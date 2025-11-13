Thẩm mỹ Linh Anh Premium báo cáo Lựa chọn Sản phẩm theo Mục tiêu Lâm sàng

Ngày 11/11/2025, tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM (BV ĐHYD TP. HCM), Thẩm mỹ viện Linh Anh đã triển khai báo cáo khoa học "Lựa chọn Sản phẩm theo Mục tiêu Lâm sàng từ Lý thuyết đến Thực hành" dưới sự cố vấn của Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Thái Vân Thanh, Trưởng khoa Da liễu - Thẩm mỹ da, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

Ứng dụng cơ chế hồi sinh sinh học mở hướng mới cho trẻ hóa an toàn, bền vững

Báo cáo khoa học của Thẩm mỹ Linh Anh Premium là sự tổng hợp dữ liệu từ 108 ca lâm sàng, trong đó có 33 ca tiêu biểu được theo dõi nghiêm ngặt. Sự khác biệt nằm ở quy trình đánh giá: Linh Anh Premium đã áp dụng quy trình thăm khám cận lâm sàng với máy soi da Visia và Clarius để theo dõi chính xác kết quả. Đặc biệt, quy trình chụp ảnh trước và sau điều trị trong cùng điều kiện ánh sáng đã giúp các điểm số được đối chiếu khách quan qua từng buổi điều trị, đảm bảo tính nhất quán và minh bạch trong đánh giá hiệu quả.

Đại diện Thẩm mỹ Linh Anh Premium trao đổi với Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Thái Vân Thanh, Trưởng khoa Da liễu - Thẩm mỹ da, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM trước khi báo cáo.

Hoạt chất chính mà Linh Anh Premium lựa chọn là hoạt chất hồi sinh sinh học chứa Acid Hyaluronic (HA) trọng lượng phân tử lớn và các Amino Acid thiết yếu. Sự kết hợp này không chỉ giúp kích hoạt nguyên bào sợi (sinh học gen CD44, RHAMM) mà còn tạo ra hoạt tính chống viêm, từ đó phục hồi chức năng và cấu trúc da từ bên trong.

Ca sĩ lynk Lee thực hiện ca lâm sàng trong tổng 108 ca

Đây chính là xu hướng mang lại hiệu quả chuyên biệt cho từng tầng cấu trúc da: Tác động từ Thượng bì (cấp ẩm) đến Trung bì (tái cấu trúc collagen, elastin và phục hồi ma trận ngoại bào ECM); đồng thời cải thiện hạ bì, hệ vi mạch và yếu tố thần kinh – cơ, mang lại kết quả trẻ hóa hài hòa, tự nhiên và bền vững. Phương pháp này giúp khách hàng tránh được các biến chứng do can thiệp quá mức, đồng thời đảm bảo hiệu quả duy trì lâu dài.

Từ dữ liệu lâm sàng đến giải pháp chuẩn y khoa: hành trình Thẩm mỹ nội khoa Linh Anh Premium.

Thẩm mỹ Linh Anh Premium đã trình bày báo cáo khoa học tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, một trong những cơ sở y khoa đầu ngành, có ý nghĩa như bước thẩm định về tính minh bạch và độ tin cậy khoa học của phương pháp trẻ hóa nội khoa đang được đơn vị triển khai.

Báo cáo do BSCKII Lê Hoàng Ngọc Hạnh – đại diện Linh Anh Premium – thực hiện, dựa trên 33 ca lâm sàng tiêu biểu trong tổng số 108 trường hợp được theo dõi. Dữ liệu cho thấy độ dày trung bì của da tăng trung bình 12–13% sau liệu trình, chứng minh hiệu quả sinh học rõ rệt trong việc tăng sinh collagen và tái cấu trúc mô da.

Toàn bộ khách hàng được soi da bằng hệ thống Visia

Đặc biệt, Thẩm mỹ Linh Anh Premium nhấn mạnh vào quy trình chuẩn y khoa, kiểm soát chặt chẽ các chỉ số bằng các thiết bị thăm khám cận lâm sàng. Toàn bộ khách hàng được soi da bằng hệ thống Visia để định vị chính xác vấn đề lão hóa đa tầng, đánh giá các chỉ số bề mặt như độ ẩm, nếp nhăn và kết cấu da; kết hợp cùng máy siêu âm cầm tay Clarius đánh giá khách quan sự thay đổi độ dày trung bì. Quy trình thẩm định kép được thực hiện nhằm đảm bảo việc "Lựa chọn Sản phẩm theo Mục tiêu Lâm sàng từ Lý thuyết đến Thực hành" một cách khoa học và chính xác.

Hướng tới hệ thống thẩm mỹ chuẩn y khoa – nơi mỗi liệu trình đều có cơ sở dữ liệu lâm sàng.

Hướng tới chuẩn quốc tế, Thẩm mỹ Linh Anh Premium đặt trọng tâm vào nghiên cứu lâm sàng và chuẩn hóa quy trình điều trị theo tiêu chuẩn y khoa hiện đại. Mỗi liệu trình không chỉ được xây dựng dựa trên bằng chứng khoa học, mà còn gắn liền với triết lý “đẹp tự nhiên, an toàn và bền vững”.

Linh Anh Premium tự hào là địa chỉ chăm sóc nhan sắc của nhiều sao Việt

Đại diện thương hiệu cho biết, Linh Anh Premium hướng đến mục tiêu đưa thẩm mỹ Việt Nam tiệm cận chuẩn quốc tế, đồng thời khẳng định vị thế tiên phong trong việc chuẩn hóa tiêu chuẩn y khoa trong thẩm mỹ, hướng đến một nền làm đẹp an toàn, tự nhiên và bền vững.

