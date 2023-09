THẾ GIỚI 24H: Máy bay chở Thủ tướng Canada gặp trục trặc tại Ấn Độ

TPO - Sau khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20, Thủ tướng Canada dự định trở về nước. Tuy nhiên, một lỗi máy móc của máy bay đã khiến Thủ tướng Trudeau phải ở lại Ấn Độ qua đêm.

Sau khi máy bay gặp trục trặc kỹ thuật, Thủ tướng Justin Trudeau và phái đoàn Canada buộc phải kéo dài thời gian lưu trú ở New Delhi, Ấn Độ, thêm một ngày. Lực lượng không quân Canada, đơn vị chịu trách nhiệm vận hành chiếc máy bay Airbus chở Thủ tướng Trudeau đã thông báo không rõ khi nào phi cơ có thể quay trở về. Đây không phải lần đầu phi cơ của Thủ tướng Canada gặp trục trặc khi trước đó, một chiếc máy bay đưa Thủ tướng Trudeau đến dự hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 12/2019 cũng bị nằm lại London (Anh) vì trục trặc động cơ.

Ukraine tuyên bố giành lại giàn khoan chiến lược trên Biển Đen. Lực lượng Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát giàn khoan dầu khí ngoài khơi bờ biển phía tây bắc Crimea, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DI) cho biết ngày 11/9. Giàn khoan - được gọi là Tháp Boyko - đã nằm dưới quyền kiểm soát của Mátxcơva sau khi bán đảo Crimea sáp nhập Nga hồi năm 2014. DI cho biết giàn khoan này đã được Nga sử dụng làm bãi đáp trực thăng và triển khai thiết bị radar. (XEM CHI TIẾT...)

Truyền thông Triều Tiên xác nhận ông Kim Jong-un đã khởi hành đến Nga. Theo Yonhap, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã rời nước này để tới Nga bằng tàu hỏa vào chiều 11/9 (giờ địa phương). Truyền thông nhà nước Triều Tiên sáng 12/9 đã xác nhận thông tin này, một ngày sau khi Triều Tiên cho biết ông Kim Jong-un sẽ “sớm” đến thăm Nga để hội đàm với người đồng cấp Vladimir Putin.

Mỹ bán hệ thống phòng không và tên lửa trị giá 4 tỷ USD cho Ba Lan. Lầu Năm Góc hôm 11/9 cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt việc bán Hệ thống Chỉ huy chiến đấu Phòng không và Phòng thủ tên lửa tích hợp trị giá 4 tỷ USD cho Ba Lan. Lầu Năm Góc cho biết Ba Lan - thành viên NATO, trong nỗ lực nâng cấp hệ thống phòng không của nước này đã đề nghị mua giai đoạn hai của chương trình 2 giai đoạn cho hệ thống chỉ huy kích hoạt Patriot Configuration-3+ với các cảm biến và linh kiện được hiện đại hóa. Lầu Năm Góc cho biết, nhà thầu chính cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa sẽ là Northrup Grumman.

Mỹ thông qua thỏa thuận trao đổi tù nhân với Iran. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 11/9 đã thông qua thỏa thuận trao đổi tù nhân với Iran. Theo thỏa thuận này, Mỹ đồng ý trao trả tự do cho năm tù nhân Iran và Iran cũng sẽ trao trả tự do cho 5 công dân Mỹ bị nước này giam giữ trong nhiều năm. Ngoài ra, Mỹ cũng cho phép các ngân hàng quốc tế chuyển 6 tỷ USD bị đóng băng của Iran từ Hàn Quốc sang Qatar mà không bị Mỹ trừng phạt.

Hàng loạt hoạt động tưởng niệm sự kiện 11/9 diễn ra trên khắp nước Mỹ. Không chỉ tưởng nhớ về các nạn nhân và tôn vinh những người đã thiệt mạng khi chống trả khủng bố và thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, các hoạt động tưởng niệm còn là sự kêu gọi trách nhiệm và chia sẻ với thế hệ trẻ về cuộc tấn công khủng bố đẫm máu 22 năm trước.

Ấn Độ tiếp tục cấm pháo hoa tại thủ đô New Delhi để chống ô nhiễm không khí. Ngày 11/9, Bộ Môi trường Ấn Độ thông báo tiếp tục áp đặt lệnh cấm đốt pháo trước lễ hội Diwali tại thủ đô New Delhi, nhằm hạn chế ô nhiễm không khí vào mùa đông, khi chất lượng không khí tại thủ đô hiện ở mức gây nguy hiểm cho sức khỏe. Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Môi trường Ấn Độ Gopal Rai cho biết, việc sản xuất, lưu trữ, bán, giao hàng trực tuyến và đốt bất kỳ loại pháo nào đều bị cấm hoàn toàn ở thủ đô New Delhi. Lực lượng Cảnh sát thủ đô cũng đã được chỉ thị ngừng cấp giấy phép cho hoạt động bắn pháo hoa.

Động đất tại Maroc: Số thương vong tăng lên gần 5.000 người. Ngày 11/9, ngày thứ ba kể từ khi xảy ra thảm kịch động đất kinh hoàng tại vùng núi Atlas của Maroc, nhà chức trách xác nhận gần 2.500 người đã thiệt mạng và khoảng 2.500 người khác bị thương. Hiện lực lượng cứu hộ sở tại cùng các đội cứu hộ nước ngoài đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn sống sót dưới đống đổ nát.

NATO tập trận lớn nhất kể từ Chiến tranh Lạnh. Financial Times đưa tin, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang chuẩn bị tổ chức cuộc tập trận mang tên Steadfast Defender (Người bảo vệ kiên định). Đây sẽ là cuộc tập trận lớn nhất của liên minh này kể từ thời kỳ Chiến tranh Lạnh, huy động khoảng 41.000 binh sĩ và hơn 50 tàu chiến. Dự kiến bắt đầu vào tháng 2 và 3 tới ở Đức, Ba Lan và các nước vùng Baltic, Steadfast Defender sẽ mô phỏng các hoạt động diễn tập tiềm năng chống lại đối thủ giả định mang tên Occasus.