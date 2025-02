THẾ GIỚI 24H: Mỹ sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraine và để châu Âu đảm bảo an ninh cho Kiev

TPO - Theo tuyên bố của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz trong một cuộc phỏng vấn với NBC, tuần này, Mỹ sẽ thảo luận về cách chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Tuy nhiên, các đảm bảo an ninh sẽ do châu Âu chịu trách nhiệm.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz thông báo rằng trong tuần này, Ngoại trưởng Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng, Phó Tổng thống và Đặc phái viên Mỹ tại châu Âu sẽ thảo luận về các chi tiết liên quan đến việc kết thúc cuộc xung đột giữa Liên bang Nga và Ukraine. Ông Waltz cũng cho biết Tổng thống Mỹ sẵn sàng hành động để đưa tất cả các bên vào bàn đàm phán. Ông Waltz không đi vào chi tiết nhưng nhấn mạnh Tổng thống Trump sẵn sàng đưa tất cả những vấn đề này ra thảo luận trong tuần này, bao gồm cả tương lai của viện trợ Mỹ dành cho Ukraine. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ cũng bổ sung rằng, các đảm bảo an ninh sẽ do châu Âu đảm nhận.

Thủ tướng Israel tin Tổng thống Mỹ sẽ triển khai ý tưởng táo bạo về Dải Gaza. Thủ tướng Israel Netanyahu khẳng định Tổng thống Mỹ Donald Trump chắc chắn triển khai ý tưởng đưa ra mới đây về vấn đề Dải Gaza. Người đứng đầu Chính phủ Israel ca ngợi tầm nhìn của Tổng thống Mỹ là "cách mạng và sáng tạo", tin tưởng điều đó sẽ mang lại cho Israel những cơ hội lịch sử. Theo truyền thông Israel, tuyên bố trên được Thủ tướng Benjamin Netanyahu đưa ra đầu cuộc họp Chính phủ Israel tối qua (9/2). Cuộc họp được tiến hành chỉ ít giờ sau khi ông Netanyahu trở về nước sau chuyến thăm Mỹ kéo dài một tuần với nhiều hoạt động quan trọng, đặc biệt là cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Các nước Baltic chính thức kết nối vào lưới điện châu Âu. Ngày 9/2, ba quốc gia vùng Baltic đã kết nối thành công vào lưới điện châu Âu, sau khi cắt đứt mối liên hệ từ thời Liên Xô với mạng lưới điện của Nga. Ba quốc gia Estonia, Latvia và Litva là các quốc gia thuộc Liên Xô cũ hiện là thành viên Liẻn minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Ba nước đã lên kế hoạch chuyển đổi từ nhiều năm trước do những lo ngại phụ thuộc vào Nga, nhưng động lực thay đổi được thúc đẩy từ khi cuộc xung đột xảy ra tại Ukraine.

EU thú nhận không thể nhanh chóng điều động lượng lớn quân khắp châu lục. Báo cáo mới của Tòa án Kiểm toán châu Âu (ECA) tiết lộ, EU sẽ không thể nhanh chóng điều động một lượng lớn quân trong lãnh thổ của khối khi cần thiết. Theo báo cáo của ECA, các rào cản về thủ tục hành chính và kế hoạch hậu cần hỗn loạn đang và sẽ tạo nên trở ngại cho khả năng triển khai quân của EU. Brussels đã chi toàn bộ ngân sách được phân bổ để cải thiện hậu cần quân sự trong giai đoạn 2021 - 2027 nhưng không đạt được mục tiêu đã đề ra là "điều chuyển nhân viên, thiết bị và vật tư quân sự một cách nhanh chóng và liền mạch”.

Thủ tướng Thái Lan bác tin đồn cải tổ nội các. Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra hôm 8/2 đã bác tin đồn tiến hành cải tổ nội các sắp diễn ra trong bối cảnh phe đối lập có kế hoạch thúc đẩy phiên điều trần và bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Hạ viện vào cuối tháng này. Thủ tướng Thái Lan cho biết nội các dưới sự lãnh đạo của bà mới bắt đầu nhiệm vụ được một số tháng, do đó bà mong muốn các thành viên nội các tiếp tục tập trung cống hiến, mang lại lợi ích thiết thực cho đất nước. Bà Paetongtarn cũng cho rằng những tin đồn như vậy có thể nhằm gây hoang mang, lo lắng cho các thành viên nội các.

Ông Trump tiết lộ đã điện đàm với ông Putin về chấm dứt chiến sự ở Ukraine. Theo Reuters, tờ New York Post đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ ông đã điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin để thảo luận về việc chấm dứt chiến sự ở Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn trên chuyên cơ Air Force One ngày 7/2, khi được hỏi hai nhà lãnh đạo đã nói chuyện bao nhiêu lần, ông Trump tuyên bố: "Tốt hơn tôi không nên nói." Ông Trump nói với New York Post: "Ông ấy (Putin) muốn thấy người dân không còn chết chóc nữa."

Ông Trump tin Musk giúp phát hiện "hàng trăm tỷ USD" gian lận trong Chính phủ Mỹ. Trong bài phát biểu được phát sóng ngày 9/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng tỷ phú Elon Musk, người đang chủ trì việc cắt giảm số lượng lớn việc làm trong Chính phủ Mỹ, sẽ giúp phát hiện "hàng trăm tỷ USD gian lận" tại các cơ quan liên bang. Trả lời phỏng vấn kênh Fox News, Tổng thống Trump nói người dân Mỹ "muốn tìm ra" nguồn tiền bị lãng phí và ông Musk, người giàu nhất thế giới và đứng đầu nỗ lực cắt giảm chi phí, sẽ giúp "phát hiện hàng tỷ, hàng trăm tỷ USD gian lận và lạm dụng."

Nga đã chọn đại sứ mới tại Mỹ, nhưng chưa được Washington đồng ý. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga ngày 9/2 cho biết phía Mỹ chưa đồng ý với lựa chọn ứng viên cho vị trí đại sứ mới của Nga tại Washington. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov từng tuyên bố Mátxcơva tin rằng "những ồn ào không cần thiết" xung quanh tình trạng chấp thuận vị trí đại sứ mới của Nga tại Mỹ là phản tác dụng.

Chìm tàu ngoài khơi Hàn Quốc: Còn một người Việt Nam mất tích. Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết, trong vụ chìm tàu 139 tấn ở ngoài khơi nước này vào rạng sáng nay 9/2, đã có 2 thuyền viên Việt Nam được cứu sống và đang được điều trị tại bệnh viện Yeocheon Jeonnam trong điều kiện sức khỏe tương đối ổn định. Tuy nhiên, vẫn còn một người đang trong diện mất tích.