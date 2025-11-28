Thế hệ chuyên gia công nghệ 'rời phố tìm chuẩn sống', Hòa Lạc thành điểm đến tiếp theo

Trước áp lực ngày càng lớn của đô thị trung tâm, nhiều chuyên gia trẻ, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ, đang rời phố để tìm một chuẩn sống cân bằng hơn. Hòa Lạc nhanh chóng trở thành điểm đến nổi bật nhờ mô hình TOD hiện đại, hạ tầng đồng bộ và định hướng trở thành “thung lũng silicon” của Việt Nam.

Chuyên gia công nghệ rời phố hướng về Hòa Lạc

Hòa Lạc đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, trở thành tâm điểm của làn sóng đầu tư và sự dịch chuyển của các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu. Khu Công nghệ cao Hòa Lạc ngày càng sôi động với sự hiện diện của các tập đoàn lớn như FPT, Viettel, VNPT, Nidec, Hanwha… cùng hệ sinh thái startup trong và ngoài nước. Cùng với đó, sự dịch chuyển của các trường đại học, viện nghiên cứu và cơ sở giáo dục chất lượng cao về Hòa Lạc đã giúp khu vực này hình thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh, đáp ứng cả nhu cầu phát triển sự nghiệp lẫn chất lượng sống.

Xu hướng mở rộng đô thị về phía Tây Hà Nội, cùng mô hình phát triển TOD (Transit Oriented Development - đô thị gắn với giao thông công cộng), đang khiến khu vực này trở thành “điểm nóng” trên bản đồ bất động sản, với đại lộ Thăng Long kết nối trực tiếp trung tâm Hà Nội và các tuyến Metro số 5, số 12 được ưu tiên triển khai, mở ra một môi trường sinh sống và làm việc hiện đại, thuận tiện hơn.

Sự bứt phá này của Hòa Lạc đã kéo theo làn sóng dân cư dịch chuyển từ nội đô. Hà Nội vẫn luôn trong tình trạng quá tải rõ rệt, với hơn 8,6 triệu người sinh sống và tốc độ phương tiện cá nhân tăng nhanh mỗi năm. Đây cũng là một trong những yếu tố thúc đẩy các chuyên gia, kỹ sư, sinh viên công nghệ và gia đình trẻ tìm đến Hòa Lạc như một lựa chọn mới, nơi họ có thể phát triển sự nghiệp trong môi trường công nghệ hiện đại.

Các tuyến Metro được ưu tiên khởi công đồng bộ giúp Hòa Lạc trở thành điểm đến kết nối thuận tiện cho cộng đồng chuyên gia công nghệ và trí thức trẻ.

Cùng với dòng dịch chuyển này, nhu cầu về các căn hộ cao cấp, tiện nghi dành cho cộng đồng trí thức trẻ cũng gia tăng nhanh chóng. Giữa xu hướng dịch chuyển ấy, Legacy Hinoiri - tòa chung cư cao cấp đầu tiên tại Hòa Lạc nhanh chóng được nhắc đến như một đại diện tiêu biểu cho “chuẩn sống thế hệ mới”.

Legacy Hinoiri: Chuẩn sống cao cấp cho thế hệ chuyên gia công nghệ

Một trong những người tiên phong đưa ra quyết định này là anh Đ.N.P, 32 tuổi, đang công tác tại Viện Nghiên cứu và Phát triển Viettel (Viettel R&D). Anh vừa chính thức lựa chọn căn hộ tại Legacy Hinoiri sau nhiều tháng cân nhắc.

Anh P. chia sẻ rằng trước đây, mỗi ngày anh mất hơn hai tiếng để di chuyển từ nhà đến văn phòng và ngược lại. Dòng xe nối dài, bụi bặm, tiếng còi và cảm giác tất bật khiến anh cảm nhận rõ sự kiệt sức trước cả khi bắt đầu ca làm việc. Chính cảm giác “không còn một giây thở được” giữa guồng quay đô thị khiến anh đặt câu hỏi nghiêm túc: liệu đây có phải là cuộc sống mà mình muốn duy trì thêm 5 hay 10 năm nữa?

Cảm giác ấy không chỉ của riêng anh mà là tâm lý chung trong cộng đồng kỹ sư, chuyên gia công nghệ, những người vốn cần nhiều năng lượng để nghiên cứu, sáng tạo nhưng lại bị guồng quay đô thị “bào mòn” mỗi ngày. Điều họ tìm kiếm không phải xa hoa hay trào lưu, mà là một chuẩn sống cân bằng, đủ yên để tái tạo, đủ gần để không gián đoạn công việc.

Một góc thư giãn ngay tại ban công căn hộ với tầm view panorama hướng núi Ba Vì thoáng đãng, lý tưởng cho những chuyên gia tìm kiếm cân bằng cuộc sống.

Khi nghe đồng nghiệp chuyển về Hòa Lạc và chia sẻ về những thay đổi rõ nét nơi đây, anh P. quyết định đến trải nghiệm thực tế. “Điều đầu tiên tôi cảm nhận là sự thoáng đãng. Không còn tiếng ồn đặc quánh, không gian mở và di chuyển rất tiện lợi,” anh kể. Với vị trí chỉ vài phút di chuyển đến Viettel R&D và toàn bộ hệ sinh thái doanh nghiệp trong Khu Công nghệ cao, Legacy Hinoiri trở thành lựa chọn hợp lý nhất cho một người vừa cần đảm bảo hiệu quả công việc, vừa cần một môi trường sống lành mạnh.

Khi tìm hiểu sâu hơn, Legacy Hinoiri trở thành điểm dừng chân cuối cùng của cuộc hành trình của anh. Điều thuyết phục anh là cách dự án định hình một chuẩn sống dành riêng cho cộng đồng trí thức trẻ: đầy đủ tiện ích, tối ưu cho những ngày bận rộn, và nhiều không gian để tái tạo năng lượng. Anh chia sẻ rằng, là người làm công nghệ, anh đã quen với sự tiện lợi, và một nơi mà siêu thị, phòng tập, khu vui chơi, không gian làm việc chung hay góc thư giãn đều nằm trong vài phút di chuyển là điều anh thực sự coi trọng.

Đế shophouse đa tiện ích tại Legacy Hinoiri đáp ứng mọi nhu cầu từ mua sắm, tập luyện đến thư giãn đều trong tầm tay.

Không chỉ dừng lại ở những kỳ vọng ban đầu, anh P. cho biết quyết định của anh trở nên chắc chắn hơn sau khi trực tiếp ghé văn phòng dự án và cảm thấy hoàn toàn yên tâm khi biết dự án đã hoàn thiện toàn bộ thủ tục pháp lý và đủ điều kiện kinh doanh. Với anh, đây là “lá chắn” quan trọng để anh yên tâm xuống tiền. “Tôi thật sự bất ngờ vì các hạng mục đều hoàn thiện đúng tiến độ. Mỗi ngày đi qua, nhìn ngôi nhà tương lai của mình thêm một phần hoàn thiện. Đăc biệt, tôi chỉ cần thanh toán 10% để ký Hợp đồng Mua bán. Cảm giác rất yên tâm và cũng nhẹ nhõm vì không nặng gánh tài chính.”, anh chia sẻ thêm.

Câu chuyện của anh P. cũng là câu chuyện của nhiều chuyên gia trẻ đang từng bước chọn Hòa Lạc làm điểm đến tiếp theo trong hành trình tìm kiếm một chất sống mới: an toàn hơn, xanh hơn, và phù hợp với nhịp sống tiên phong của thế hệ trí thức năng động. Legacy Hinoiri vì thế không chỉ là một dự án bất động sản, mà đang trở thành biểu tượng cho một phong cách sống mới, hội tụ cộng đồng công nghệ kiến tạo tương lai bền vững.