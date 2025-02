Thành phố Sầm Sơn xây dựng đô thị văn minh, hấp dẫn, an toàn cho du khách

Trong năm 2025, thành phố Sầm Sơn phấn đấu ngành du lịch đón được 9,68 triệu lượt khách, phục vụ 19,9 triệu ngày khách, doanh thu từ du lịch ước đạt 21 nghìn tỷ đồng.

Với mục tiêu xây dựng thành phố Sầm Sơn theo hướng đô thị văn minh, hiện đại, hấp dẫn, thân thiện an toàn cho du khách, trong năm 2025, thành phố Sầm Sơn tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo hoạt động du lịch thành phố, UBND thành phố và các cơ quan có liên quan.

Nhằm tạo bước đột phá mạnh mẽ về chất lượng du lịch năm 2025, thành phố tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung các phương án quản lý các dịch vụ du lịch phù hợp, sát với thực tế, nhất là công tác quản lý các dịch vụ trên khuôn viên bãi biển, kịp thời tuyên truyền rộng rãi đến các đối tượng kinh doanh, nhân dân và du khách. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, phát hiện và kiên quyết xử lý các vi phạm. Đặc biệt là các vi phạm ép ăn, ép ở, ép giá, ép khách, chống đối người thi hành công vụ. Phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh tổ chức tốt các chương trình, sự kiện trong năm du lịch Sầm Sơn 2025. Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội, tuyên truyền, quảng bá và thu hút du khách về với Sầm Sơn...

Bên cạnh đó, thành phố Sầm Sơn cũng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất và người Sầm Sơn thông qua các hoạt động du lịch, lễ hội, sự kiện văn hóa, thể thao với mục tiêu xây dựng thành phố của lễ hội. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền vận động nhân dân và du khách, nâng cao văn hóa về giao tiếp ứng xử, trang phục, văn hóa kinh doanh ... Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức, đăng cai các sự kiện văn hóa, thể thao, lễ hội và du lịch năm 2025 trên địa bàn thành phố để tuyên truyền, quảng bá và thu hút du khách về với Sầm Sơn.

Thành phố Sầm Sơn tiếp tục kêu gọi, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư vào lĩnh vực du lịch nhằm đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, tạo sức hấp dẫn riêng có của du lịch Sầm Sơn. Phối hợp với Hiệp hội du lịch tỉnh và các địa phương xây dựng các tour, tuyến du lịch xuất phát từ Sầm Sơn đi các huyện và tỉnh lân cận. Phối hợp với các tập đoàn, doanh nghiệp tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, lễ hội và du lịch để thu hút du khách. Xây dựng kế hoạch phát triển các loại hình du lịch là thế mạnh của du lịch Sầm Sơn như: Tắm biển, nghỉ dưỡng, du lịch tâm linh, phát triển các loại hình dịch vụ vui chơi, giải trí; du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, thi đấu thể dục, thể thao. Phát triển một số sản phẩm OCOP để trở thành sản phẩm du lịch. Tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ phát triển du lịch phía Nam Sầm Sơn, trong đó đặc biệt chú trọng đến các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, các khu ẩm thực, vui chơi, giải trí.

Thành phố Sầm Sơn sẽ tiếp tục dành nguồn lực và kêu gọi các nguồn lực khác để đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch. Tập trung công tác giải phóng mặt bằng, đôn đốc các doanh nghiệp đảm bảo tiến độ các dự án phát triển du lịch trên địa bàn thành phố theo quy hoạch, quyết định được tỉnh phê duyệt. Tiếp tục thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, giải phóng các hàng quán, ki ốt lấn chiếm hành lang vỉa hè theo phương án sắp xếp thương mại ngay trong những tháng cuối năm 2024. Khuyến khích, động viên các cơ sở kinh doanh làm mới, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất để phục vụ du khách. Tạo điều kiện thuận lợi, động viên, quan tâm và hỗ trợ cho các doanh nghiệp đầu tư cơ sở vật chất phục vụ du lịch nhất là các dịch vụ vui chơi giải trí, khu bán hàng lưu niệm, nhà hàng cao cấp.

Ông Lê Văn Tú, Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn cho biết, trong năm 2024, du lịch Sầm Sơn đã đạt kết quả rất tích cực. Với số lượt khách trong năm 2024 đón được 8,86 triệu lượt, bằng 109,3% so với cùng kỳ, 104,3% so với kế hoạch. Phục vụ 17,27 triệu ngày khách, bằng 109,6% so với cùng kỳ, bằng 104,7% so với kế hoạch. Tổng thu từ khách du lịch đạt 17,1 nghìn tỷ đồng, bằng 140,6% so với cùng kỳ, bằng 108,8% so với kế hoạch. Trên cơ sở đó, TP Sầm Sơn đưa ra mục tiêu trong năm 2025, phấn đấu đón được 9,68 triệu lượt khách, phục vụ 19,9 triệu ngày khách; doanh thu từ du lịch ước đạt 21 nghìn tỷ đồng. Để phấn đấu đạt được mục này, ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, Tp Sầm Sơn cần đổi mới phương pháp bồi dưỡng nguồn nhân lực tham gia các hoạt động dịch vụ du lịch theo hướng cầm tay chỉ việc. Nâng cao năng lực quản trị cho các chủ nhà hàng, khách sạn, từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động du lịch, phấn đấu mỗi công dân Sầm Sơn là một đại sứ du lịch, là một tuyên truyền viên trong quảng bá về đất và người Sầm Sơn đẹp trong lòng bạn bè, du khách”.