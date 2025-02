THẾ GIỚI 24H: Ukraine cảnh báo nguy cơ ‘bị đứng ngoài’ trong đàm phán với Nga, tìm kiếm sự ủng hộ của Trung Quốc

TPO - Trong khi Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng sẽ rất "nguy hiểm" nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp người đồng cấp Liên bang Nga Vladimir Putin trước khi gặp ông thì Ngoại trưởng Sybiha bày tỏ mong muốn nhận được sự ủng hộ của Trung Quốc.

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ngày 15/2, ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine sẽ không bao giờ chấp nhận bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào được đạt được sau lưng hoặc không có sự tham gia của Ukraine. Trong một phát biểu độc quyền với Ukrinform cùng ngày, Ngoại trưởng Ukraine, ông Andrii Sybiha đã chia sẻ chi tiết về cuộc gặp của ông với người đồng cấp phía Trung Quốc Trung Quốc Vương Nghị bên lề Hội nghị An ninh Munich. “Chúng tôi đã nêu rõ và kiên định quan điểm của Ukraine, đó là không có gì về Ukraine mà không có Ukraine. Điều quan trọng đối với chúng tôi là Trung Quốc đóng vai trò then chốt trong quá trình này, đặc biệt là khi Trung Quốc đảm nhận vị trí chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tháng này”, ông Sybiha nói.

Tổng thống Ukraine kêu gọi thành lập "quân đội châu Âu". Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 15/2 đã kêu gọi thành lập “quân đội châu Âu” để tăng cường khả năng phòng thủ của lục địa. Nhà lãnh đạo Ukraine phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich: “Tôi thực sự tin rằng đã đến lúc thành lập lực lượng vũ trang châu Âu. Thẳng thắn mà nói, hiện tại, chúng ta không thể loại trừ khả năng Mỹ sẽ từ chối châu Âu về những vấn đề có thể đe dọa đến lục địa”. Bên cạnh đó, ông Zelensky đánh giá châu Âu cần thống nhất về một chính sách đối ngoại và quốc phòng chung, nhằm cho Mỹ thấy khối này nghiêm túc đối với an ninh của châu lục.

Điện Kremlin lên tiếng tin Phó Tổng thống Mỹ nói sẽ gửi quân tới Ukraine. Ngày 15/2, phản bác một bài viết của tờ The Wall Street Journal (WSJ), người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance không đe dọa triển khai quân đội Mỹ tới Ukraine, theo đài RT. Ngày 13/2, WSJ đăng tải bài viết cho rằng Phó Tổng thống Mỹ cam kết áp đặt các biện pháp trừng phạt và có thể can thiệp quân sự nếu ông Putin từ chối một thỏa thuận hòa bình bảo đảm độc lập cho Ukraine. Đáp lại, ông Peskov nói rằng thông tin trên WSJ là xuyên tạc và khẳng định Nga chưa từng nghe qua những lời đe dọa như vậy từ ông Vance.

Israel, Hamas trao đổi con tin và tù nhân. Theo Al Jazeera, chiều 15/2, phong trào Hamas đã trao trả 3 con tin Israel tại Gaza, sau 497 ngày giam giữ. Đổi lại, phía Israel trả tự do cho 369 tù nhân Palestine. Đây là đợt trao đổi con tin và tù nhân thứ 6 thuộc giai đoạn 1 của thỏa thuận ngừng bắn đang có hiệu lực tại Dải Gaza.

Nga tăng cường tấn công trên mọi hướng: 176 vụ giao tranh trong 16 giờ. Chỉ trong 16 giờ ngày 15/2 (giờ địa phương) đã xảy ra 176 vụ giao tranh. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết, trong ngày 15/2 nhiều thành phố lớn của Ukraine đã hứng chịu các đợt pháo kích.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cảnh báo về nguy cơ chiến tranh khu vực tại Congo. Ngày 15/2, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã yêu cầu sự "toàn vẹn lãnh thổ" của Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo phải được tôn trọng và tránh một cuộc chiến tranh khu vực. Phát biểu trên được ông Guterres đưa ra tại một hội nghị thượng đỉnh châu Phi diễn ra một ngày sau khi các chiến binh M23 được cho là do nước Rwanda láng giềng hậu thuẫn chiếm giữ thủ phủ tỉnh thứ hai của CHDC Congo.

Ba Lan kêu gọi châu Âu lập kế hoạch khẩn cấp đối với Ukraine. Ngày 15/12, trên tài khoản cá nhân, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã thúc giục các quốc gia châu Âu xây dựng kế hoạch hành động khẩn cấp của riêng khối này đối với Ukraine, nếu không các cường quốc trên thế giới sẽ có thể quyết định số phận của châu Âu. Thủ tướng Tusk cho rằng châu Âu cần lên một kế hoạch hành động khẩn cấp liên quan đến Ukraine và an ninh của châu lục, nếu không những thế lực khác sẽ quyết định tương lai của châu Âu. Ông cũng kêu gọi các quốc gia châu Âu cần lên kế hoạch ngay lập tức để đảm bảo lợi ích chung.

Liban bắt giữ trên 25 người sau vụ tấn công UNIFIL. Ngày 15/2, Bộ trưởng Nội vụ Liban Ahmad al-Hajjar cho biết trên 25 người đã bị bắt giữ sau vụ tấn công vào một đoàn xe của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc một ngày trước đó khiến 2 người bị thương.

Liên minh châu Âu cảnh báo đáp trả chính sách thương mại mới của Mỹ. Ủy ban châu Âu đã chính thức bày tỏ quan ngại sâu sắc về đề xuất chính sách thương mại mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời cảnh báo châu Âu sẽ có phản ứng cứng rắn và ngay lập tức đối với các rào cản thương mại được đưa ra không phù hợp. Sau khi khôi phục thuế đối với thép và nhôm, mới đây Tổng thống Trump đã ký bản ghi nhớ đề nghị áp dụng thuế quan "công bằng và có đi có lại" đối với tất cả các đối tác thương mại lớn của Mỹ.