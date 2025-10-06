Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Horoscope 6/10 - 12/10: Bạch Dương vượt qua áp lực, Kim Ngưu giữ chặt túi tiền

Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Sức mạnh lớn nhất của 12 chòm sao không phải là không bao giờ rơi xuống, mà là khả năng đứng dậy và làm lại từ đầu mỗi khi gặp thất bại.

Bạch Dương

1a3a5a744892455c31d0551322e-6764.png

Một mâu thuẫn nghiêm trọng có thể nổ ra trong đội nhóm của bạn vào đầu tuần, đặc biệt là thứ Hai hoặc thứ Ba. Thay vì lao vào tranh cãi như thường lệ, lần này bạn cần phải kiềm chế và tìm cách hòa giải. Về tài chính, một khoản nợ cũ có thể được nhắc đến, hoặc bạn phải chi tiêu cho việc sửa chữa xe cộ, thiết bị bất ngờ bị hư.

Tình yêu trải qua giai đoạn thử thách vào giữa tuần khi một cuộc trò chuyện khó khăn cần diễn ra, nhưng sự thẳng thắn này sẽ làm mối quan hệ bền chặt hơn vào cuối tuần. Người độc thân có thể gặp ai đó thú vị trong hoàn cảnh bất ngờ, có thể khi đang giải quyết một vấn đề. Sức khỏe cần chú ý nghỉ ngơi giữa tuần để tránh đau đầu, nhưng năng lượng sẽ hồi phục mạnh mẽ vào cuối tuần.

Kim Ngưu

da205c744892455c31d055139a0-8693.png

Đầu tuần có thể mang đến phát hiện không vui về tài chính, sai sót trong hóa đơn, thuế hoặc một khoản thanh toán định kỳ bị bỏ sót. Tuy nhiên, may mắn là bạn phát hiện kịp thời vào thứ Ba trước khi gây hậu quả nghiêm trọng. Việc sửa chữa tỉ mỉ này sẽ giúp bạn xây dựng hệ thống quản lý tài chính tốt hơn cho tương lai.

Về tình cảm, đối phương có vẻ xa cách vào đầu tuần nhưng đó chỉ vì họ đang lo lắng về công việc. Người độc thân nên tham gia hoạt động liên quan đến ẩm thực hoặc nghệ thuật vào cuối tuần, cơ hội gặp người chia sẻ sở thích.

Song Tử

494d5b744892455c31d0551523f-8282.png

Tuần này bắt đầu với rủi ro về giao tiếp - một lời nói vô tình có thể bị hiểu lầm vào thứ Hai hoặc thứ Ba. Tuy nhiên, kỹ năng ứng biến nhanh nhạy của bạn sẽ giúp làm rõ mọi việc kịp thời. Thực tế, việc giải quyết hiểu lầm này khiến bạn học được cách diễn đạt chính xác hơn, mang lại lợi thế lớn trong cuộc họp quan trọng vào thứ Năm.

Một đề xuất hoặc bài thuyết trình của bạn sẽ được đón nhận nhiệt tình vào cuối tuần. Về tài chính, hãy kiểm tra kỹ hợp đồng trước khi ký - việc đọc kỹ điều khoản nhỏ sẽ giúp bạn đàm phán được điều kiện tốt hơn. Sức khỏe cần chú ý giọng nói và họng vào đầu tuần, nhưng năng lượng tinh thần tuyệt vời vào cuối tuần, lý tưởng cho các hoạt động sáng tạo và học tập.

Cự Giải

8ef7b1744892455c31d05514127-2114.png

Đầu tuần đặt bạn vào tình huống khó xử khi người thân hoặc đồng nghiệp đưa ra yêu cầu quá sức. Đến giữa tuần, mối quan hệ này trở nên cân bằng và khỏe mạnh hơn. Trong công việc, việc từ chối nhiệm vụ không thuộc trách nhiệm giúp bạn tập trung vào dự án chính, mang lại kết quả xuất sắc vào thứ Sáu.

Về tài chính, không cho vay tiền trong tuần này hóa ra là quyết định đúng đắn, bạn có thể dùng số tiền đó cho cơ hội đầu tư tốt hơn xuất hiện cuối tuần. Sức khỏe tâm lý cải thiện đáng kể khi bạn tìm được người tâm sự đáng tin cậy. Dạ dày và tiêu hóa ổn định trở lại vào cuối tuần khi tinh thần ổn định.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

ac33552f-a668-46a8-8e55-bfeb3fedcbb0.jpg
Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
#tử vi tuần #Bạch Dương #Kim Ngưu #rủi ro tài chính #tình yêu #cung hoàng đạo

