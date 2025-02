THẾ GIỚI 24H: Pháp triệu tập hội nghị châu Âu về Ukraine sau tuyên bố gây tranh cãi của Mỹ

TPO - Ngày 16/2, Pháp thông báo tổ chức hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo châu Âu vào ngày 17/2 để thảo luận về chiến sự ở Ukraine và an ninh châu Âu, sau khi Đặc phái viên của Tổng thống Trump tuyên bố châu Âu sẽ không có chỗ ngồi tại bàn đàm phán hòa bình cho Ukraine.

Theo các nguồn ngoại giao, thư mời đã được gửi tới Anh, Đức, Ba Lan, Italy, Đan Mạch cùng lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot cho biết có "một luồng gió đoàn kết đang thổi qua châu Âu" vào lúc này trong vấn đề Ukraine và tinh thần này có thể chưa từng được cảm nhận kể từ thời kỳ dịch COVID-19.

Các nhà lãnh đạo châu Âu muốn được tham gia đàm phán hòa bình Ukraine. Phát biểu tại Hội nghị an ninh Munich ở Đức, nhiều lãnh đạo châu Âu tiếp tục khẳng định vai trò của châu Âu trong tiến trình đàm phán Nga – Ukraine. Theo lãnh đạo các nước châu Âu, châu Âu cần phải được tham gia vào quá trình này. Tổng thống Latvia Edgars Rinkevics nhấn mạnh: "Nếu chúng ta được cho là phải chịu một số trách nhiệm, châu Âu cũng cần phải ngồi vào bàn đàm phán. Tất nhiên, khi đó bạn có thể có một câu hỏi hay về việc ai đại diện cho châu Âu? Chúng ta có người đứng đầu chính sách đối ngoại của châu Âu. Chúng ta có các quốc gia lớn. Chúng ta sẽ thực hiện điều này".

Tổng thống Mỹ tin có thể giải quyết vấn đề hạt nhân Iran bằng ngoại giao. Trong tuyên bố với báo giới được truyền thông Israel trích dẫn tối qua, Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff một lần nữa khẳng định Tổng thống Mỹ Donald Trump không cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân vì điều này có thể dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang tàn khốc tại khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, Đặc phái viên Witkoff cũng cho biết Tổng thống Donald Trump tin rằng vấn đề này vẫn có thể được giải quyết bằng biện pháp ngoại giao. Theo đó, nếu Iran thể hiện mong muốn đối thoại, Chính phủ Mỹ sẵn sàng mở cánh cửa đối thoại.

Điện Kremlin nói sẵn sàng đón Tổng thống Mỹ Trump thăm Nga bất cứ lúc nào. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đến thăm Nga vào bất kỳ thời điểm nào. Bình luận về triển vọng phái đoàn Nga tới thăm Mỹ trong cuộc phỏng vấn với Đài phát thanh và truyền hình trung ương Nga, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết thêm, Washington có thể nhanh chóng dỡ bỏ lệnh trừng phạt cá nhân đối với quan chức Nga nếu Moscow muốn.

Hé lộ thời điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa ông Putin và ông Trump. Hãng tin Bloomberg dẫn lời các quan chức giấu tên cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump sẽ gặp nhau tại Saudi Arabia vào cuối tháng này. Tờ Politico cũng đưa thông tin tương tự rằng một số quan chức cấp cao của Mỹ sẽ tới Saudi Arabia để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh sắp tới. Theo đó, cố vấn an ninh quốc gia Mike Waltz, Ngoại trưởng Marco Rubio và phái viên Trung Đông của Tổng thống Donald Trump - Steve Witkoff, sẽ tới Saudi Arabia trong những ngày tới.

Thổ Nhĩ Kỳ nêu điều kiện rút quân khỏi Syria. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan tuyên bố hôm 16/2 rằng Ankara có thể xem xét rút quân đội nước này khỏi Đông Bắc Syria. Điều này sẽ xảy ra nếu chính quyền mới của Syria loại bỏ lực lượng người Kurd (PKK), tổ chức bị Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) liệt vào danh sách khủng bố.

Thái Lan sẽ tiếp nhận 500 “nạn nhân bị lừa đảo” từ Myanmar mỗi ngày. Khoảng 2.000 người nước ngoài là nạn nhân của các đường dây lừa đảo qua tổng đài ở Myawaddy, Myanmar dự kiến đến huyện Mae Sot thuộc tỉnh từ Tak của Thái Lan kể từ ngày 17/2 nhưng phía Thái Lan sẽ chỉ có thể tiếp nhận tối đa 500 người/ngày. Theo quy trình được thống nhất tại cuộc họp của Ủy ban Biên giới Thái Lan-Myanmar vào hôm 15/2, phía Myanmar sẽ trao đổi với phía Thái Lan danh sách những người muốn rời khỏi Myanmar, kèm theo thông tin chi tiết về mỗi cá nhân từ 3-5 ngày trước khi họ được đưa về Thái Lan qua Cầu hữu nghị Thái Lan-Myanmar thứ 2 ở huyện Mae Sot, thuộc tỉnh Tak của Thái Lan.

Thủ tướng Anh tuyên bố sẵn sàng triển khai binh sỹ tới Ukraine. Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định London sẵn sàng đóng vai trò dẫn đầu trong việc đảm bảo an ninh cho Kiev và có thể triển khai binh sĩ Anh đến Ukraine. Việc triển khai này sẽ được tiến hành nếu Ukraine và các bên liên quan đạt được một thỏa thuận ngừng bắn với Nga. Trong một bài viết đăng trên The Telegraph ngày 16/2, ông Starmer mô tả cuộc xung đột Ukraine là “vấn đề sống còn” đối với châu Âu, nhấn mạnh rằng Anh có trách nhiệm đảm bảo an ninh cho khu vực.