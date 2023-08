THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên cho phép công dân ở nước ngoài về nước

TPO - Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 27/8 thông báo nước này đã chính thức cho phép các công dân nước này ở ngoài nước được phép trở về.

Theo KCNA, quyết định trên được đưa ra sau khi Trung tâm Ngăn ngừa Dịch bệnh khẩn cấp Nhà nước (SEEPH) của Triều Tiên ngày 26/8 đã điều chỉnh quyết định phòng chống dịch liên quan trong bối cảnh tình hình dịch bệnh toàn cầu đã giảm bớt. Tuy nhiên, những người về nước vẫn sẽ được "theo dõi y tế phù hợp tại các trung tâm cách ly trong 1 tuần". Tuần trước Triều Tiên đã nối lại các chuyến bay thương mại với Trung Quốc và Nga sau hơn ba năm đóng cửa biên giới do đại dịch COVID-19.

Nga thử nghiệm thành công súng laser. Hãng tin RIA Novosti ngày 26/8 dẫn một nguồn thạo tin cho biết, Nga đã tiến hành thử nghiệm thành công súng laser. Trong quá trình thử nghiệm, vũ khí đã loại bỏ một số loại máy bay không người lái. Theo nguồn tin, loại vũ khí chiến đấu cải tiến này hoạt động trong phổ hồng ngoại, đã chứng tỏ khả năng gây sát thương vật lý cho máy bay không người lái, thậm chí xuyên thủng lớp vỏ khí động học của máy bay, bao gồm cả việc đốt cháy hoàn toàn thân cùng với các thiết bị điện tử trên máy bay. (XEM CHI TIẾT...)

Ukraine tuyên bố tập kích căn cứ quân sự Nga trên bán đảo Crimea. Sáng 25/8, Mátxcơva thông báo về một trong những cuộc không kích phối hợp lớn nhất của Ukraine nhằm vào Crimea, nhưng tuyên bố hệ thống phòng không đã bắn hạ tất cả 42 máy bay không người lái nhằm vào bán đảo này trước khi chúng có thể tấn công mục tiêu. Các quan chức tình báo Ukraine sau đó cho biết cuộc tấn công nhằm trúng Lữ đoàn phòng thủ ven biển số 126 của Nga đóng tại Perevalnoye, một thị trấn cách lãnh thổ do Ukraine kiểm soát hơn 200 km.(XEM CHI TIẾT...)

Tổng thống Putin ký sắc lệnh yêu cầu các thành viên Wagner tuyên thệ trung thành. Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký sắc lệnh yêu cầu các thành viên của lực lượng quân sự tư nhân Wagner ký tuyên bố thề trung thành với nhà nước Nga. Sắc lệnh được ký ngày 25/8 và có hiệu lực ngay lập tức. Quy định được áp dụng sau khi Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu tập đoàn Wagner, được cho là đã chết trong một vụ rơi máy bay gần Mátxcơva.(XEM CHI TIẾT...)

Cơ quan Tình báo Liban tuyên bố bắt 2 gián điệp của Israel. Cơ quan Tình báo của Liban (LGS) ngày 25/8 thông báo đã bắt giữ 2 người được cho là gián điệp của Israel. Hai người này bị bắt tại Sân bay quốc tế Beirut khi đang tìm cách rời khỏi Liban. Giám đốc LGS, tướng Elias Al-Bisari, khẳng định 2 người trên đã thực hiện một số hoạt động nhất định ở Liban và đang tìm cách rời khỏi quốc gia này thì bị bắt.

Niger đặt quân đội trong tình trạng "báo động tối đa". Lệnh báo động mức cao nhất vừa được chính quyền quân sự tại Niger ban hành đối với các lực lượng vũ trang nước này nhằm đảm bảo sẵn sàng ứng phó với kịch bản bị tấn công quân sự từ bên ngoài. Trong lệnh báo động, chính quyền quân sự nêu rõ các mối đe dọa thù địch nhằm vào Niger đang gia tăng. Vì vậy, toàn bộ các lực lượng vũ trang được yêu cầu duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất, nhằm đảm bảo có thể lập tức đáp trả cuộc tấn công quân sự bất ngờ từ bên ngoài cũng như tránh rơi vào thế bị động trong tình huống khẩn cấp.

Liên Hợp Quốc cảnh báo về sự hiện diện ngày càng tăng của IS tại Afghanistan. Hội đồng bảo an (HĐBA) Liên Hợp Quốc vừa đưa ra cảnh báo về sự hiện diện ngày càng tăng của chi nhánh của nhóm khủng bố Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Afghanistan. Phó Tổng thư ký của Văn phòng Chống khủng bố thuộc HĐBA Vladimir Voronkov cho biết Daesh hay IS Khorasan, chi nhánh tại Afghanistan của IS đã tập hợp được vũ khí của Mỹ để lại tại Afghanistan. Hơn thế nữa, các cuộc tấn công của nhóm này nhằm vào cả các quan chức và lực lượng an ninh Taliban cũng như các mục tiêu quốc tế ngày càng phức tạp, gây ra những lo ngại đáng kể.

Nổ trạm nhiên liệu hóa lỏng tại Romania gây nhiều thương vong. Nhà chức trách Romania thông báo 1 người đã thiệt mạng và 46 người khác bị thương trong hai vụ nổ làm rung chuyển một trạm nhiên liệu hóa lỏng (LPG) gần thủ đô Bucharest ngày 26/8. Theo đó, vụ nổ đầu tiên đã xảy ra tại trạm nhiên liệu ở thị trấn Crevedia, cách Bucharest 30km về phía Bắc. Lửa đã lan sang hai bồn nhiên liệu và một ngôi nhà gần đó, buộc nhà chức trách phải sơ tán người dân trong bán kính 700m, và tạm thời phong tỏa quốc lộ gần đó. Vụ nổ thứ hai đã xảy ra vào buổi tối, khiến 26 nhân viên cứu hỏa đang nỗ lực khống chế đám cháy tại hiện trường bị thương. Đáng chú ý, trong số 46 người bị thương, có 8 người bị bỏng rất nặng, phải đặt nội khí quản.