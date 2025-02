THẾ GIỚI 24H: Nga, Mỹ nhất trí nguyên tắc đàm phán chấm dứt xung đột Ukraine

TPO - Phái đoàn Nga đánh giá các cuộc đàm phán đầu tiên với Mỹ mang tín hiệu tích cực.

Ngày 18/2, các nhà ngoại giao cấp cao từ Mỹ và Liên bang Nga đã gặp nhau tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia để thảo luận về việc khôi phục quan hệ và đàm phán chấm dứt xung đột Ukraine.Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố hai bên đã đạt được thỏa thuận về bốn nguyên tắc, đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump. Hãng tin Interfax dẫn lời nhà đàm phán Nga Yuri Ushakov, các cuộc đàm phán diễn ra tốt đẹp. Hai bên thảo luận về điều kiện tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cuộc họp ở Ả Rập Xê-út là cuộc đàm phán đầu tiên giữa Nga và Mỹ về xung đột ở Ukraine. Cuộc gặp diễn ra theo hình thức song phương và không có sự tham gia của bên thứ ba, kể cả Ukraine và các nước châu Âu.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ chuẩn bị sa thải hàng trăm lãnh đạo cấp cao. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ tiến hành sa thải hàng trăm nhân viên cấp cao của Bộ An ninh Nội địa (DHS) trong tuần này, như một phần của chiến lược loại bỏ những người không phù hợp với các mục tiêu mà chính quyền đề ra. Kế hoạch này bao gồm sa thải các nhân viên quản lý cấp cao, đặc biệt là các nhân viên trong Dịch vụ Điều hành cấp cao và nhân viên Biểu chung, tại các cơ quan thuộc DHS, bao gồm Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang, Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ và Cơ quan An ninh Mạng và Cơ sở hạ tầng.

Mexico giải cứu 49 người bị bắt cóc gần biên giới Mỹ, có 11 người Việt. Cảnh sát ở Juarez, Mexico giải cứu 49 người di cư bị giam giữ tại một ngôi nhà ở Colonia Hidalgo, gần biên giới Mỹ. Trong số 49 người được giải cứu có 28 công dân Guatemala, 11 người Việt Nam, 3 người Brazil, 2 người Bolivia và 5 Mexico. Theo đó cảnh sát Mexico cùng Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mexico, phát hiện và bắt giữ Juan Jose L.L., còn được gọi là "El Bananas", Luis Alfonso C. và Daniel Omar C. hôm 17/2 (giờ địa phương). Lực lượng chức năng đưa những kẻ bắt cóc đến nhà tù Cereso số 3. Trong khi đó, những người di cư được đưa đến một cơ sở di trú để kiểm tra y tế.

Liên minh châu Âu lên kế hoạch cung cấp gói viện trợ quân sự lớn chưa từng có cho Ukraine. Liên minh châu Âu (EU) được cho là đang xây dựng một gói viện trợ quốc phòng với quy mô lớn chưa từng có nhằm hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại Liên bang Nga. Thông tin trên đã được tờ Berliner Zeitung của Đức đăng tải vào ngày 18/2 khi trích dẫn phát ngôn của Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock. Theo đó, Ngoại trưởng Đức đã ám chỉ về một khoản viện trợ có quy mô lớn chưa từng có thể có giá trị tới 700 tỷ euro (732,2 tỷ USD).

Nga không chấp nhận quân NATO hiện diện ở Ukraine dưới bất kỳ hình thức nào. Ngày 18/2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố việc Ukraine gia nhập NATO là không thể chấp nhận được, cũng như sự hiện diện của binh sỹ các nước NATO - ngay cả khi họ hoạt động dưới lá cờ khác. Ngoại trưởng Lavrov phát biểu: "Chúng tôi đã giải thích với các đồng nghiệp hôm nay điều mà Tổng thống Putin đã nhiều lần nhấn mạnh: việc NATO mở rộng, việc Ukraine gia nhập liên minh Bắc Đại Tây Dương là mối đe dọa trực tiếp đến lợi ích của Liên bang Nga, đe dọa trực tiếp chủ quyền của chúng tôi."

Nga tuyên bố EU không có vai trò trong đàm phán xung đột Ukraine. Phát biểu hôm 18/2, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Aleksandr Grushko nhấn mạnh EU không thể tham gia đàm phán hòa bình Ukraine do chính vai trò của khối này trong việc làm leo thang xung đột. Ông cho rằng EU có thể góp phần chấm dứt chiến sự bằng cách ngừng hỗ trợ quân sự cho Kiev. Ông Grushko cũng nhấn mạnh EU nhiều lần tuyên bố muốn gây thất bại chiến lược đối với Nga, điều này đồng nghĩa với việc "không thể có vai trò nào cho EU hay các nước châu Âu trong các cuộc đàm phán sắp tới về việc giải quyết xung đột ở Ukraine".

Châu Âu chuẩn bị cho tình huống Nga - Ukraine ngừng bắn. Châu Âu đang cân nhắc triển khai 25.000 - 30.000 lính gìn giữ hòa bình đến Ukraine, trong trường hợp Nga - Ukraine đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Mặc dù Mỹ đã loại trừ khả năng điều quân tới Ukraine, song Washington đã khuyến khích các đồng minh châu Âu đi đầu trong việc đảm bảo sự ổn định ở Ukraine sau xung đột.

Hamas đồng ý phóng thích 6 con tin, Israel chấp nhận đàm phán giai đoạn 2. Văn phòng Thủ tướng Israel tối qua thông báo lực lượng Hamas đã chấp nhận trả tự do cho 6 con tin trong đợt trao đổi con tin và tù nhân thứ 7 thuộc giai đoạn 1 của thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 22/2 tới đây. Thỏa thuận đạt được sau các cuộc đàm phán tại thủ đô Cairo của Ai Cập.

Thái Lan, Mỹ cùng 30 quốc gia tham gia tập trận Hổ mang Vàng 2025. Cuộc tập trận quân sự thường niên Hổ mang Vàng (Cobra Gold), một trong những cuộc tập trận quân sự đa quốc gia lớn nhất ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, sẽ bắt đầu tại Thái Lan từ ngày 25/2 tới đây. Kéo dài 2 tuần cho tới ngày 7/3, cuộc tập trận thường niên sẽ quy tụ lực lượng từ khoảng 30 quốc gia, trong đó có 3.200 binh sĩ Mỹ tham gia trực tiếp tập trận hoặc đóng vai trò quan sát viên.