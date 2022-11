Robot cảnh báo dòng chảy xa bờ, thiết bị cảnh báo nồng độ cồn trên ô tô đoạt giải cao giải pháp an toàn giao thông

Ngày 4/11, tại Hà Nội, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức vòng chung kết toàn quốc và trao giải Cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2022 và trao giải cuộc thi “Ý tưởng ứng dụng các giải pháp công nghệ đảm bảo trật tự an toàn giao thông” năm 2022 dành cho đoàn viên thanh niên.

Hơn 471.000 đoàn viên, thanh niên thi

Cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2022 diễn ra trong 6 tuần với hình thức trực tuyến (từ 19/6 - 30/7) trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam. Cuộc thi đã thu hút hơn 471 nghìn đoàn viên thanh niên tham gia. 15 thí sinh có điểm số cao nhất, thời gian làm bài nhanh nhất đã được lựa chọn tham dự vòng chung kết toàn quốc.

Tại vòng chung kết toàn quốc, 15 thí sinh trải qua 2 phần thi đối kháng sân khấu: trắc nghiệm và hùng biện. Những thí sinh có số điểm cao nhất qua 2 vòng thi đã được lựa chọn để trao giải.

Kết quả, một giải Nhất trị giá 10 triệu đồng thuộc về thí sinh Nguyễn Hoàng Phúc (25 tuổi, TP.HCM). Hai giải Nhì trị giá 5 triệu đồng/giải thuộc về Huỳnh Thanh Thân (23 tuổi, TP.HCM) và Lê Văn Đạt (17 tuổi, Quảng Bình).

Ban Tổ chức còn trao ba giải Ba trị giá 3 triệu đồng/giải; 9 giải Khuyến khích trị giá 1 triệu đồng/giải. Bên cạnh đó, có các giải thưởng tuần trao 3 thí sinh đạt giải cao nhất của 6 tuần; giải tập thể cho đơn vị có số lượng thí sinh thi cao nhất trị giá 10 triệu đồng và bằng khen của T.Ư Đoàn.

Nhiều ý tưởng có tính ứng dụng cao

T.Ư Hội LHTN Việt Nam và Ủy ban ATGT Quốc gia cũng trao giải Cuộc thi “Ý tưởng ứng dụng các giải pháp công nghệ đảm bảo trật tự an toàn giao thông” năm 2022.

Theo Ban Tổ chức, sau 3 tháng phát động, cuộc thi thu hút 189 bài dự thi đến từ 26 tỉnh thành Đoàn và 1 Đoàn trực thuộc. Tác phẩm dự thi được trình bày bằng các hình thức: bài viết, video clip, infographic, motiongraphic, sitcom, các sản phẩm số.

11 ý tưởng xuất sắc nhất đã được xét chọn để trao giải, trong đó có nhiều ý tưởng có tính ứng dụng cao.

Cụ thể, giải Nhất thuộc về ý tưởng "Robot phân tích và cảnh báo dòng chảy xa bờ nguy hiểm" của nhóm sinh viên ĐH Nội vụ Hà Nội, do Nguyễn Duy Khang là nhóm trưởng.

Giải nhì được trao cho hai ý tưởng: “Thiết bị cảnh báo nồng độ cồn trên xe ô tô” của nhóm tác giả tại tỉnh Điện Biên; “Hệ thống phát hiện và cảnh báo sớm tài xế ngủ gật khi lái xe ô tô” của nhóm tác giả tại Trường THPT Chi Lăng, Lạng Sơn.

Cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với văn hóa giao thông” và Cuộc thi tìm kiếm “Ý tưởng ứng dụng các giải pháp công nghệ đảm bảo trật tự an toàn giao thông” năm 2022 nhằm phát huy vai trò xung kích của Đoàn Thanh niên, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và thanh thiếu niên trong công tác tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông.



Cuộc thi nhằm nâng cao hiểu biết luật giao thông, kỹ năng lái xe an toàn, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật của thanh thiếu nhi trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, nâng cao nhận thức và năng lực của thanh thiếu nhi trong sử dụng các nền tảng số, ứng dụng số để phục vụ cuộc sống, phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông.