Horoscope 6/10 - 12/10: Nhân Mã kế hoạch bị trì hoãn, Song Ngư hạn chế cho vay

HHTO - Sức mạnh lớn nhất của 12 chòm sao không phải là không bao giờ rơi xuống, mà là khả năng đứng dậy và làm lại từ đầu mỗi khi gặp thất bại.

Nhân Mã

Tuần này đem đến cảm giác bực bội tột độ cho Nhân Mã khi mọi kế hoạch phiêu lưu đều bị phá hỏng. Một chuyến đi đã lên kế hoạch kỹ càng có thể bị hủy vào phút chót do vấn đề visa, sức khỏe, hoặc bạn đồng hành rút lui. Trong công việc, một dự án quốc tế hoặc hợp tác từ xa gặp trở ngại nghiêm trọng do rào cản ngôn ngữ, văn hóa hoặc pháp lý.

Về tài chính, chi phí không lường trước liên quan đến pháp lý hoặc giáo dục có thể làm cạn kiệt ngân sách. Sức khỏe cần chú ý đến chân đùi và hông, có thể bị thương do cố gắng tập luyện quá sức để giải tỏa stress. Hãy học cách tìm tự do trong nội tâm thay vì chỉ tìm bên ngoài.

Ma Kết

Tuần này là minh chứng cho câu "trời không phụ người có công". Những nỗ lực âm thầm mà bạn đã bỏ ra trong thời gian qua đang bắt đầu cho thấy kết quả hữu hình. Trong công việc, sếp hoặc khách hàng có thể công nhận đóng góp của bạn một cách chính thức, có thể là thăng chức, tăng lương hoặc được giao dự án quan trọng hơn. Đây cũng là thời điểm tốt để củng cố vị thế của bạn, xây dựng mạng lưới quan hệ và thiết lập uy tín lâu dài.

Tuy nhiên, đừng để thành công làm bạn quên đi sự cân bằng trong cuộc sống, gia đình và sức khỏe cũng cần được ưu tiên. Tài chính ổn định và có xu hướng tăng trưởng, nhưng bạn vẫn nên giữ thói quen tiết kiệm và đầu tư khôn ngoan. Sức khỏe cần chú ý đến xương khớp, răng và da. Đừng bỏ qua các triệu chứng nhỏ vì quá bận rộn.

Bảo Bình

Tuần bắt đầu với sự thất vọng khi ý tưởng đột phá của bạn bị từ chối vào thứ Hai, cấp trên cho rằng quá cực đoan. Thay vì bỏ cuộc, bạn quyết định điều chỉnh cách trình bày: chia nhỏ ý tưởng thành các bước dễ tiếp cận hơn. Đến thứ Tư, phiên bản mới này được đón nhận nhiệt tình, mọi người hiểu và phấn khích với tầm nhìn của bạn. Cuối tuần, dự án được phê duyệt với ngân sách hào phóng.

Trong công việc, việc học cách giải thích ý tưởng tiên tiến bằng ngôn ngữ đơn giản biến bạn thành người truyền thông hiệu quả, mở ra vai trò tư vấn mới. Sức khỏe tim mạch ổn định khi bạn tìm thấy hoạt động cardio yêu thích. Năng lượng sáng tạo bùng nổ vào cuối tuần.

Song Ngư

Tuần này mang đến năng lượng đặc biệt huyền bí và sâu sắc cho Song Ngư. Trong công việc, khả năng đồng cảm và sáng tạo của bạn sẽ giúp giải quyết những tình huống nhạy cảm mà logic không thể xử lý. Một dự án nghệ thuật, chữa lành hoặc thiện nguyện có thể mang lại niềm vui và ý nghĩa lớn. Tuy nhiên, cẩn thận với xu hướng trốn tránh thực tế hoặc bị cuốn vào ảo tưởng, hãy giữ chân trên mặt đất trong khi tâm hồn bay bổng.

Tài chính có thể mơ hồ và khó kiểm soát, tránh cho vay hoặc đầu tư dựa trên cảm xúc. Sức khỏe cần chú ý đến bàn chân và hệ miễn dịch. Hãy bảo vệ năng lượng của mình khỏi những người tiêu cực.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo