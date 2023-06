THẾ GIỚI 24H: Trung Quốc từ chối thiết lập đường dây nóng quân sự với Mỹ

TPO - Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết Trung Quốc từ chối lời đề nghị của Mỹ về việc thiết lập đường dây liên lạc quân sự trực tiếp giữa Washington và Bắc Kinh.

Hôm 19/6, Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết mặc dù ông “liên tục” nêu lên sự cần thiết của việc thiết lập đường dây liên lạc quân sự giữa quân đội Mỹ và Trung Quốc để giải quyết khủng hoảng, nhanh chóng giảm bớt căng thẳng và đẩy lùi nguy cơ cuộc đối đầu, tuy nhiên, “tại thời điểm này, Trung Quốc vẫn chưa đồng ý". Sau chuyến thăm 2 ngày tại Bắc Kinh, ông Blinken cho biết Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy thiết lập kênh liên lạc trực tiếp giữa quân đội hai nước.

Quân đội Israel và chiến binh Palestine đọ hỏa lực ác liệt. Ngày 19/6, một cuộc đọ súng ác liệt đã nổ ra giữa quân đội Israel và các chiến binh Palestine tại thành phố Jenin ở Bờ Tây. Theo Lực lượng phòng vệ Israel (IDF), các trực thăng tấn công của không quân Israel đã khai hỏa từ trên không để giúp các binh sĩ dưới mặt đất rời thành phố Jenin. Hãng CNN dẫn tin từ Bộ Y tế Palestine cho biết, trong số 3 người thiệt mạng có một thiếu niên, ngoài ra có hơn 20 người bị thương khi xung đột nổ ra.

Nga yêu cầu họp Hội đồng Bảo an về cung cấp vũ khí phương Tây cho Ukraine. Ngày 19/6, Phó đại diện thường trực thứ nhất của Liên bang Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky thông báo, Nga đã yêu cầu một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 29/6 về chủ đề cung cấp vũ khí của phương Tây cho Ukraine và ảnh hưởng của chúng đối với các nỗ lực giải quyết xung đột bằng ngoại giao.

Anh sẽ giữ tài sản Nga cho đến khi Moscow chịu bồi thường cho Ukraine. Chính phủ Anh vừa công bố kế hoạch phong tỏa tài sản của Nga cho đến khi Moscow đồng ý bồi thường cho Kiev, đề nghị cá nhân, tổ chức Nga tiết lộ số tài sản ở Anh khi được yêu cầu. Theo kế hoạch, London sẽ yêu cầu bất cứ cá nhân hoặc tổ chức nào có tên trong danh sách trừng phạt phải tiết lộ tài sản của họ ở Anh. Chính phủ Anh cũng cho biết sẽ đưa ra một lộ trình để quyên góp các tài sản đã đóng băng vào quá trình tái thiết Ukraine.

Nhiều vũ khí phương Tây gửi cho Ukraine “không sử dụng được”. Báo New York Times ngày 19/6 trích dẫn các tài liệu do các quan chức Ukraine giấu tên cung cấp cho biết, vũ khí do Mỹ và các đồng minh cung cấp cho Ukraine phải được sửa chữa hoặc phải tháo rời để lấy các bộ phận. Kiev cũng phàn nàn rằng các thiết bị trị giá hàng trăm triệu USD mua theo hợp đồng vẫn chưa được chuyển giao. Có tới 30% kho vũ khí của Ukraine đang được sửa chữa vào bất kỳ thời điểm nào, trong khi rất nhiều thiết bị của phương Tây được chuyển đến “trong tình trạng tồi tàn hoặc không sử dụng được”, New York Times dẫn nguồn tin từ quan chức Ukraine giấu tên cho biết.

Thụy Sĩ gia hạn luật khẩn cấp về dịch COVID-19. Chính phủ Thụy Sĩ đã gia hạn luật khẩn cấp về dịch COVID-19 tới năm 2024. Phát biểu trước báo giới sau khi kết quả cuộc trưng cầu ý dân được công bố, Nghị sỹ Lorenz Hess ngày 19/6 thông báo: “Với việc luật được gia hạn, chúng ta tiếp tục bảo đảm với người dân rằng chính quyền có thể hành động nhanh chóng trong trường hợp khẩn cấp để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là với những người cao tuổi”.

Cảnh sát Áo ngăn chặn kế hoạch tấn công khủng bố tại Vienna. Cơ quan cảnh sát của Áo đã bắt giữ ba đối tượng được cho là có liên hệ với tổ chức khủng bố IS với cáo buộc lên kế hoạch tấn công một cuộc diễu hành thu hút hàng trăm nghìn người ở Thủ đô Vienna (Áo). Theo CNN, ba nghi phạm nam có độ tuổi lần lượt 14, 17 và 20, đến từ thành phố Saint Polten đã bị bắt trước khi sự kiện diễu hành thu hút khoảng 300.000 người ở Thủ đô Vienna của Áo diễn ra.

NATO sẽ không trao tư cách thành viên cho Ukraine trong hội nghị thượng đỉnh sắp tới. Ngày 19/6, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg xác nhận khối liên minh sẽ không trao tư cách thành viên cho Ukraine trong Hội nghị thượng đỉnh Vilnius (Litva) vào giữa tháng 7 tới. Theo Tổng thư ký Stoltenberg, các lãnh đạo NATO sẽ thảo luận cách "siết chặt quan hệ quan hệ chính trị với Ukraine" tại hội nghị lần này, theo đó có thể mang lại cho Ukraine vị thế bình đẳng hơn trong tiến trình “tham vấn và quyết định về các vấn đề an ninh".