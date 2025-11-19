The Win City tạo “tâm chấn” mới tại cửa ngõ Tây Sài Gòn – Định hình chuẩn sống Cao cấp, Giá Quốc Dân

The Win City – Khu đô thị cao tầng đầu tiên và lớn nhất ở Tây Sài Gòn do Thắng Lợi Group phát triển – đang trở thành “tâm chấn” mới của thị trường bất động sản khu Tây sau sự kiện Kickoff ngày 18/11/2025. Với thông điệp “Olympus of Win – Khởi tạo Kỷ Nguyên Vươn Mình”, dự án thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của hệ thống đại lý phân phối, chính quyền địa phương và khách hàng nhờ mô hình phát triển khác biệt: Căn hộ Cao cấp – Giá Quốc Dân, phù hợp với nhu cầu an cư đang tăng nhanh của người trẻ TP.HCM và lực lượng lao động tại 39 khu công nghiệp lân cận.

Sức nóng từ sự kiện Kickoff – Những tín hiệu thị trường vượt kỳ vọng

Tại sự kiện Kickoff, hơn 2.000 chuyên gia kinh doanh đến từ 40 đại lý phân phối uy tín đã có mặt, tạo nên không khí sôi động hiếm thấy tại khu Tây, lan tỏa năng lượng tích cực lên thị trường cho thấy sức ảnh hưởng của dự án ngay từ giai đoạn đầu giới thiệu.

The Win City với 40 đại lý uy tín tham gia phân phối.

Trước đó, Lễ Khởi công cuối tháng 10/2025 cũng thu hút sự tham dự của đông đảo lãnh đạo chính quyền địa phương, nhấn mạnh vai trò của The Win City trong chiến lược phát triển đô thị – công nghiệp của Đức Hòa, Tây Ninh và toàn khu Tây Sài Gòn. Việc một dự án cao tầng được đầu tư bài bản và được chính quyền quan tâm sâu sát càng củng cố niềm tin của thị trường.

Không chỉ nóng ở hệ thống phân phối, The Win City còn cho thấy sức hút mạnh ở thị trường bán lẻ với hơn 1.500 lượt đăng ký nguyện vọng sở hữu và gần 10.000 lượt khách tham quan Thắng Lợi Group Gallery cùng chuỗi nhà mẫu chỉ sau hơn 1 tháng mở cửa đón khách. Đây là con số cho thấy nhu cầu thật tại khu Tây Sài Gòn đang tăng nhanh, trong khi nguồn cung “vừa túi tiền” ngày càng thu hẹp.

Giải cơn khát nhà ở vừa túi tiền - hướng đến chất lượng sống cao cấp hơn

Theo chia sẻ từ nhiều đơn vị phân phối, The Win City đang “giải đúng cơn khát” của thị trường với mô hình căn hộ cao cấp “Giá Quốc Dân” trở thành lựa chọn tối ưu cho hơn 1 triệu gia đình chưa có nhà ở TP.HCM và hơn 220.000 chuyên gia tại 39 KCN quanh khu vực. Khi mức giá nhà tại các đô thị lớn ngày càng tăng cao, khả năng tiếp cận nhà trong nội đô ngày càng thu hẹp, The Win City là giải pháp phù hợp cho nhiều đối tượng khách hàng.

Với mức tài chính chỉ từ 150 triệu, và thanh toán từ 8 triệu đồng mỗi tháng, cùng với sự hỗ trợ tài chính đến từ 8 ngân hàng và chủ đầu tư, khách hàng được ân hạn gốc và hỗ trợ lãi suất đến 36 tháng. Điều này giúp bài toán tài chính trở nên nhẹ nhàng, tạo điều kiện cho nhiều gia đình sớm tiếp cận cơ hội sở hữu ngôi nhà đầu tiên để an cư lạc nghiệp.

The Win City – Giải pháp nhà ở “Căn hộ cao cấp, Giá Quốc dân” phù hợp nhiều nhóm khách hàng.

