Thanh Hóa: Từ nghèo khó vươn lên làm giàu nhờ nuôi trồng thủy sản

TPO - Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, anh Trần Công Phong (SN 1982) trú tại phố 2, phường Quảng Phú (Thanh Hóa), từ nghèo khó đã vươn lên, trở thành tấm gương sáng trong phát triển kinh tế nhờ mô hình nuôi trồng thủy sản.

Không bỏ cuộc sau thất bại

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông nghèo bên dòng sông Mã, tuổi thơ anh Phong gắn liền với ruộng đồng, bươn chải mưu sinh. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh lên đường nhập ngũ, hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Trở về địa phương, không có việc làm ổn định, anh Phong làm đủ nghề như buôn bán nhỏ, thợ xây, phụ hồ... Vì không có vốn, công việc không ổn định, nên gia đình lúc nào cũng rơi vào hoàn cảnh túng thiếu.

Năm 2012, cùng với việc được nhân dân tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ thôn, Đội trưởng đội dân quân tự vệ, anh tiếp cận với chương trình hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy do phường Quảng Phú (trước đây là xã Quảng Phú) triển khai. Đây là chương trình hỗ trợ kỹ thuật, con giống, ưu tiên cho các hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo.

Anh Trần Công Phong tại mô hình phát triển kinh tế nuôi trồng thuỷ sản của gia đình

“Khi biết địa phương có chính sách hỗ trợ kỹ thuật, con giống, tôi liền bàn với gia đình tìm cơ hội khởi nghiệp. Nhưng lúc đó gia đình chưa tìm được diện tích đất để triển khai mô hình”- anh Phong kể lại.

Cơ hội bất ngờ đến với gia đình anh, khi một hộ dân khác trong thôn trả lại 5ha diện tích mặt nước cho chính quyền. Nhận thấy thời cơ, anh mạnh dạn đứng ra đấu thầu, vay 500 triệu đồng từ ngân hàng để đầu tư mô hình nuôi tôm, cua, cá nước lợ.

Khi bắt tay triển khai mô hình, do không có kinh nghiệm, thiếu kỹ thuật, lại phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết, ngay trong năm đầu tiên anh đã trắng tay. “Tôi thả con giống hết hơn 100 triệu đồng, nhưng do nuôi quảng canh, không có hệ thống xử lý nước, không kiểm soát được dịch bệnh. Tôi nghĩ cứ thả nhiều sẽ thu nhiều, ai ngờ thiệt hại toàn bộ”- anh Phong chia sẻ.

Mở rộng mô hình phát triển kinh tế

Không bỏ cuộc, anh Phong chọn cách đứng dậy từ thất bại. Anh bắt đầu thay đổi cách làm, chủ động tìm đến các hộ nuôi trồng có kinh nghiệm, tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật của địa phương. Đồng thời, anh chỉ chọn mua con giống từ những cơ sở uy tín. Nhờ vậy, chất lượng con giống được đảm bảo, tỷ lệ con giống sống ở mô hình kinh tế của anh cũng cao hơn.

Sau những năm kiên trì và không ngừng học hỏi về kỹ thuật, mô hình nuôi trồng thủy sản của anh bắt đầu mang lại hiệu quả rõ rệt. Mô hình sinh trưởng tốt, đầu ra thị trường và giá cả ổn định. Không dừng lại ở đó, nhận thấy còn diện tích trống, anh đầu tư gần 200 triệu đồng mua bò giống sinh sản. Có thời điểm, anh nuôi hơn 10 con bò sinh sản, tạo thêm nguồn thu nhập phụ đáng kể cho gia đình.

Ngoài phát triển nuôi trồng thuỷ sản, anh Trần Công Phong còn đầu tư vào bò giống sinh sản

Trung bình mỗi năm, sau khi trừ chi phí, mô hình nuôi trồng thủy sản mang lại cho gia đình anh doanh thu khoảng 1 tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 200 triệu đồng/ha.

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Công Phong còn góp phần lan tỏa giá trị kinh tế cộng đồng khi tạo việc làm ổn định cho 4–5 lao động địa phương với mức thu nhập từ 4–5 triệu đồng/người/tháng.

Dù bận rộn với công tác xã hội (hiện anh Phong là trưởng phố, phó đội trưởng đội dân quân tự vệ), anh Phong vẫn không ngừng trăn trở, tìm hướng mở rộng mô hình sản xuất, giúp thêm nhiều hộ dân khác vươn lên phát triển kinh tế. “Nhờ vào các chính sách giảm nghèo, hỗ trợ sản xuất từ cấp ủy, chính quyền địa phương mà nhiều hộ như gia đình tôi có cơ hội thoát nghèo, vươn lên làm giàu” - anh Phong chia sẻ.