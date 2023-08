THẾ GIỚI 24H: Ba Lan và các nước Baltic cảnh báo đóng cửa biên giới với Belarus

TPO - Bộ trưởng Nội vụ của Ba Lan và các nước Baltic gồm Litva, Latvia và Estonia hôm qua (28/8) cảnh báo sẽ phong tỏa biên giới với Belarus trong trường hợp xảy ra bất kỳ sự cố quân sự nào hoặc sự thúc đẩy di cư ồ ạt của Belarus.

Các bộ trưởng cho biết họ đang chứng kiến ​​căng thẳng ngày càng tăng ở biên giới của NATO và Liên minh châu Âu với Belarus, quốc gia đã tiếp nhận hàng nghìn lính đánh thuê quân sự từ Nga và đang đẩy người di cư từ Trung Đông và châu Phi vào châu Âu, bất chấp nhiều hình thức rào cản khác nhau đã được dựng lên. Các quốc gia này cảnh báo về phản ứng nhanh chóng và phối hợp trong trường hợp xảy ra sự cố quân sự hoặc sự đẩy lùi người di cư lớn. Trong một tuyên bố chung, các bộ trưởng kêu gọi Chính phủ Belarus ngay lập tức loại bỏ lực lượng lính đánh thuê của Tập đoàn Wagner khỏi lãnh thổ của mình cũng như trục xuất những người di cư khỏi khu vực biên giới và đưa họ trở về quê hương.

Ukraine muốn nhận được đảm bảo an ninh từ Mỹ giống Israel. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phác thảo những đảm bảo an ninh mà Ukraine đang tìm kiếm từ Mỹ và các đồng minh trên “con đường đến NATO”. Tổng thống Zelensky nói rằng đảm bảo an ninh bao gồm cả “khiên và kiếm”. Ông cho biết những đảm bảo như vậy sẽ được thực hiện thông qua quá trình Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và sẽ được củng cố bằng một thỏa thuận song phương với Mỹ. (XEM CHI TIẾT...)

EU thảo luận về tư cách thành viên của Ukraine. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel tuyên bố Liên minh châu Âu dự định bắt đầu thảo luận kết nạp Ukraine và một số quốc gia khác sớm nhất vào tháng 10. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho rằng việc mở rộng Liên minh châu Âu hiện “không còn là giấc mơ”.

Đảo chính tại Niger: Chính quyền quân sự thuyết phục Tổng thống Bazoum từ chức. Một số nguồn tin khu vực cho biết, chính quyền quân sự Niger đang nỗ lực đàm phán và thuyết phục Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum từ chức. Sau hai ngày liên tiếp tập trung biểu tình bên ngoài trụ sở sứ quán Pháp ở thủ đô Niamey, hôm qua (28/8), những người ủng hộ chính quyền quân sự Niger đã tự giải tán, nhường chỗ cho các lực lượng an ninh được triển khai tăng cường đến đây.

Đại sứ Pháp vẫn ở lại Niger bất chấp yêu cầu rời đi. Hôm 25/8, chính quyền quân sự Niger đã yêu cầu Đại sứ Pháp Sylvain Itte rời khỏi nước này trong vòng 48 giờ. Tổng thống Macron cũng đã bác bỏ lời kêu gọi của một số quan chức Mỹ và châu Âu về việc các nước phương Tây từ bỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Bazoum. “Chúng tôi không công nhận những người đã thực hiện cuộc đảo chính, chúng tôi ủng hộ vị Tổng thống chưa từ chức, và sẽ tiếp tục hợp tác”, nhà lãnh đạo Pháp cho hay.

Tổng thống Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thảo luận về thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen. Ngày 28/8, người phát ngôn đảng Công lý và Phát triển (AK) cầm quyền ở Thổ Nhĩ Kỳ Omer Celik cho biết Tổng thống nước này, ông Recep Tayyip Erdogan sẽ sớm thăm Nga để thảo luận về việc khôi phục thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen. Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng rằng cuộc gặp giữa Tổng thống Erdogan và người đồng cấp nước chủ nhà Vladimir Putin sẽ giúp ngăn chặn một cuộc khủng hoảng lương thực.

Việt Nam kiên quyết phản đối Đài Loan tiến hành tập trận ở Trường Sa. Ngày 28/8, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc Đài Loan tiến hành tập trận bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh Ba Bình, thuộc Trường Sa của Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ: Việc tổ chức diễn tập bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh Ba Bình thuộc Trường Sa của Việt Nam là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với Trường Sa; đe dọa hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh hàng hải; gây căng thẳng và làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông. Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Đài Loan không tái diễn vi phạm tương tự.