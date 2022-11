Thanh niên Hải Phòng sôi nổi trong ngày hội văn hóa giao thông

TPO - Hàng trăm bạn trẻ, thiếu niên nhi đồng tại Hải Phòng tham gia ngày hội "Thanh niên với văn hóa giao thông", tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông, vẽ tranh tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông.

Chiều 5/11, Thành Đoàn Hải Phòng phối hợp với Ban ATGT thành phố tổ chức ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2022 tại Trường THPT Thái Phiên.

Ngày hội diễn ra nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự chuyển biến về ý thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong chấp hành quy định đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Phát biểu trong ngày hội, anh Nguyễn Văn Hiếu – Phó Bí thư Thành Đoàn nhấn mạnh, cùng với thiên tai và dịch bệnh, tai nạn giao thông là một trong những nguyên nhân gây tử vong tính mạng con người và tổn thất kinh tế nặng nề cho nhiều địa phương, quốc gia.

Phó Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng đề nghị các cấp bộ Đoàn trong thành phố cần tiếp tục chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thanh niên, xây dựng văn hóa giao thông và ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật. Góp phần cùng thành phố hướng tới mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông.

Thành Đoàn Hải Phòng và Ban ATGT TP Hải Phòng đã hỗ trợ áo thanh niên, mũ tai bèo, băng tay và các dụng cụ hỗ trợ tuyên truyền an toàn giao thông cho 15 mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” của các quận, huyện và mô hình “Thanh niên xung phong tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các cổng trường học”.

Đây là những mô hình đã mang lại hiệu quả tích cực, tình hình giao thông tại khu vực trường học được cải thiện rõ rệt; ý thức tham gia giao thông của nhân dân, đặc biệt là phụ huynh và học sinh, sinh viên từng bước được nâng cao.

Điểm nhấn tại ngày hội là cuộc thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu kiến thức an toàn giao thông cho 100 đoàn viên thanh niên đến từ các quận, huyện trên địa bàn. Cuộc thi với bộ câu hỏi xoanh quanh các kiến thức về luật giao thông đường bộ cũng như một số vấn đề cơ bản liên quan đến văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên.

Ngoài ra, ngày hội còn diễn ra cuộc thi vẽ tranh “Chúng em với an toàn giao thông” với sự tham dự của 30 em thiếu niên, nhi đồng so tài với nhiều hình thức như: tô màu sáp, xé dán, vẽ tranh nước…

Trong khuôn khổ ngày hội còn có các hoạt động như: thay dầu xe miễn phí, tập huấn kiến thức an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho đoàn viên thanh niên…