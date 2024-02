THẾ GIỚI 24H: Nông dân Ba Lan phong tỏa biên giới với Ukraine

TPO - Ngày 20/2, nông dân Ba Lan đã biểu tình trên khắp đất nước, phong tỏa gần như hoàn toàn biên giới Ukraine và làm gián đoạn giao thông trên toàn quốc.

Một số lượng lớn nông dân Ba Lan tiếp tục phong tỏa khoảng 100 con đường dẫn tới biên giới Ukraine vào sáng 20/2 để phản đối việc nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp ồ ạt, thiếu kiểm soát, đồng thời yêu cầu cần thay đổi chính sách nông nghiệp của Liên minh châu Âu (EU).Trong nhiều tuần qua, nông dân Ba Lan đã chặn các xe tải chở hàng của Ukraine vào quốc gia này vì cho rằng nảy sinh tình trạng cạnh tranh không công bằng từ hàng nhập khẩu giá rẻ ở Ukraine. Trên nhiều quốc gia châu Âu, nhiều người dân cũng đã biểu tình phản đối chính sách hỗ trợ này và tình trạng chi phí, giá cả tăng cao. Đa số các người dân yêu cầu cần có thay đổi với Chính sách nông nghiệp chung (CAP) của Liên minh châu Âu và Thỏa thuận Xanh.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) triển khai 32.000 quân tới gần biên giới Nga, Belarus. Ngày 20/2, Sputnik dẫn tuyên bố của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói khoảng 32.000 binh sĩ NATO, hơn 1.000 xe bọc thép, 235 máy bay và trực thăng đã được triển khai gần biên giới Nga và Belarus. Trong những năm gần đây, Nga đã chứng kiến ​​hoạt động chưa từng có của NATO gần biên giới phía tây. Nga đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về việc liên minh này tăng cường lực lượng ở châu Âu, đặc biệt kể từ khi khối này ủng hộ Ukraine trong bối cảnh nước này tấn công Donbass.

Hải quân Pháp bắn hạ máy bay không người lái của Houthi. Lực lượng hải quân Pháp với 2 tàu khu trục được triển khai trong khu vực đã phát hiện “nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái bắt nguồn từ Yemen” vào đêm 20/2, trước khi phá hủy 2 trong số các thiết bị này. Các cuộc tấn công xảy ra chỉ 1 ngày sau khi Liên minh châu Âu chính thức triển khai sứ mệnh hải quân nhằm bảo vệ hoạt động vận tải trên Biển Đỏ khỏi Houthi - lực lượng do Iran hậu thuẫn và kiểm soát phần lớn Yemen bị chiến tranh tàn phá.

Liên minh châu Âu gia hạn trừng phạt Nga. Ngày 20/2, Liên minh châu Âu đã gia hạn thêm 1 năm lệnh trừng phạt Nga liên quan việc sáp nhập 4 vùng ở Ukraine ở bán đảo Crimea. Lệnh trừng phạt này đã có hiệu lực từ năm 2022.

Các chính đảng lớn Pakistan nhất trí thành lập chính phủ liên minh. Tối 20/2, lãnh đạo hai chính đảng lớn ở Pakistan là Liên đoàn Hồi giáo Pakistan-Nawaz (PML-N) và đảng Nhân dân Pakistan (PPP) thông báo đã nhất trí thành lập một chính phủ liên minh ở quốc gia Trung Nam Á. Cụ thể, hai bên đã nhất trí rằng ông Sharif sẽ là ứng cử viên chung của hai đảng này cho cương vị Thủ tướng, trong khi đồng Chủ tịch PPP Asif Ali Zardari sẽ là ứng cử viên chung cho vị trí Tổng thống.

Nga phản đối triển khai vũ khí hạt nhân trong không gian. Hôm 20/2, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng: “Quan điểm của Nga rất rõ ràng và minh bạch. Chúng tôi luôn kiên quyết phản đối việc bố trí vũ khí hạt nhân trong không gian”. Ông Putin nhấn mạnh, hoạt động của Nga trong không gian không khác gì hoạt động của các nước khác, kể cả Mỹ. Lãnh đạo Nga nói thêm rằng Moscow chưa bao giờ từ chối đối thoại về ổn định chiến lược.

Tỷ phú Elon Musk được đề cử giải Nobel Hòa bình. Một thành viên Quốc hội Na Uy đã đề xuất trao giải Nobel Hòa bình 2024 cho tỷ phú Elon Musk vì doanh nhân gốc Nam Phi này đã bảo vệ quyền tự do ngôn luận khi mua Twitter và cung cấp kết nối internet vệ tinh cho quân đội Ukraine.

Brazil rút Đại sứ tại Israel. Tổng thống Brazil Lula da Silva ngày 20/2 đã quyết định rút Đại sứ nước này tại Israel, ông Federico Meyer, về nước, trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa 2 nước liên tục gia tăng những ngày qua. Căng thẳng giữa Israel và Brazil bùng phát sau khi sau khi Tổng thống Lula da Silva trong chuyến thăm tới Ethiopia đã lên tiếng cáo buộc Tel Aviv đang phạm tội ác “diệt chủng” đối với người dân tại Dải Gaza và so sánh hành động này với chiến dịch tàn sát người Do Thái trước đây của chế độ Đức Quốc xã.

Mỹ phủ quyết Dự thảo nghị quyết về ngừng bắn tại Dải Gaza. Sáng ngày 20/2, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhóm họp và bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết về tình hình xung đột tại Dải Gaza. Dự thảo nghị quyết nhận được 13 phiếu thuận, 1 phiếu chống (Mỹ) và 1 phiếu trắng (Anh). Do phản đối của Mỹ, nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an, nên dự thảo đã không được thông qua. Lý giải cho quyết định bỏ phiếu chống, Đại sứ - Trưởng phái đoàn Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield cho biết dự thảo không đưa đến nền hòa bình bền vững, kéo dài thời gian giam giữ đối với con tin và làm trầm trọng thêm khủng hoảng nhân đạo.

73 học sinh nhập viện vì bị ong bắp cày đốt tại Sri Lanka. Ngày 20/2, tổng cộng 73 học sinh tại Trường học Passara ở tỉnh Uva của Sri Lanka đã phải nhập viện sau khi bị ong bắp cày tấn công. Phát biểu với báo giới, đại diện cảnh sát cho biết các em nhỏ đang ở sân chơi của trường khi lũ ong đến tấn công. Các em đã được đưa vào bệnh viện Passara và 18 em vẫn đang được điều trị.