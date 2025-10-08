Tarot tuần này: Kim Ngưu cần thích nghi, Cự Giải trong cái khó ló cái may

HHTO - Hãy cùng khám phá xem các lá bài Tarot tuần này sẽ bật mí những “thông điệp vũ trụ” gì cho các cung Hoàng đạo trong tuần mới nhé! Cung nào có thể bị lộ bí mật, cung nào đón nhận vô cùng nhiều những tin tức tốt?

Bạch Dương

Bạch Dương tuần này sẽ có những buổi gặp gỡ, đi chơi, tâm tình với một người bạn nào đó thân quen. Điều này sẽ làm cho tình bạn của cả hai trở nên thêm khăng khít. Mối quan hệ này cũng có thể phát triển thông qua việc cùng làm việc nhóm và phối hợp tốt, ăn ý với nhau.

Một ai đó có thể trông ra vẻ và ngạo mạn xuất hiện trong tuần này mà Bạch Dương có thể sẽ gặp. Điều nên làm là khéo léo và tránh va chạm nếu có thể. Thời điểm này cũng là quãng thời gian mà Bạch Dương có nhiều niềm vui, những bữa tiệc, hẹn hò hoặc lễ hội đang chờ.

Kim Ngưu

Kim Ngưu đang rất chú tâm vào những mong muốn, đam mê, nhiệt huyết hoặc sở thích của mình. Đây có thể là tín hiệu của việc đi đúng đường. Đồng thời Kim Ngưu cũng đang nhận được sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình từ một ai đó. Người này có thể đóng vai trò người cấp trên hoặc người hướng dẫn.

Trong tuần này Kim Ngưu cần lưu ý về việc cần nỗ lực và chịu khó thích nghi. Đôi khi sự cứng đầu không chịu thay đổi hoặc khó tiếp nhận ý kiến người khác của Kim Ngưu có thể sẽ gây ra một số vấn đề. Đôi khi là việc hơi mất lòng hoặc xích mích trong tình bạn hoặc tình cảm và những mối quan hệ hiện có.

Song Tử

Tuần này, Song Tử có thể lên một số kế hoạch, chuẩn bị cho tương lai và xem thử mình sẽ làm hoặc đi những bước nào tiếp theo. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ thời điểm hiện tại có thể đặt nền tảng khá tốt cho tương lai sắp tới.

Ngoài ra đây cũng có thể là thời điểm lý tưởng để Song Tử thực hiện một số vấn đề hòa giải cho khúc mắc đã xuất hiện từ trước đó hoặc trong tuần. Nhất là những vấn đề liên quan tới việc giữ bí mật. Trong trường hợp này, Song Tử vẫn nên mở lòng để gắn kết với đối phương nhưng cũng cần có kế hoạch để tự phòng vệ hoặc vạch ra những ranh giới lành mạnh cho bản thân mình.

Cự Giải

Cự Giải có thể có một tuần trôi qua chậm hơn hoặc hơi bế tắc. Cự Giải cũng cần chú ý đến vấn đề lựa chọn thời gian hẹn gặp người khác và hãy cố gắng đến đúng giờ. Một vài điều trong cuộc sống của Cự Giải đôi khi cũng gặp phải trở ngại không mong muốn, hoặc dễ bị cuốn vào trong những rắc rối, tình huống nhạy cảm.

Nhưng điều quan trọng là may mắn vẫn ở bên cạnh Cự Giải. Dường như những trục trặc này đang giúp Cự Giải chọn một con đường tốt hơn. Một vài thông báo cuối cùng cũng sẽ được đưa ra trong khoảng thời gian gần về cuối tuần. Có thể đây cũng là phương án hoặc thông báo giải quyết cho những bế tắc trong tuần này.

Sư Tử

Trong tuần này Sư Tử dễ gặp những vấn đề liên quan tới việc đưa ra sự lựa chọn. Hoặc là người trung gian, phải hoà giải giữa những mối quan hệ khác. Điều này sẽ gây ra một số phiền toái hoặc rắc rối với Sư Tử và buộc Sư Tử phải đưa ra lựa chọn hoặc hướng giải quyết thật khôn khéo để không mất lòng cả đôi bên.

Trong trường hợp này Sư Tử cũng nên lưu ý về việc không hạ thấp những tiêu chuẩn, niềm tin, quan niệm của bản thân và đồng thời cũng không nên câu giờ quá lâu khi cần đưa ra lựa chọn. Những đối tượng liên quan có thể là một người đàn ông khá lớn tuổi và một người phụ nữ trong độ tuổi trung niên.

Xử Nữ

Đầu tuần Xử Nữ có thể gặp phải một vài trở ngại vì chưa đủ khả năng giải quyết vấn đề hoặc những câu chuyện xảy ra trong đời sống hiện tại mắc kẹt ở đâu đó. Đôi khi là việc tụt mood nên không có nhiều tinh thần mấy.

Tuy nhiên Xử Nữ sẽ sớm lấy lại năng lượng của mình. Những sự kiện - có thể là thông báo về việc thành công trong một số lĩnh vực nào đó - sẽ mang lại những niềm cảm hứng và trạng thái phấn khích dành cho Xử Nữ. Tài chính của Xử Nữ cũng có dấu hiệu sẽ tăng. Đặc biệt là đến từ nỗ lực và công sức trước đó của Xử Nữ.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo