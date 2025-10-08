Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Tàu hỏa đâm văng bàn ghế tại 'phố đường tàu’ ở Hà Nội

Trần Hoàng
TPO - Đoàn tàu vào ga va vào nhiều bàn ghế tại ‘phố đường tàu’ vốn được nhiều du khách tìm đến thăm quan khi tới Hà Nội.

Mạng xã hội vừa lan truyền đoạn video về phố đi bộ đường tàu được dư luận quan tâm. Hình ảnh cho thấy, khi nhiều người đang quay cảnh đoàn tàu vào ga thì tàu va phải một chiếc bàn rồi kéo theo xô đẩy cả dãy bàn cà phê. Vụ việc khiến du khách hốt hoảng. Rất may vụ việc không ảnh hưởng đến các du khách có mặt.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện UBND phường Hoàn Kiếm cho biết, ngay sau khi xuất hiện đoạn clip trên mạng xã hội, UBND phường đã yêu cầu Công an phường vào cuộc xác minh vị trí xảy ra vụ việc.

Đồng thời UBND phường cũng yêu cầu rà soát, đảm bảo an ninh, trật tự trên phố đường tàu. “Ngay sau khi có xác minh của lực lượng công an, phường Hoàn Kiếm sẽ thông tin tới các cơ quan báo chí”, đại diện UBND phường thông tin.

Ảnh vụ việc. Ảnh cắt từ clip

Trước đó vào tháng 3/2025, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn thành phố không giới thiệu, tổ chức các tour đưa khách đến khu vực hoạt động kinh doanh cà phê đường tàu, đặc biệt là địa bàn các phường thuộc quận Hoàn Kiếm (cũ) như phường Cửa Nam, Hàng Bông và Cửa Đông.

Sở Du lịch yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, vận chuyển khách du lịch tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức đến nhân viên trong đơn vị về nguy cơ tai nạn giao thông tại các khu vực kinh doanh cà phê đường tàu; nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên nhằm đảm bảo về trật tự an toàn giao thông đường sắt, trật tự đô thị trên địa bàn.

Động thái của Sở Du lịch Hà Nội diễn ra sau khi Cục Đường sắt Việt Nam có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội có biện pháp ngăn chặn và giải tán các tụ điểm tập trung đông người quay phim, chụp ảnh, uống cà phê trong hành lang an toàn đường sắt.

Tuy nhiên, thực tế hoạt động kinh doanh cà phê tại khu vực đường tàu vẫn tiếp diễn mặc dù đã bị xử lý nhiều lần.

Trần Hoàng
