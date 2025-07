Thanh Hóa: Khai thác cây keo bị đổ vào đường dây gây cháy, chập điện

TPO - Khi người dân ở phường Trúc Lâm (Thanh Hóa) thu hoạch cây keo, cây bị đổ ngã vào đường dây điện, gây nên sự cố chập cháy, mất điện.

Chiều 9/7, Công ty điện lực Thanh Hóa xác nhận sự cố chập cháy xảy ra tại địa bàn phường Trúc Lâm, đồng thời đã tập trung xử lý, khôi phục việc cấp điện.

Trước đó, vào lúc 15 giờ 50 phút ngày 7/7/2025 đã xảy ra sự cố chập cháy trên đường dây 110kV Nông Cống – Nghi Sơn, thuộc địa bàn phường Trúc Lâm, gây mất điện trên diện rộng, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của một số nhà máy trong Khu kinh tế Nghi Sơn.

Mặc dù sự cố không gây thiệt hại về người, nhưng đã làm đứt đường dây pha C tại khoảng cột 133 - 134; một số cây keo gần khu vực cũng bị cháy do hiện tượng phóng điện. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do người dân tự ý khai thác cây keo ngoài hành lang bảo vệ an toàn lưới điện mà không thông báo cho ngành điện phối hợp. Trong quá trình chặt cây, cây đã ngã vào đường dây, gây nên sự cố chập cháy.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã triển khai các phương án nhằm đảm bảo cấp điện kịp thời cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân tại Khu kinh tế Nghi Sơn. Công ty cũng đã phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an phường Trúc Lâm điều tra làm rõ các hành vi vi phạm để xử lý theo quy định.

Ông Hoàng Đức Hậu, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa cho biết: Do đặc thù địa hình miền núi phức tạp, dân cư sống rải rác, tập quán canh tác lâm nghiệp còn phổ biến nên công tác quản lý hành lang lưới điện vẫn còn nhiều khó khăn, có những hộ dân tự ý trồng cây gần hành lang hoặc không hợp tác trong việc chặt, tỉa cây cối vi phạm.

Chính vì vậy, vào một số thời điểm xảy ra các sự cố ảnh hưởng đến cung cấp điện ổn định cho các khu vực, nhất là trong mùa nắng nóng và mùa mưa bão. Trong thời gian tới, Công ty Điện lực Thanh Hóa sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, hiệu quả để nâng cao nhận thức cộng đồng, góp phần bảo vệ an toàn hệ thống điện, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đến thời điểm hiện nay, việc khắc phục sự cố mất điện do chập cháy đã được Công ty Điện lực Thanh Hóa hoàn thành.