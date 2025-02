THẾ GIỚI 24H: Iran bác bỏ đối thoại với Mỹ, chỉ trích lệnh trừng phạt mới

TPO - Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố “đàm phán với Mỹ không phải là hành động khôn ngoan, sáng suốt hay danh dự”.

Ngày 7/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei tuyên bố các biện pháp trừng phạt mới mà Mỹ vừa áp đặt hôm 6/2 là bất hợp pháp và phi lý, theo hãng thông tấn IRNA."Quyết định của chính quyền Mỹ nhằm gây áp lực lên người dân Iran bằng cách ngăn chặn Tehran thực hiện các giao dịch thương mại hợp pháp với đối tác kinh tế là một hành động đơn phương và bắt nạt", ông Baghaei nhấn mạnh. Iran cũng tuyên bố Mỹ phải chịu trách nhiệm về hậu quả của những hành động này. Cùng ngày, Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã thẳng thừng bác bỏ khả năng đối thoại với Washington, cho rằng điều này không giải quyết được bất cứ vấn đề nào. Nhà lãnh đạo Iran cũng cảnh báo nếu Mỹ đe dọa an ninh của Iran, Tehran sẽ đáp trả tương xứng.

Thủ đô nước Bỉ siết chặt an ninh sau một loạt vụ xả súng. An ninh đang được siết chặt tại thủ đô Brussels của Bỉ sau một loạt vụ xả súng gây rúng động trong tuần này khiến 1 người thiệt mạng. Theo đó, các sĩ quan an ninh liên bang sẽ được triển khai tại quận Anderlecht, tăng cường tuần tra tại các nhà ga tàu điện ngầm và các khu vực có nguy cơ cao sau các vụ việc liên quan đến những người đàn ông có vũ trang.

Liên Hợp Quốc họp khẩn về tình hình bạo lực ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Ngày 6/2, Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Turk nhấn mạnh sự cần thiết phải hành động để ngăn chặn tình trạng bạo lực leo thang ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Phát biểu mở đầu phiên họp đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc về tình hình tại Cộng hòa Dân chủ Congo, Volker Turk bày tỏ lo ngại về tình trạng bạo lực leo thang tại miền Đông nước này, đồng thời cảnh báo hậu quả không chỉ đối với người dân địa phương mà còn đối với toàn bộ khu vực.

Mexico tiếp nhận gần 11.000 người di cư bị Mỹ trục xuất. Tổng thống Mexico cho biết trong số gần 11.000 người di cư bị Mỹ trục xuất kể từ ngày 20/1 gồm khoảng 2.500 người không phải công dân Mexico, bị trục xuất về bằng cả đường không, đường bộ. Tổng thống nhấn mạnh việc hồi hương này không phải sự cưỡng ép mà là sự tự nguyện.

Israel và Hamas tiến hành đợt trao đổi con tin, tù nhân thứ 5. Sau ít giờ trì hoãn, Phong trào Hamas tối 7/2 đã công bố danh tính 3 con tin Israel mà nhóm này cam kết trả tự do trong ngày hôm nay (8/2). Đổi lại, Israel thực hiện phóng thích 183 tù nhân Palestin trong đợt trao đổi con tin/tù nhân thứ 5 giữa hai bên kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực tại Gaza hôm 19/1. Ba con tin Israel mà Hamas dự kiến phóng thích trong đợt trao đổi hôm nay đều là nam giới, gồm các ông Eli Sharabi 52 tuổi, Or Levy 34 tuổi và Ohad Ben Ami 56 tuổi.

Nga và Ukraine trao đổi tù binh quy mô lớn do UAE làm trung gian. Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã trao đổi 150 binh lính Ukraine để đổi lại 150 người Nga đang bị Kiev giam giữ. Đồng thời, bộ này cho hay các binh sĩ được trao trả đang được kiểm tra y tế tại Belarus trước khi trở về Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội: “Một số tù binh đã bị giam cầm trong hơn 2 năm tại Nga”. Ông Zelensky đã đăng những bức ảnh cho thấy các binh sĩ ngồi trên xe buýt trên đường trở về Ukraine. Đây được xem là thành công thứ 12 trong chuỗi nỗ lực hòa giải của UAE kể từ đầu năm 2024 đến nay.

Nga nối lại các chuyến bay đến vùng ly khai của Gruzia sau ba thập kỷ. Hãng thông tấn nhà nước Nga RIA ngày 7/2 đưa tin, Nga đã nối lại các chuyến bay chở khách tới vùng ly khai Abkhazia của Gruzia lần đầu tiên sau ba thập kỷ. RIA cho biết chuyến bay thử nghiệm đầu tiên từ Moskva tới Sukhumi diễn ra cùng ngày và các chuyến bay thường lệ sẽ được bắt đầu từ tháng 5/2025.

Nga cảnh báo sẽ có hành động pháp lý nếu Anh bắt giữ tàu Nga. Ngày 7/2, Đại sứ Nga tại Vương quốc Anh Andrey Kelin cho biết sẽ áp dụng các biện pháp pháp lý phù hợp nếu London tiến hành bắt giữ tàu Nga trong vùng đặc quyền kinh tế của Anh. Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya-24, ông Kelin nhấn mạnh rằng bất kỳ hành động bắt giữ nào cũng sẽ vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Ông khẳng định Nga có quyền bảo vệ lợi ích quốc gia thông qua các cơ chế pháp lý phù hợp với luật pháp quốc tế.

Hàng chục người tử vong do ngộ độc rượu giả ở thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ. Kênh truyền hình NTV của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 7/2 đưa tin 33 người đã tử vong và 20 người khác đang được chăm sóc đặc biệt sau khi uống phải rượu giả ở Thủ đô Ankara. Thống đốc tỉnh Ankara, ông Vasip Sahin, cho biết 32 người đã bị bắt giữ sau vụ việc trên.

Nga bắt giữ 4 phụ nữ âm mưu tấn công khủng bố nhắm vào sĩ quan quân đội cấp cao. Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) vừa bắt giữ bốn phụ nữ tại các thành phố khác nhau của Nga. Những người này bị cáo buộc làm gián điệp cho cơ quan đặc nhiệm Ukraine và lên kế hoạch thực hiện các vụ tấn công khủng bố nhằm vào các sĩ quan cấp cao của quân đội Nga, cũng như các cơ sở thuộc tổ hợp năng lượng.