nhịp bài Kết đoàn…

Tuy nhiên, sách không kết thúc ở lễ truy điệu của Bác bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa nhưng con đường Bác đã chọn, phương hướng mà Bác vạch ra vẫn tiếp tục đem đến những thành quả lớn lao - đất nước đã ngày càng mạnh giàu, to đẹp, ngày càng đạt được vị thế quan trọng hơn trên trường quốc tế, như Bác vẫn hằng mong lúc sinh thời. Sách có cập nhật những thông tin về những cột mốc của đất nước từ sau giải phóng đến nay, trải dài theo các Đại hội Đảng từ Đại hội IV đến Đại hội XI, các thành tựu về kinh tế, văn hóa, quốc phòng, đối ngoại, các công trình lớn làm thay đổi bộ mặt đất nước.

Theo những người thực hiện, phiên bản tiếng Anh của tác phẩm này sẽ góp phần giới thiệu rộng rãi hơn nữa đến bạn bè năm châu về chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội (Hồ Chí Minh)

Đây là cuốn sách có giá trị lớn về lý luận và thực tiễn, gồm một số bài nói và bài viết của Hồ Chủ tịch từ năm 1920 đến năm 1969, thể hiện tư tưởng và tính đúng đắn xuyên suốt của Người. Cuốn sách chia làm ba phần, phần thứ nhất gồm một số bài từ năm 1920 đến năm 1945, phần thứ hai gồm một số bài từ năm 1945 đến năm 1954, phần thứ ba gồm một số bài từ năm 1954 đến năm 1969.

Nội dung cuốn sách giúp chúng ta thấy rõ Hồ Chủ tịch là người Việt Nam đầu tiên đã tiếp thu chủ nghĩa Marx-Lenin và truyền bá chủ nghĩa Marx-Lenin vào Việt Nam, là chiến sĩ cộng sản đầu tiên đã tìm ra con đường đúng đắn nhất cứu nước ta khỏi xiềng xích của chế độ thực dân và phong kiến. Người đã đề ra đường lối của cách mạng Việt Nam trước hết là phải làm cách mạng dân tộc dân chủ, đánh đổ chế độ thực dân và phong kiến, thực hiện độc lập dân tộc và người cày có ruộng, rồi tiến thẳng lên cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng chủ nghĩa xã hội, không qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa.

Để hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ cách mạng to lớn đó, Người khẳng định rằng: “Cần có sự lãnh đạo của một đảng cách mạng chân chính của giai cấp công nhân, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Chỉ có sự lãnh đạo của một đảng biết vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước mình thì mới có thể đưa cách mạng giải phóng dân tộc đến thắng lợi và cách mạng xã hội chủ nghĩa đến thành công”.

Trong mỗi giai đoạn cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm chỉ cho cán bộ và nhân dân ta thấy rõ kẻ thù cụ thể trước mắt, tìm mọi cách cô lập chúng và tập hợp mọi lực lượng cách mạng thành một mặt trận rộng rãi dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, dựa trên cơ sở liên minh công nông, để thống nhất ý chí và hành động chống kẻ thù chung.

Bác Hồ với Công an nhân dân

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành những tình cảm đặc biệt, sự quan tâm sâu sát với lực lượng công an. Người yêu cầu: “Công an nhân dân phải là kiểu mẫu, phải là người chuyên trách thi hành chính sách, phương châm của Đảng và Chính phủ cho tốt. Công an nhân dân phải thực sự phục vụ nhân dân”.

Những câu chuyện được sưu tập trong tập sách Bác Hồ với Công an nhân dân Việt Nam gồm 4 nội dung: Công an-Cánh tay đắc lực của nhà nước chuyên chính, Công an của ta là Công an nhân dân, Tư cách người Công an cách mệnh, Bác Hồ với Công an nhân dân - Công an nhân dân với Bác Hồ…

Bác Hồ với các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm

Việt Nam là dân tộc có truyền thống lễ giáo và luôn coi trọng các giá trị truyền thống tốt đẹp của thế hệ đi trước đã tạo dựng. Các giá trị ấy được bảo tồn và phát huy thông qua các hoạt động sinh hoạt văn hóa vào những ngày lễ trong năm. Ở mỗi ngành, mỗi lĩnh vực khác nhau lại có những sự kiện khác nhau. Trong các ngày lễ, kỷ niệm lớn của nước ta có nhiều sự kiện liên quan đến cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh được các đơn vị trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thường xuyên tổ chức ôn lại truyền thống, hướng đến tương lai.

Cuốn sách Bác Hồ với các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm do tác giả Trần Văn Phương biên soạn với 50 sự kiện theo thứ tự thời gian ngày tháng trong năm của nước ta. Trong mỗi bài giới thiệu về các ngày lễ, kỷ niệm đó, tác giả trình bày quá trình hình thành, khái quát diễn tiến, ý nghĩa và tầm quan trọng của sự kiện gắn với các lời dạy của Bác Hồ kính yêu để bạn đọc vận dụng vào thực tiễn.