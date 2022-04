Tàu biển 12.000 tấn gặp sự cố dưới chân cầu 'cánh chim biển' Hải Phòng

TPO - Chiều 21/4, tàu biển Outrivaling 3 tải trọng 12.000 tấn gặp sự cố mất máy lùi và trôi tự do trên sông Cấm (TP Hải Phòng). Rất may, tàu đâm vào lan can công viên, không va chạm trúng cầu Hoàng Văn Thụ.

Sau khi trôi tự do một quãng trên sông, tàu này va chạm và làm vỡ một đoạn lan can công viên dưới chân cầu Hoàng Văn Thụ. Một người dân chứng kiến cho hay, rất may tàu biển Outrivaling 3 đâm vào lan can công viên, không va chạm với cầu Hoàng Văn Thụ. Thời điểm buổi chiều, nước sông Cấm dâng cao do đó nếu lực lượng cứu hộ không kịp thời lai dắt tàu biển này khỏi vị trí xảy ra sự cố rất có thể sẽ va chạm thành cầu Hoàng Văn Thụ. Sau khi nhận thông tin, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng đang phối hợp với các cơ quan chức năng huy động lực lượng, thêm tàu đến lai dắt tàu biển Outrivaling 3 ra khỏi nơi xảy ra sự cố. Tàu Outrivaling 3 treo cờ Hồng Kông (Trung Quốc) chở sắt thép, hàng, đi từ Trung Quốc, khi chuẩn bị cập cảng Hoàng Diệu thì xảy sự cố. Tàu có 18 thuyền viên, ông Xu Fuseng làm thuyền trưởng. Cầu Hoàng Văn Thụ mang hình dáng "cánh chim biển" là cây cầu đẹp, hiện đại bậc nhất TP Hải Phòng. Dưới cầu, khu vực địa phận quận Hồng Bàng có công viên, là nơi người dân thành phố tập thể dục, hóng gió và chiều, tối. Nguyễn Hoàn