Không chỉ giá “Quốc Dân”, The Win City còn tạo niềm tin về chất lượng công trình khi được phát triển bởi những thương hiệu uy tín hàng đầu trong ngành: Central – Tổng thầu xây dựng top đầu Việt Nam, An Cường – Đơn vị cung cấp vật liệu và giải pháp nội thất từ gỗ công nghiệp hàng đầu Việt Nam và khu vực, CBRE – Tư vấn vận hành và rất nhiều thương hiệu mạnh quốc gia khác cùng tham gia cùng phát triển dự án. Đặc biệt, cả An Cường và Central không chỉ đồng hành là các nhà thầu chính, mà còn tham gia ở vai trò lớn hơn là chủ đầu tư là bảo chứng quan trọng để khách hàng yên tâm về tiến độ, chất lượng và độ bền công trình trong lâu dài.

Cận cảnh tổ hợp khu đô thị cao tầng hơn 13 ha đang định hình diện mạo mới cho khu Tây Sài Gòn

The Win City được quy hoạch trên khu đất hơn 13 ha, theo mô hình đô thị cao tầng phức hợp – một trong những quy mô nổi bật nhất tại cửa ngõ Tây Sài Gòn hiện nay. Cấu trúc quy hoạch đồng bộ mang tính dài hạn, góp phần kiến tạo diện mạo đô thị mới cho địa phương và khu vực

Dự án sở hữu vị trí kim cương ngay cửa ngõ Tây Sài Gòn, nằm trên giao điểm của 9 trục động lực hạ như Vành đai 3 – Vành đai 4, Trần Văn Giàu (Tỉnh lộ10), Võ Văn Kiệt nối dài, Nguyễn Thị Tú mở rộng, các tuyến cao tốc và trục Lương Hòa – Bình Chánh. Nhờ tọa độ chiến lược này, The Win City kết nối nhanh đến các khu vực sầm uất của TP.HCM như Aeon Mall Bình Tân, Chợ Lớn, chợ Bến Thành, sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Long Thành, Vũng Tàu… đồng thời tiếp cận thuận tiện toàn mạng lưới hạ tầng, kinh tế phía Nam.

The Win City – Đại đô thị 13 ha, 18 tháp, gần 6.000 sản phẩm ngay cửa ngõ Tây sài Gòn

Đặc biệt, dự án nằm cạnh 39 khu công nghiệp, nơi tập trung hàng 220.000 chuyên gia, kỹ sư và lực lượng lao động trẻ – nhóm khách hàng đang có nhu cầu an cư thực rất cao. Vị trí “lợi thế kép” này giúp The Win City trở thành lựa chọn lý tưởng cho người trẻ vừa cần nhà ở, vừa cần kết nối giao thương – việc làm trong bán kính di chuyển ngắn.

Không gian sống tại The Win City được ưu tiên tối đa khi hơn 70% diện tích toàn khu dành cho hạ tầng, mảng xanh và tiện ích cộng đồng. Hệ sinh thái tiện ích được phát triển theo triết lý “One Stop Living Hub” với các điểm nhấn như trung tâm thương mại Win Mark, hệ thống giáo dục Win Edu, khu chăm sóc sức khỏe Win Mec, hồ bơi dài chuẩn Olympic, công viên liên hoàn và không gian thể thao – làm việc – giải trí tích hợp. Tất cả kiến tạo một chuẩn sống hiện đại, thuận tiện cho cư dân trẻ và chuyên gia.

Dự án đang trong giai đoạn giới thiệu đầu tiên với mức giá và chính sách ưu đãi đặc biệt. Khách hàng có thể trải nghiệm trực tiếp căn hộ mẫu, tìm hiểu chính sách thanh toán linh hoạt tại Thắng Lợi Group Gallery và tận dụng cơ hội sở hữu sản phẩm trong thời điểm “vàng” của thị trường.

The Win City – Biểu tượng tầm cao Tây Sài Gòn.