THẾ GIỚI 24H: Anh, Pháp muốn đưa 30.000 binh sỹ tới bảo vệ Ukraine

TPO - Kế hoạch đưa binh sỹ bảo vệ Ukraine xuất phát từ lo ngại Tổng thống Trump có thể chấm dứt cuộc xung đột theo những điều kiện có lợi cho Nga mà không đưa ra các bảo đảm an ninh cho Kiev.

Truyền thông Anh ngày 20/2 đưa tin Anh và Pháp đang dẫn đầu nỗ lực thành lập một lực lượng bảo đảm an ninh châu Âu gồm tối đa 30.000 binh sỹ để bảo vệ Ukraine trong trường hợp nước này đạt thỏa thuận ngừng bắn với Nga. Theo báo The Guardian, đề xuất của Anh và Pháp sẽ tập trung vào phòng thủ trên không và trên biển, với lực lượng trên bộ ở mức tối thiểu và không có sự hiện diện gần chiến tuyến phía Đông. Tuy nhiên, chưa rõ liệu đề xuất này có đáp ứng được mong đợi của Kiev hay không, cũng như có được Nga chấp nhận hay không.

Nga phản đối việc Anh đề xuất triển khai binh sỹ tới Ukraine. Reuters đưa tin Điện Kremlin ngày 20/2 khẳng định bất kỳ kế hoạch nào của Anh về việc triển khai quân tới Ukraine như một phần của nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tiềm năng đều không thể chấp nhận được đối với Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết đề xuất này “không thể chấp nhận được” vì nó liên quan đến lực lượng từ một quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và do đó sẽ có tác động đến an ninh của Nga.

Điện Kremlin lên tiếng về màn khẩu chiến giữa ông Trump và ông Zelensky. Ngày 20/2, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cáo buộc các quan chức Ukraine, bao gồm Tổng thống Volodymyr Zelensky, ngày càng đưa ra những tuyên bố “không thể chấp nhận được” về các quốc gia khác, theo đài RT. Bình luận của ông Peskov được đưa ra sau khi Tổng thống Zelensky cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump tin vào “thông tin sai lệch” từ Nga. Ông Trump và ông Zelensky đang vướng vào một cuộc đối đầu công khai trong tuần này khi tổng thống Mỹ gọi ông Zelensky là “nhà độc tài không qua bầu cử” và cáo buộc tổng thống Ukraine sử dụng viện trợ của Mỹ cho một “cuộc chiến không thể thắng”.

Ông Zelensky tiếp đặc phái viên Mỹ giữa căng thẳng với ông Trump. Ngày 20/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tiếp ông Keith Kellogg - đặc phái viên của tổng thống Mỹ về Ukraine và Nga - tại thủ đô Kiev. Tuy nhiên, không có thông tin ngay lập tức về việc liệu các cuộc gặp có giúp xoa dịu rạn nứt chưa từng có giữa ông Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện nay hay không, theo hãng tin Reuters. Tổng thống Zelensky cho biết hai bên “đã thảo luận chi tiết về tình hình trên chiến trường và cách trả lại tất cả tù binh chiến tranh, cũng như các đảm bảo an ninh hiệu quả".

Tổng thống Ukraine tuyên bố sẵn sàng đạt thỏa thuận an ninh với Mỹ. Ngày 20/2, Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine đã sẵn sàng làm việc nhanh chóng và không mệt mỏi để đạt được một thỏa thuận mạnh mẽ và hữu ích về đầu tư và an ninh với Mỹ. Trên mạng xã hội X, ông Zelensky cho biết đã có "cuộc thảo luận tốt đẹp" với đặc phái viên Mỹ về Ukraine và Nga, Keith Kellogg. Ông nhấn mạnh: "Ukraine đã sẵn sàng cho một thỏa thuận đầu tư và an ninh mạnh mẽ, hiệu quả với Tổng thống Mỹ. Chúng tôi đã đề xuất cách thức nhanh nhất và mang tính xây dựng nhất để đạt được kết quả. Đội ngũ của chúng tôi sẵn sàng làm việc 24/7."

Tình báo Ukraine tiết lộ tên lửa Triều Tiên “lột xác” nhờ chuyên gia Nga. Trung tướng Kyrylo Budanov, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) tiết lộ rằng, các chuyên gia Nga đã thực hiện những cải tiến quan trọng đối với tên lửa KN-23 của Triều Tiên, biến nó thành một loại vũ khí chính xác và nguy hiểm hơn nhiều.

Nhiều xe bus gắn bom phát nổ tại Israel. Tối 20/2, một loạt xe bus gắn bom bất ngờ phát nổ tại một thành phố ở khu vực miền Trung Israel. Cảnh sát sau đó phát hiện một số thiết bị nổ hẹn giờ và nghi ngờ đây là cuộc tấn công do các chiến binh Palestine ở khu vực Bờ Tây thực hiện. Theo cảnh sát Israel, ít nhất 3 chiếc xe bus đã phát nổ tại khu vực thành phố Bat Yam, miền Trung Israel hồi tối qua. Các vụ nổ xảy ra khi các xe bus đang đỗ trong bến và không gây ra bất kỳ thương vong nào.

Mỹ - Nga nhiều lần bí mật gặp nhau tại Thụy Sĩ thảo luận về Ukraine. Theo Reuters dẫn 3 nguồn thạo tin, các đại diện của Mỹ và Nga đã gặp nhau không chính thức tại Thụy Sĩ trong những tháng gần đây để thảo luận về cuộc xung đột ở Ukraine, và cuộc gặp gần nhất diễn ra vào tuần trước. Các nguồn tin cho biết những cuộc thảo luận này diễn ra qua một kênh phụ, với một số cuộc tiếp xúc được thực hiện trong giai đoạn chuyển tiếp sau chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử ngày 5/11/2024.

Thủ tướng Hàn Quốc làm chứng trong phiên xét xử luận tội tổng thống. Ngày 20/2, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã phải tham dự tới 2 phiên tòa liên quan đến các cáo buộc khác nhau vì quyết định ban bố thiết quân luật đêm 3/12/2024. Thủ tướng Han Duck Soo đã có mặt và trả lời câu hỏi với tư cách nhân chứng. Thủ tướng Han Duck Soo cho biết toàn bộ nội các đều phản đối quyết định của Tổng thống Yoon Suk Yeol do lo ngại những tác động xấu đến nền kinh tế và uy tín của Hàn Quốc với thế giới.

Chính phủ Sudan triệu hồi Đại sứ tại Kenya. Ngày 20/2, Chính phủ Sudan được quân đội hậu thuẫn đã triệu hồi Đại sứ tại Kenya về nước, nhằm phản đối việc Kenya tiếp đón Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) đối địch chuẩn bị thành lập một chính quyền mới. Theo Bộ Ngoại giao Sudan, việc triệu hồi phái viên của mình tại Kenya về nước để tham vấn, nhằm phản đối việc Kenya tổ chức các cuộc họp của RSF và các đồng minh của họ “trong một động thái thù địch khác chống lại Sudan”. Bộ Ngoại giao Sudan cũng cáo buộc Tổng thống Kenya William Ruto vì đã “chấp nhận và khuyến khích một âm mưu” vi phạm chủ quyền của nước này.