Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 Đại hội Đoàn XIII thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ mới, với 13 chỉ tiêu trọng tâm

SVO - Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thông qua Nghị quyết Đại hội, xác định mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam thời kỳ mới: bản lĩnh, trí tuệ, giàu khát vọng cống hiến; đồng thời, đề ra 13 chỉ tiêu trọng tâm, cùng 5 nhiệm vụ đột phá cho nhiệm kỳ này.

Chiều 25/6, sau hai ngày làm việc tại Hà Nội, Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thông qua Nghị quyết Đại hội.

Nghị quyết đánh giá, trong nhiệm kỳ 2022 - 2026, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi có nhiều đổi mới mạnh mẽ, đạt kết quả toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn tiếp tục được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, lấy thanh niên làm trung tâm.

Đại hội Đoàn XIII thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ mới, với 13 chỉ tiêu trọng tâm.

Các phong trào hành động cách mạng như “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” được triển khai sâu rộng, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường.

Đặc biệt, Nghị quyết ghi nhận vai trò tiên phong của đoàn viên, thanh niên trong hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cũng như những đóng góp trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Bước vào nhiệm kỳ 2026 - 2031, Đại hội xác định mục tiêu tổng quát là xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, bản lĩnh, hoài bão, đạo đức tốt, tri thức sâu rộng, thể chất khỏe mạnh và tâm hồn giàu bản sắc văn hóa Việt Nam; trở thành những công dân toàn cầu mang hồn Việt, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội thống nhất khẩu hiệu hành động của nhiệm kỳ là: “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”.

Nghị quyết đề ra 13 chỉ tiêu trọng tâm, trong đó có nhiều mục tiêu đáng chú ý như: 100 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện; 100.000 công trình thanh niên ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; ít nhất 750 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên được hỗ trợ đầu ra sản phẩm, dịch vụ; 10 triệu thanh thiếu nhi tham gia các chương trình nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, hằng năm, 100% thông tin đoàn viên, cán bộ Đoàn các cấp được số hóa trên phần mềm quản lý đoàn viên; tỷ lệ đoàn kết, tập hợp thanh niên đạt 80%; phấn đấu giới thiệu 1 triệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Các đại biểu tại phiên Bế mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Một điểm mới của nhiệm kỳ là việc triển khai phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới”, với 5 nội dung tiên phong gồm: Phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế đất nước; hội nhập quốc tế; tình nguyện vì cộng đồng; tham gia bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn an ninh trật tự.

Đại hội cũng xác định 5 nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ mới, tập trung vào đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn phù hợp mô hình tổ chức mới; hỗ trợ thanh niên nâng cao năng lực số, trí tuệ nhân tạo và khoa học công nghệ; thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn bản lĩnh, trách nhiệm, gần thanh niên; và nâng cao năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện.

Về công tác nhân sự, Đại hội thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII, gồm 119 ủy viên. Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII đã bầu 25 ủy viên Ban Thường vụ; anh Bùi Quang Huy tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn. Các anh Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tường Lâm, Nguyễn Kim Quy và chị Hồ Hồng Nguyên được bầu giữ chức Bí thư T.Ư Đoàn khóa XIII.

Nghị quyết giao Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các ý kiến góp ý tại Đại hội để hoàn thiện văn kiện, xây dựng chương trình hành động cụ thể, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhiệm kỳ 2026 - 2031.