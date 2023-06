THẾ GIỚI 24H: Sang Ba Lan, nhóm an ninh của Tổng thống Nam Phi mang theo 12 thùng vũ khí

TPO - Đội ngũ an ninh của Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã vấp phải sự ngăn cản khi xuống máy bay để dỡ 12 thùng lớn chứa vũ khí ở Ba Lan.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã đáp chuyên cơ riêng tới Ba Lan hôm 15/6. Đội cận vệ của ông Ramaphosa bay trên một máy bay khác chở theo vũ khí, nhưng gặp sự cố. Giới chức hải quan Ba Lan không cho phép nhóm an ninh của ông Ramaphosa xuống máy bay và dỡ các thùng vũ khí. Bộ Ngoại giao Ba Lan thông báo: “Có hàng hóa nguy hiểm trên máy bay mà quan chức Nam Phi không được phép mang theo. Ngoài ra, trên máy bay có những người mà chúng tôi không được báo trước về sự hiện diện của họ”. Thiếu tướng Wally Rhoode – lãnh đạo đội ngũ an ninh của Tổng thống Nam Phi cho rằng, hành động của giới chức Ba Lan là “vô lý”. “Họ cản trở chúng tôi, đặt tính mạng của tổng thống vào tình thế nguy hiểm. Họ nói chúng tôi không có giấy phép mang theo vũ khí, nhưng chúng tôi có”, ông Rhoode nói. Ông Rhoode cho hay, giới chức Ba Lan đã cố gắng “tịch thu” vũ khí của nhóm an ninh, bất chấp số vũ khí này được chứa trong các thùng an toàn. Các loại vũ khí chứa trong 12 thùng lớn không tiết lộ cụ thể.

Triều Tiên: Thất bại trong vụ phóng vệ tinh quân sự là "bước thụt lùi". Theo Yonhap, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 19/6 đưa tin nước này coi thất bại trong vụ phóng vệ tinh do thám quân sự hôm 31/5 là bước thụt lùi "nghiêm trọng nhất" trong nửa đầu năm nay, đồng thời tái khẳng định cam kết sớm đưa vệ tinh này vào quỹ đạo. Đánh giá trên được đưa ra tại phiên họp toàn thể mở rộng lần thứ 8 của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, kết thúc hôm 18/6, trong đó đề cập đến nỗ lực của Bình Nhưỡng nhằm phóng một tên lửa mang vệ tinh do thám quân sự hôm 31/5. Trong vụ phóng này, tên lửa Chollima-1 mang theo vệ tinh trinh sát quân sự Malligyong-1 đã rơi xuống Hoàng Hải.

Israel không chấp nhận một "thỏa thuận giới hạn" với Iran. Liên quan đến thông tin Israel có thể sẽ chấp nhận một "thỏa thuận nhỏ" không chính thức về vấn đề hạt nhân Iran, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 18/6 khẳng định một thỏa thuận như vậy là "không thể chấp nhận" và Israel "quyết tâm ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân".

Các nhà lập pháp Mỹ phản đối kế hoạch chi tiêu quân sự của Lầu Năm Góc. Theo tờ Politico, kế hoạch đầy tham vọng của Lầu Năm Góc nhằm tăng cường sản xuất tên lửa có thể đổ vỡ do sự phản đối từ phía các thành viên đảng Cộng hòa (GOP). Các đại diện của GOP trong Ủy ban Phân bổ Ngân sách Hạ viện đã yêu cầu cắt giảm đáng kể chương trình mà Lầu Năm Góc đặt ra. Dẫn một báo cáo dự thảo của ủy ban, tờ Politico ngày 17/6 đưa tin các thành viên uỷ ban kiên quyết yêu cầu cắt giảm chi tiêu hơn 2,5 tỷ USD trong lĩnh vực mua sắm tên lửa.

NATO không muốn "đóng băng xung đột" ở Ukraine. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng xung đột đang diễn ra giữa Ukraine và Nga không nên dừng lại ở giai đoạn hiện tại mà phải tìm ra một giải pháp công bằng. Trả lời phỏng vấn với tờ Welt am Sonntag của Đức hôm 18/6, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng “tất cả chúng ta đều muốn cuộc xung đột này kết thúc”, nhấn mạnh điều đó chỉ có thể đạt được dựa trên một giải pháp “công bằng”.

Xả súng gần trung tâm mua sắm của Mỹ, ít nhất 20 người bị thương. Đã có ít nhất 20 người bị bắn và một người thiệt mạng trong vụ xả súng xảy ra sáng sớm 18/6 (giờ địa phương) tại một bãi đậu xe của khu trung tâm mua sắm ở ngoại ô Chicago của Mỹ. Cảnh sát sở tại cho biết các nạn nhân đã được đưa tới cơ sở y tế gần nhất cấp cứu. Động cơ đằng sau vụ việc này đang được điều tra làm rõ. Hiện cũng chưa có thông tin về hung thủ.

Nga điều 20 máy bay áp sát tiền tuyến. Theo Defense Express, trong ngày 17/6 (giờ địa phương), Cục Tình báo trực thuộc Bộ Quốc phòng Anh cho biết, Nga đã huy động một lượng lớn máy bay và vũ khí tới sát khu vực tiền tuyến ở miền Nam Ukraine. Cụ thể, 20 trực thăng tấn công hạng nặng, hàng loạt tiêm kích, tổ hợp phòng không và xe thiết giáp đã được triển khai tới sân bay Berdyansk.

Ukraine giành lại quyền kiểm soát làng ở Zaporizhzhia. Theo Guardian, trong ngày 18/6, ông Vladimir Rogov - đại diện chính quyền Zaporizhzhia do Nga bổ nhiệm cho biết, lực lượng Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát làng Piatykhatky, phía Nam Zaporizhzhia. Đây là khu định cư đầu tiên tại Zaporizhzhia mà Ukraine kiểm soát được kể từ khi khởi động chiến dịch phản công. "Lực lượng Ukraine đang cố thủ tại làng Piatykhatky. Dù đợt phản cộng của đối thủ đã mang lại một số kết quả, nhưng tổn thất họ phải chịu là rất lớn", ông Rogov nói.