Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Horoscope

Google News

Sự kiện Trăng cực sáng tháng 11: Sự quyết đoán dẫn bạn đến kết quả tròn đầy

Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Vào ngày 4/11/2025, bầu trời sẽ đón chào một mặt trăng gần như tròn đầy - giai đoạn trăng Waxing Gibbous, tức “trăng khuyết dần đầy”.

Trăng 4/11: Giai đoạn “gần tròn” đầy sức mạnh

Ngày 4/11/2025, Mặt Trăng bước vào pha Waxing Gibbous, nghĩa là phần sáng của trăng chiếm khoảng 97-99% diện tích. Lúc này, Mặt Trăng di chuyển qua cung Bạch Dương (Aries) - biểu tượng của hành động, quyết đoán và khởi đầu.

Sự kết hợp giữa pha trăng gần tròn và năng lượng Bạch Dương tạo nên một bầu không khí mạnh mẽ, thôi thúc con người hành động, khẳng định bản thân và bứt phá khỏi vùng an toàn. Tuy nhiên, vì trăng chưa hoàn toàn tròn, cảm xúc vẫn còn dao động, dễ dẫn đến bốc đồng hoặc hành động vội vàng nếu không giữ được sự tỉnh táo.

Hoàn thiện và sẵn sàng “tỏa sáng”

Trăng Waxing Gibbous là biểu tượng của sự chuẩn bị và hoàn thiện. Đây là lúc mọi việc bạn bắt đầu trong chu kỳ trăng non (diễn ra trước đó khoảng hai tuần) đang dần chín muồi. Những nỗ lực, kế hoạch hay dự án bạn đang thực hiện có thể đạt đến giai đoạn cần tinh chỉnh cuối cùng để bước vào giai đoạn “tròn đầy” - tương ứng với trăng tròn ngày 5/11/2025. Vì thế, ngày 4/11 là thời điểm thích hợp để rà soát, hoàn thiện chi tiết và củng cố nền tảng.

Năng lượng của trăng Bạch Dương mang đến tinh thần chủ động, dám thử thách, giúp bạn cảm thấy tự tin hơn trong việc hành động. Tuy nhiên, mặt trái của năng lượng này là sự bốc đồng và thiếu kiên nhẫn. Nếu không kiểm soát cảm xúc, bạn có thể dễ dàng vội vã, đưa ra quyết định chưa đủ chín chắn. Do đó, thay vì bắt đầu điều gì mới, hãy tận dụng năng lượng của ngày 4/11 để hoàn thiện điều đang dang dở, củng cố ý định và chuẩn bị cho bước tiến mạnh mẽ hơn.

Lời nhắn nhủ để đón trăng 4/11 trọn vẹn

Trong giai đoạn trăng gần tròn, cảm xúc và trực giác đều mạnh hơn bình thường. Đây là cơ hội tốt để nghe tiếng nói bên trong và tìm lại sự cân bằng giữa lý trí và cảm xúc. Hãy dành thời gian cho bản thân như viết nhật ký, thiền, hoặc đơn giản là ngắm trăng.

Nếu bạn đang có một kế hoạch hoặc mục tiêu lớn, ngày 4/11 là thời điểm vàng để chỉnh sửa, hoàn thiện và củng cố. Năng lượng của trăng đang dâng cao sẽ giúp bạn có thêm sự tập trung và cảm hứng. Tuy nhiên, hãy tránh làm việc hấp tấp vì giai đoạn này nên hướng vào hoàn thiện hơn là bắt đầu.

Về cảm xúc, do năng lượng trăng gần tròn làm tăng độ nhạy cảm, bạn có thể cảm thấy dễ xúc động hoặc bị kéo vào cảm xúc của người khác. Hãy nhớ rằng, không phải mọi cảm xúc đều cần phản ứng ngay lập tức - đôi khi, im lặng và quan sát lại là cách để giữ năng lượng của mình trong trạng thái cân bằng nhất.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

4ae1b6a4-f78c-44a3-86bd-1ba70b034615.jpg
Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
#Trăng Trăng tháng 11 #Trăng Waxing Gibbous #Năng lượng Bạch Dương #hoàn thiện mục tiêu #chiêm tinh tháng 11 #trăng tròn #tư duy tích cực

Xem thêm

Cùng chuyên mục