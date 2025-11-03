Tarot tuần này: Thiên Bình “đi qua giông bão”, Bảo Bình có nhiều áp lực

HHTO - Bài Tarot tuần này sẽ bật mí các khía cạnh tình cảm lẫn công việc, sự kiện dành cho các cung Hoàng đạo. Cùng tìm hiểu xem cung nào nên chuẩn bị tâm thế đón chờ những điều mới đến, cung nào cần cho phép bản thân được nghỉ ngơi, thư giãn nhé!

Thiên Bình

Tuần này báo hiệu một giai đoạn cũ đã qua, nhất là những phần khó khăn nhất của vấn đề và từ giờ mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Đi cùng với nguồn năng lượng kết thúc những cái cũ, Thiên Bình nên chú ý đến việc dọn dẹp những gì không còn phù hợp. Dọn dẹp vật dụng, không gian sống lẫn dọn dẹp không gian tinh thần.

Việc liên kết nhiều hơn với gia đình có thể đem lại cho Thiên Bình trợ lực rất lớn, khi cảm thấy được kết nối, gần gũi, đong đầy tình yêu thương và sự quan tâm. Thời gian này Thiên Bình cũng đón nhận nhiều tín hiệu tích cực. Một khía cạnh nào đó có thể đạt được thành công.

Thiên Yết

Tuần này có vẻ Thiên Yết sẽ khá phiền não và đau đầu vì những suy nghĩ chằng chéo và rối tung. Một hình ảnh ẩn dụ rõ ràng nhất có thể là việc Thiên Yết đi lạc vào một khu rừng và không biết lối ra ở đâu. Một mối quan hệ tình cảm hoặc công việc nào đó có thể sẽ kết thúc. Và đây có thể là một phần nguyên nhân khiến Thiên Yết suy nghĩ khá nhiều. Thiên Yết cũng có thể có xu hướng trở nên ích kỉ vì cảm thấy mất mát.

Dù là rơi vào câu chuyện cụ thể nào, đây là một giai đoạn nội tâm Thiên Yết cần đủ mạnh mẽ và kiên định, bình an trong tâm hồn để có thể vượt qua tình huống này.

Nhân Mã

Nhân Mã đang đón nhận một giai đoạn chuẩn bị có nhiều sự thay đổi. Những thứ tốt đẹp hơn đang đến, có thể giúp thay đổi tình hình hiện có của Nhân Mã. Tuy nhiên giai đoạn này Nhân Mã cần cởi mở và linh hoạt để có thể thích nghi được với giai đoạn chuyển giao.

Khía cạnh tiền bạc cần đặc biệt lưu ý. Đây không phải là giai đoạn thích hợp để mạo hiểm chi tiêu, đầu tư khoản tiền lớn. Ngoài ra, việc cho phép bản thân có một kỳ nghỉ ngắn hạn, để thư giãn cả đầu óc, tinh thần lẫn thể chất, sức khỏe là vô cùng cần thiết.

Ma Kết

Ma Kết có thể đón nhận nhiều điều bất ngờ trong tuần này. Nếu điều bất ngờ đem lại kết quả không như ý, hãy biết rằng điều mà bạn mong thực chất không phải là điều phù hợp hoặc cần thiết cho bạn như bạn nghĩ. Lúc này Ma Kết cần nhanh chóng thích nghi, phục hồi, thay đổi phương án, dự định cho bản thân.

Ngoài ra, những bất ngờ này còn có thể là một may mắn, hoặc một niềm vui đến ngỡ ngàng. Ma Kết có thể ăn mừng vì điều đó.

Bảo Bình

Bảo Bình có một tuần bình yên trên bề mặt, nhưng có thể ẩn chứa những đợt sóng ngầm. Nỗi lo ai đó chống lại bạn, đi ngược lại với ý kiến của bạn càng ngày càng rõ rệt và Bảo Bình khó lòng duy trì trạng thái an ổn như vẻ ngoài được lâu.

Ngoài nỗi lo lắng và áp lực, Bảo Bình có thể nhìn ra đam mê, nhiệt huyết của mình nằm ở đâu. Từ đó có thể cân bằng được với những áp lực mà Bảo Bình đang phải chịu trong giai đoạn này.

Song Ngư

Song Ngư đang chuẩn bị nhận được những cơ hội mới. Đây có thể là cơ hội liên quan đến tiền bạc, tài chính hoặc đơn giản là nhìn nhận mới để có thể phát triển bản thân. Song Ngư nên tranh thủ chủ động nắm bắt và tìm kiếm cơ hội để thay đổi. Quá trình để có được kết quả có thể hơi lâu, nhưng nếu không chủ động và hành động, mọi thứ có thể trở nên tắc nghẽn vì có quá nhiều thứ cần xử lý.

Song Ngư không nên để rơi vào tình huống ép buộc phải đối diện, cảm giác như đeo gông cùm trên cổ có thể sẽ còn ngột ngạt hơn là chủ động giải quyết tình hình ngay từ bây giờ.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo