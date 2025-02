THẾ GIỚI 24H: Ông Trump và ông Zelensky căng thẳng

TPO - Màn “đấu khẩu” giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky thêm căng thẳng sau cuộc đàm phán Mỹ - Nga tại Saudi Arabia.

Ngày 19/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là “nhà độc tài", leo thang cuộc khẩu chiến công khai giữa hai nhà lãnh đạo bắt đầu khi ông Trump cáo buộc Ukraine đã gây chiến với Nga, theo đài CNN. Ông Trump cũng gọi ông Zelensky là "diễn viên hài thành công khiêm tốn" và cáo buộc tổng thống Ukraine đã thuyết phục Mỹ chi 350 tỉ USD cho Ukraine. Ngày 19/2, ông Zelensky đã bác bỏ một số tuyên bố vô căn cứ trên của Tổng thống Trump, đồng thời củng cố lập trường của Ukraine rằng một thỏa thuận chấm dứt chiến sự cần có sự tham gia của nước này. Ông Zelensky cũng nhấn mạnh rằng ông đang dựa vào sự đoàn kết và lòng dũng cảm của người dân, và chủ nghĩa thực dụng cùng cách tiếp cận "mang tính xây dựng" trong quan hệ với Mỹ, theo hãng tin Reuters. Cũng trong ngày 19/2, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cảnh báo Tổng thống Zelensky không nên chỉ trích Tổng thống Trump trước truyền thông, gọi đó là "đáng xấu hổ" và phản tác dụng.

Tổng thống Ukraine muốn kết thúc xung đột với Nga trong năm 2025. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 19/2 cho biết ông muốn có được những đảm bảo an ninh vững chắc từ các đối tác phương Tây của Kiev để có thể kết thúc cuộc xung đột với Nga trong năm 2025. Phát biểu họp báo tại Kiev, ông nêu rõ: "Chúng tôi muốn có đảm bảo an ninh trong năm nay, bởi chúng tôi muốn kết thúc xung đột trong năm nay." Ngoài ra, ông lưu ý Mỹ đã giúp Tổng thống Nga Vladimir Putin chấm dứt 3 năm "bị cô lập" ở phương Tây. Ông còn nói: "Tất cả những điều này không có tác động tích cực nào đối với Ukraine".

Liên minh châu Âu áp đặt vòng trừng phạt thứ 16 đối với Nga. Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 19/2 cho biết Liên minh châu Âu (EU) sẽ áp đặt các lệnh cấm mới đối với các hoạt động xuất nhập khẩu của Nga. Gói trừng phạt trên diện rộng, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu nhôm của Nga, sẽ chính thức được các ngoại trưởng EU thông qua vào ngày 24/2 tới, đúng dịp tròn 3 năm nổ ra cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Kho vũ khí của EU cạn kiệt vì viện trợ cho Ukraine, an ninh gặp thách thức. CEO tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Đức Rheinmetall cho hay kho vũ khí của EU đã cạn kiệt vì hỗ trợ cho Ukraine. Theo Financial Times, chia sẻ bên lề Hội nghị An ninh Munich, CEO của Rheinmetall Armin Papperger dự đoán nhu cầu về vũ khí vẫn cao trong khu vực, ngay cả khi các cuộc đàm phán hòa bình có thể dẫn đến lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine. Rheinmetall là một trong những công ty phương Tây chủ chốt cung cấp thiết bị quân sự cho Kiev. Ông Papperger nhấn mạnh, "người châu Âu và Ukraine không còn gì trong kho của họ", ám chỉ đến kho vũ khí ở mức thấp của các nước NATO hỗ trợ cho Ukraine.

Thủ tướng Thái Lan và Campuchia trấn an nguy cơ căng thẳng biên giới. Thủ tướng Thái Lan và Thủ tướng Campuchia ngày 19/2 lên tiếng trấn an nguy cơ căng thẳng biên giới sau việc nhóm công dân Campuchia đến một ngôi đền cổ ở khu vực biên giới giữa hai nước và hát quốc ca Campuchia. Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra cho rằng vụ việc không có gì quá nghiêm trọng và cơ quan chức năng hai nước sẽ phối hợp giải quyết ổn thỏa. Bà Paetongtarn cũng cho biết sẽ sớm thăm Campuchia nhằm thảo luận về biện pháp giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quan hệ song phương, qua đó củng cố và tăng cường mối quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Ấn Độ, Ai Cập tập trận chống khủng bố. Cuộc tập trận Lực lượng đặc nhiệm chung Ấn Độ-Ai Cập lần thứ ba mang tên CYCLONE-III đang diễn ra tại Mahajan Field, bang Rajasthan của Ấn Độ, với mục tiêu tăng cường khả năng hợp tác và năng lực tác chiến của các lực lượng đặc biệt từ hai quốc gia. Cuộc tập trận có sự tham gia của các binh sĩ hai nước sẽ kéo dài 14 ngày và kết thúc vào ngày 23/2.

Ai Cập có khả năng tái thiết Dải Gaza trong vòng 3 năm. Ai Cập hiện đang xây dựng một kế hoạch toàn diện để tái thiết Dải Gaza, mà không buộc người dân Palestine phải rời khỏi dải đất này. Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly hôm qua (19/2) khẳng định, nước này có đủ chuyên môn và năng lực để tái thiết Dải Gaza, trong khoảng thời gian tối đa là 3 năm.

UAV bí ẩn vây quanh căn cứ Nga ở Trung Đông. Hãng tin độc lập ASTRA của Nga đưa tin, các máy bay không người lái (UAV) bí ẩn đã bay quanh căn cứ không quân Hmeimim ở phía tây bắc Syria và các hệ thống phòng không đã được kích hoạt để ứng phó. Một đoạn video dài 17 giây đi kèm với bản tin cho thấy, có 3 vụ nổ xảy ra và tiếp theo là âm thanh của hệ thống phòng không bắn lên trời. Hiện chưa thể xác minh video cũng như chưa rõ các máy bay không người lái đó tới từ đâu.

Hamas trao trả thi thể 4 con tin, chuẩn bị phóng thích thêm 6 con tin còn sống. Giới chức Israel ngày 19/2, xác nhận đã nhận được danh sách 4 con tin thiệt mạng được lực lượng Hamas trao trả trong ngày hôm nay (20/2). Theo giới chức Israel, 4 con tin thiệt mạng và được trao trả thi thể hôm nay, đều bị bắt giữ tại cùng một khu dân cư trong cuộc đột kích của Hamas vào miền Nam Israel ngày 7/10/2023. Tuy nhiên, chưa rõ thời điểm cũng như nguyên nhân dẫn đến cái chết của các con tin.