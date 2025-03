Cảnh sát mời cả trăm người ra khỏi khu vực 'phố cà phê đường tàu'

TPO - Trong quá trình làm nhiệm vụ, cảnh sát phải mời cả trăm người dân, du khách ra khỏi khu vực "phố cà phê đường tàu" đoạn Trần Phú - Phùng Hưng để bảo đảm an toàn.

Ngày 24/3, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phối hợp với công an phường kiểm tra đột xuất, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường sắt tại "phố cà phê đường tàu".

Thời điểm kiểm tra, nhiều người dân, du khách hiếu kỳ tập trung tại khu vực này mỗi khi tàu hỏa đi qua.

Đặc biệt, nhiều hàng quán vi phạm khi thấy lực lượng cảnh sát liền thu dọn bàn ghế, đóng cửa hàng để tránh bị xử lý.

Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã tiến hành mời cả trăm người dân, du khách tại khu vực hành lang đường sắt ra ngoài.

Trung tá Nguyễn Thanh Hải - Đội CSGT đường bộ số 1 cho biết, mặc dù đơn vị thường xuyên tuyên truyền, xử lý nhưng nhiều chủ cửa hàng vẫn cố tình vi phạm.

"Đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp công an phường sở tại nhắc nhở và xử lý nghiêm vi phạm, tránh để xảy ra tai nạn giao thông tại khu vực "phố cà phê đường tàu" đoạn từ Phùng Hưng đến Lê Duẩn" - Trung tá Hải thông tin.

Theo thống kê của Phòng CSGT Hà Nội, trung bình mỗi tháng các Đội CSGT địa bàn xử lý từ 47-50 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt tại khu vực "phố cà phê đường tàu".

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng lập biên bản xử phạt đối với chủ hàng quán vi phạm về hành vi lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt.