Thái Nguyên cấm ô tô lưu thông trên cầu Gia Bảy

TPO - Từ 12h ngày 19/10, tỉnh Thái Nguyên cấm tạm thời toàn bộ phương tiện ô tô lưu thông trên cầu Gia Bảy cho đến khi có kết quả kiểm định.

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa có văn bản chấp thuận phương án tổ chức giao thông và thực hiện kiểm định xây dựng, thử nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình cầu Gia Bảy.

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý cấm tạm thời toàn bộ phương tiện ô tô lưu thông trên cầu Gia Bảy. Thời gian cấm từ 12h ngày 19/10 cho đến khi có kết quả kiểm định.

Trên cơ sở kết quả kiểm định công trình, Sở Xây dựng tham mưu, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định phương án tổ chức giao thông và khai thác công trình theo quy định.

Cầu Gia Bảy trong đợt mưa lũ vừa qua

Sở Xây dựng Thái Nguyên phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo, chỉ dẫn giao thông hợp lý, đảm bảo việc đi lại của nhân dân được thuận lợi, tránh ùn, tắc giao thông.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương nghiên cứu, lựa chọn đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm để tổ chức thực hiện việc kiểm định cầu Gia Bảy; đánh giá khả năng chịu lực, mức độ an toàn của công trình làm cơ sở đề xuất phương án, giải pháp khắc phục phù hợp.

Trong thời gian thực hiện cấm phương tiện ô tô lưu thông qua cầu Gia Bảy, các sở, ngành liên quan bố trí đầy đủ lực lượng, tổ chức phân luồng giao thông, hướng dẫn người dân di chuyển tạm thời qua cầu Bến Tượng, cầu Huống Thượng.