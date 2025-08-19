Thêm nhà máy thủy điện gần 4.000 tỷ đồng ở bậc thang cuối cùng trên sông Đồng Nai

Ngày 19/8, tại xã Trị An (tỉnh Đồng Nai), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã khởi công xây dựng Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng. Đây là một trong số 250 dự án, công trình được Chính phủ tổ chức khởi công, khánh thành tại 80 điểm cầu để chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và nhiều lãnh đạo các bộ ngành, địa phương khởi công dự án NMTĐ Trị An mở rộng.

Tham dự khởi công có Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và nhiều lãnh đạo các bộ ngành, địa phương.

Dự án NMTĐ Trị An mở rộng tại xã Trị An được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Dự án do EVN làm chủ đầu tư và Ban Quản lý Dự án Điện 3 (EVNPMB3) trực tiếp quản lý, với tổng mức đầu tư gần 4000 tỷ đồng, công suất lắp đặt 200 MW (gồm 2 tổ máy x 100 MW). Dự án gồm các hạng mục chính là kênh dẫn vào, cửa lấy nước, đường ống áp lực, nhà máy, kênh xả sau nhà máy, đường vận hành. Nguồn vốn cho dự án bao gồm vốn của chủ đầu tư tự thu xếp khoảng 30% và vốn vay thương mại khoảng 70%.

Khởi động thi công công trình Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng.

Dự kiến phát điện tổ máy số 1 vào quý III/2027, phát điện tổ máy số 2 và hoàn thành công trình vào quý IV/2027. Với sản lượng phát điện bình quân hàng năm khoảng 113 triệu kWh, sau khi đưa vào vận hành sẽ góp phần tăng khả năng huy động công suất cho phụ tải khu vực miền Nam, đặc biệt là trong các giờ cao điểm, góp phần cải thiện chế độ làm việc của hệ thống qua đó góp phần giảm chi phí sản xuất của hệ thống điện quốc gia, tận dụng tối đa khả năng của dòng chảy và góp phần giảm phát thải CO2, giảm bớt cường độ làm việc của các tổ máy của nhà máy hiện hữu, kéo dài thêm tuổi thọ của thiết bị.

Thi công hạng mục kênh xả sau nhà máy.

Trước đó, để phục vụ việc thi công Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng, vào tháng 12/2024, EVN đã khởi công xây dựng cầu Hiếu Liêm. Cầu có chiều dài 249,5 m, rộng 9 m, được phê duyệt là công trình cấp II.

Ngoài phục vụ công trình xây dựng Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng, cầu Hiếu Liêm còn phục vụ nhu cầu đi lại lâu dài của người dân địa phương, tăng cường kết nối giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Cầu Hiếu Liêm đang được xây dựng để phục vụ việc xây dựng công trình nhà máy thủy điện trị An mở rộng.

Nhà máy thủy điện Trị An là công trình thủy điện ở bậc thang cuối cùng trên hệ thống sông Đồng Nai, được khởi công xây dựng từ những năm 1980 với sự hỗ trợ về tài chính và công nghệ của Liên Xô. Dự án chính thức khánh thành vào năm 1991 với 4 tổ máy, tổng công suất thiết kế 400 MW, sản lượng điện trung bình hằng năm hơn 1,7 tỷ KWh.

Sau khi đi vào hoạt động, công trình thủy điện Trị An đã góp phần cung cấp nguồn điện năng cho phát triển kinh tế - xã hội của 16 tỉnh, thành phố phía Nam, đảm bảo nguồn nước công nghiệp và sinh hoạt cho hàng triệu người dân, nước tưới cho hơn 20.000 ha ruộng, đất vùng hạ lưu. Trong quá trình vận hành, công trình luôn đảm bảo hiệu quả, an toàn.