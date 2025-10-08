Tàu hỏa đâm văng bàn ghế tại 'phố đường tàu’ ở Hà Nội

TPO - Đoàn tàu vào ga va vào nhiều bàn ghế tại ‘phố đường tàu’ vốn được nhiều du khách tìm đến thăm quan khi tới Hà Nội.

Mạng xã hội vừa lan truyền đoạn video về phố đi bộ đường tàu được dư luận quan tâm. Hình ảnh cho thấy, khi nhiều người đang quay cảnh đoàn tàu vào ga thì tàu va phải một chiếc bàn rồi kéo theo xô đẩy cả dãy bàn cà phê. Vụ việc khiến du khách hốt hoảng. Rất may vụ việc không ảnh hưởng đến các du khách có mặt.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện UBND phường Hoàn Kiếm cho biết, ngay sau khi xuất hiện đoạn clip trên mạng xã hội, UBND phường đã yêu cầu Công an phường vào cuộc xác minh vị trí xảy ra vụ việc.

Đồng thời UBND phường cũng yêu cầu rà soát, đảm bảo an ninh, trật tự trên phố đường tàu. “Ngay sau khi có xác minh của lực lượng công an, phường Hoàn Kiếm sẽ thông tin tới các cơ quan báo chí”, đại diện UBND phường thông tin.

Ảnh vụ việc. Ảnh cắt từ clip