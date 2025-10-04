Thái độ của Brooklyn Beckham

TPO - Brooklyn Beckham và Nicola Peltz bỏ qua show diễn của Victoria Beckham tại Tuần lễ thời trang Paris, trong khi tất cả thành viên khác đều có mặt.

Ngày 3/10 (giờ địa phương), Victoria Beckham tổ chức buổi trình diễn bộ sưu tập mới tại nhà thờ Val-de-Grâce ở Paris, Pháp. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris.

Paparazzi chụp được hình ảnh gia đình Beckham rời khách sạn đến điểm tổ chức show diễn thời trang vào cùng ngày.

David Beckham được thấy che ô cho con gái Harper Seven, trong khi Romeo có sự hỗ trợ từ nhân viên khách sạn. Cruz Beckham sánh đôi cùng bạn gái hơn tuổi, nữ ca sĩ Jackie Apostel.

David và các con đi dự show thời trang của Victoria. Ảnh: BackGird.

Trên trang cá nhân, Victoria đăng ảnh chụp gia đình - có thêm cả cựu Tổng biên tập Vogue Anna Wintour - trên Instagram, kèm theo thông điệp: “Tôi yêu mọi người nhiều. Tôi không thể làm được điều này nếu không có mọi người”.

Cựu thành viên Spice Girls còn chia sẻ khoảnh khắc sải bước trên sàn catwalk sau khi show diễn kết thúc. Bà Becks cũng trao cho chồng nụ hôn ngọt ngào.

Những thành viên tham dự show diễn dành lời chúc tốt đẹp đến nhà thiết kế thời trang.

“Để nói rằng chúng tôi tự hào về em là chưa đủ. Được chứng kiến em kết hợp tất cả điều này cùng nhau theo cách tinh tế, chuyên nghiệp, hoàn hảo về kỹ thuật và đầy quyết liệt như vậy thật sự đáng kinh ngạc. Em và đội ngũ của mình cần nhận ra rằng điều này rất đặc biệt… Nó đặc biệt bởi vì đội ngũ của em yêu quý và ngưỡng mộ em, vì em đối xử với họ đúng mực. Đó được gọi là lãnh đạo. Một lần nữa xin chúc mừng, em thật tuyệt vời”, David Beckham bày tỏ.

Romeo chia sẻ ảnh chụp cùng Harper Seven và chúc: “Tuyệt quá, mẹ Victoria Beckham”. Trong khi đó, Cruz nhắn nhủ: “Thật tự hào về mẹ”.

Victoria Beckham hôn chồng sau show diễn. Nguồn: IG.

Như những sự kiện quan trọng trước đó của gia đình, Brooklyn Beckham và Nicola Peltz không tham dự show thời trang của mẹ. Theo Page Six, cặp vợ chồng 9X không xuất hiện tại bất kỳ show diễn thời trang của Victoria kể từ Tuần lễ thời trang vào tháng 3/2023.

Brooklyn cũng không có động thái gì liên quan đến gia đình Beckham trên trang cá nhân. Thay vào đó, anh chúc mừng sinh nhật anh vợ, cựu vận động viên khúc côn cầu trên băng Bradley Peltz.

Hành động này giống như tát thẳng vào mặt ông bà Becks vì trước đó Brooklyn phớt lờ tất cả sinh nhật của thành viên trong gia đình Beckham, trừ Harper Seven.

Mâu thuẫn trong gia đình Beckham dường như tái bùng phát vào đầu năm nay, khi Brooklyn và vợ bỏ qua bữa tiệc sinh nhật lần thứ 50 của David vào tháng 5.

Vào thời điểm đó, nguồn thạo tin cho rằng sự rạn nứt bắt nguồn từ việc Romeo hẹn hò với bạn gái cũ của Brooklyn, Kim Turnbull. Tuy nhiên, các nguồn tin khác phủ nhận điều này.

Sau đó, có thông tin cho rằng mâu thuẫn giữa Victoria và con dâu bắt đầu từ đám cưới của Brooklyn vào năm 2022, khi nhà thiết kế thời trang 51 tuổi chiếm spotlight trong sự kiện.

Bên cạnh đó, Nicola Peltz và mẹ chồng được cho là xung đột về nhiều khía cạnh trong việc chuẩn bị hôn lễ, đặc biệt là vấn đề váy cưới.

Ban đầu, cô dâu dự định mặc một thiết kế của Victoria khi bước vào lễ đường, nhưng cuối cùng lại chọn một chiếc váy Valentino.

Brooklyn thể hiện rõ lập trường của mình vào tháng 8. Anh đăng tải trên Instagram thông điệp đầy tình cảm, khẳng định tình yêu và sự trung thành với vợ: “Cả thế giới của anh. Anh sẽ yêu em mãi mãi. Anh luôn chọn em, em yêu. Em là người tuyệt vời nhất anh từng biết”.

Brooklyn cũng đề cập đến mâu thuẫn giữa anh và cha mẹ vào tháng 9: “Luôn luôn sẽ có những người nói điều tiêu cực, nhưng tôi có một người vợ luôn ủng hộ. Tôi và cô ấy, chúng tôi chỉ tập trung làm việc của mình và chúng tôi thấy hạnh phúc. Người ta lúc nào cũng sẽ nói những điều vớ vẩn. Tôi chỉ cố gắng làm việc, đôi khi chơi golf với vài người bạn. Rất vui”.

Victoria phong cách với bộ vest ngoại cỡ màu xám nhạt, phối cùng áo trắng bên trong. Cô còn mang kính râm bản lớn, giày cao gót đế bánh mì và cầm túi Hermès Kelly màu xanh lục. Ảnh: Just Jared.

Harper mặc một chiếc váy satin hồng nhạt không dây từ bộ sưu tập của mẹ và đi giày sandal dây mảnh. "Tiểu công chúa" nhà Beckham ngày càng ra dáng thiếu nữ. David Beckham lịch lãm với bộ vest tối màu phối áo sơ mi và cà vạt. Ảnh: Just Jared.

Gia đình Beckham và bà Anna ngồi ở hàng ghế đầu show diễn. Brooklyn tiếp tục vắng bóng. Ảnh: IG.

BST Xuân/Hè 2026 của Victoria Beckham được mô tả là sự phản chiếu giai đoạn đầu của nhà thiết kế, khi cô bắt đầu yêu thời trang. Tổng thể mang đến cảm giác vừa nổi loạn, vừa nữ tính, kết hợp giữa sự tinh tế và một chút hoang dại, tự do. Ảnh: Reuters.

Cô giới thiệu những bộ suit rộng thùng thình, với tông màu nhẹ nhàng, tinh tế, vừa thời trang lại quyền lực. Ảnh: Reuters.