Thanh niên cần làm gì để đưa Nghị quyết 68 vào cuộc sống?

SVO - Chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và nâng cao năng lực hội nhập là những nhiệm vụ được các chuyên gia, doanh nhân và cán bộ Đoàn nhấn mạnh để thanh niên góp phần hiện thực hóa Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Chiều 30/6, tại trụ sở Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư tổ chức tọa đàm sinh hoạt chính trị với chủ đề "Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư với Nghị quyết 68-NQ/TW: Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế - Thanh niên cần làm gì?".

Phát biểu khai mạc, anh Nguyễn Nhất Linh - Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư cho biết, Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị là dấu mốc quan trọng, thể hiện bước phát triển mới trong tư duy của Đảng khi xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế.

Anh Nguyễn Nhất Linh - Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư phát biểu khai mạc chương trình.

Theo anh Nguyễn Nhất Linh, trong bối cảnh đất nước thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế, thanh niên cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, không ngừng nâng cao trình độ, bản lĩnh và năng lực sáng tạo để góp phần hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết.

Tọa đàm được tổ chức nhằm tạo diễn đàn để đoàn viên, thanh niên trao đổi trực tiếp với các chuyên gia, doanh nhân về những điểm mới của Nghị quyết 68, đồng thời nhận diện những cơ hội và yêu cầu đặt ra đối với thế hệ trẻ trong phát triển kinh tế tư nhân.

Tại chương trình, các diễn giả tập trung phân tích những thay đổi trong tư duy phát triển kinh tế tư nhân; cơ hội dành cho thanh niên trong chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, kinh tế xanh và khởi nghiệp; cũng như những kỹ năng, năng lực mà người trẻ cần trang bị để đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

Tọa đàm sinh hoạt chính trị với chủ đề "Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư với Nghị quyết 68-NQ/TW.

Theo PGS. TS Nguyễn Thường Lạng - Giảng viên cao cấp Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế, ĐH Kinh tế Quốc dân, Nghị quyết 68 mở ra nhiều dư địa để thanh niên phát huy vai trò trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghệ và khởi nghiệp.

Ở góc độ doanh nghiệp, bà Trần Thị Phương Yến - Giám đốc vận hành Icetea AI & Robotics và đại diện Ngân hàng TPBank chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, nhấn mạnh, người trẻ cần chủ động trang bị năng lực số, tư duy đổi mới sáng tạo, khả năng thích ứng và tinh thần dám nghĩ, dám làm để nắm bắt cơ hội phát triển.

Phát biểu tại tọa đàm, anh Nguyễn Tiến Thành - Bí thư Đoàn Thanh niên VCCI cho rằng, để Nghị quyết 68 thực sự đi vào cuộc sống, thanh niên cần chủ động nghiên cứu, học tập và lan tỏa nội dung của Nghị quyết; nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng số và tư duy hội nhập.

Anh Nguyễn Tiến Thành - Bí thư Đoàn Thanh niên VCCI chia sẻ tại chương trình.

Theo anh Nguyễn Tiến Thành, tổ chức Đoàn cũng cần phát huy vai trò cầu nối giữa thanh niên với cộng đồng doanh nghiệp thông qua các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, kết nối nguồn lực và đề xuất các sáng kiến đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Kết luận tọa đàm, anh Nguyễn Nhất Linh khẳng định, Nghị quyết 68 không chỉ tạo động lực mới cho khu vực kinh tế tư nhân mà còn mở ra không gian rộng lớn để thanh niên phát huy trí tuệ, bản lĩnh và sức sáng tạo.

Anh Nguyễn Nhất Linh cho biết, tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nghiên cứu, đề xuất sáng kiến và triển khai các hoạt động thiết thực nhằm đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, góp phần xây dựng nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững.

Theo Ban tổ chức, tọa đàm là hoạt động sinh hoạt chính trị có ý nghĩa thiết thực trong năm 2026, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng thời khẳng định vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội thông qua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.