Tarot tuần này: Thiên Yết được trực giác mách bảo, Bảo Bình “cảm nắng” ai đó

HHTO - Bài Tarot tuần này sẽ bật mí các khía cạnh tình cảm lẫn công việc, sự kiện dành cho các cung Hoàng đạo. Cùng tìm hiểu xem cung nào nên chuẩn bị tâm thế đón chờ những điều mới đến, cung nào cần cho phép bản thân được nghỉ ngơi, thư giãn nhé!

Thiên Bình

Thiên Bình có thể đang chờ đợi một tin tức, một kiện hàng hoặc thư từ, giấy tờ nào đó. Thiên Bình cần cẩn trọng trong vấn đề công việc trong giai đoạn này. Có thể Thiên Bình sẽ leo lên những nấc thang tiếp theo trong sự nghiệp, nhưng cần đưa ra quyết định một cách quyết đoán, tránh để cảm xúc ảnh hưởng. Càng không nên vì người khác mà đánh mất những cơ hội trong công việc.

Tuần này, những cảm xúc có thể chất chứa trong lòng và Thiên Bình nên để cho tâm trí thoải mái hơn, học cách xả bớt áp lực để không nặng lòng. Ngoài ra, những sự kiện trong tuần này có thể liên quan đến một đối tượng nam nào đó.

Thiên Yết

Giai đoạn này Thiên Yết nên lắng nghe trực giác của bản thân nhiều hơn. Trực giác sẽ đem lại cho bạn nhiều sự chỉ dẫn, hoặc Thiên Yết sẽ tìm kiếm được những câu trả lời từ giác quan thứ sáu của chính bản thân.

Trong tuần, Thiên Yết có thể cũng có xu hướng muốn im lặng hoặc ở bên những người thấu hiểu mình nhiều hơn là muốn cởi mở, hướng ngoại. Một vài dự định có thể sẽ không thành công. Điều này cũng khiến Thiên Yết có thể trở nên lạc lối hoặc buộc phải chiêm nghiệm nhiều hơn. Những thay đổi sẽ sớm tới thôi và quan trọng là Thiên Yết cần giữ tâm trạng ổn định, bình tĩnh.

Nhân Mã

Nhân Mã đón những tin vui buồn lẫn lộn trong tuần. Chủ yếu đến từ việc có những điều như ý, trọn vẹn và thành công, và còn một số khía cạnh thì lại không thuận lợi. Hầu hết những vấn đề này có thể liên quan đến công việc, tiền bạc, hoặc dự định quan trọng.

Một vài Nhân Mã sẽ có công việc mới, hoặc nguồn thu nhập thứ hai, dự án freelance,... Một vài Nhân Mã thì lại không thuận lợi như vậy. Nhân Mã cần xem lại quá trình chuẩn bị của mình và biết rằng để kết quả được thuận lợi thì quá trình cần kỹ lưỡng và chỉn chu.

Ma Kết

Ma Kết đang giữ phong độ ổn định và kiểm soát tốt những sự kiện diễn ra trong giai đoạn gần đây. Có thể điều này sẽ khiến Ma Kết cảm thấy vui vẻ và an tâm. Đồng thời những sự kiện diễn ra trong tuần sẽ là kết quả của một chuỗi hành động, sự kiện từ trước đó. Vậy nên nếu làm tốt thì Ma Kết có thể hoàn toàn yên tâm chờ đợi kết quả tới.

Tuần này Ma Kết có thể có thời gian hội ngộ với hội các anh em hoặc chị em bạn dì. Những lần gặp gỡ này có thể làm mối quan hệ của Ma Kết và các bạn thêm bền chặt. Ma Kết cũng chuẩn bị bước chân vào một lĩnh vực mới, điều mới trong những tuần tiếp theo.

Bảo Bình

Bảo Bình có thể sẽ có những chuyến đi ngắn ngày trong tuần này. Đôi khi là đi công tác hoặc du lịch. Cũng có thể là một sự kiện team building đi và về trong ngày. Bảo Bình có nhiều ý tưởng và nhiệt huyết để có thể sáng tạo và hành động ngay. Nếu tâm huyết với một điều gì đó, Bảo Bình có thể sẽ đạt được kết quả tốt.

Cảm xúc trong tuần này có thể cũng là một điểm nhấn với Bảo Bình, vì bạn cảm nhận được luồng cảm xúc mạnh mẽ đó, dù là cảm xúc gì. Một vài Bảo Bình có thể gặp gỡ người mới, hoặc rung động, “cảm nắng” với ai đó.

Song Ngư

Song Ngư trong tuần này nên kỷ luật hơn với bản thân. Tránh cho trường hợp quá ham vui mà lỡ dở công việc, hoặc trở nên trì trệ, lười biếng. Một vài trường hợp khác, Song Ngư có thể trở nên quá tham công tiếc việc hoặc vì một lý do nào đó mà gây ảnh hưởng đến sự bình thường vốn có.

Song Ngư có khả năng có nhiều cuộc hẹn gặp, tiệc tùng… Ngoài ra, Song Ngư cũng dễ vướng vào những suy nghĩ rối ren trong đầu mà chưa thể nào gỡ ngay ra được. Cảm xúc và những sự kiện trong tuần này có thể có nhiều điều đối lập với nhau.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo