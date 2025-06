Thanh tra đột xuất Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên

TPO - Ngày 4/6, Thanh tra Công an tỉnh Hưng Yên đã tổ chức công bố Quyết định số 229/QĐ-PX05 về việc tiến hành thanh tra đột xuất đối với Phòng Cảnh sát hình sự thuộc Công an tỉnh Hưng Yên. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch thanh tra năm 2025 do Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo thực hiện.

Theo nội dung quyết định, đoàn thanh tra sẽ kiểm tra, đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật trong công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Phòng Cảnh sát hình sự. Thời hạn thanh tra là 30 ngày kể từ ngày công bố quyết định. Tại buổi công bố, Trưởng đoàn thanh tra đã làm rõ các nội dung, phạm vi, đối tượng và phương pháp tiến hành thanh tra. Đoàn sẽ tập trung kiểm tra việc triển khai và thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo cùng các văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ và Bộ Công an liên quan đến công tác giải quyết đơn thư tại đơn vị. Phía Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo sơ bộ về tình hình thực hiện công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư trong thời gian qua, đồng thời nêu lên một số kết quả đạt được cũng như khó khăn, vướng mắc đang tồn tại. Lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh, việc thanh tra đột xuất nhằm mục tiêu đánh giá đúng thực trạng việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị theo quy định pháp luật, từ đó kịp thời phát hiện mô hình hiệu quả để nhân rộng hoặc chấn chỉnh những tồn tại, sai phạm, bảo đảm công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng quy định, minh bạch và hiệu quả. Minh Đức