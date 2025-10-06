Horoscope 6/10 - 12/10: Thiên Bình trở nên quyết đoán, Bọ Cạp tìm ra sự thật

HHTO - Sức mạnh lớn nhất của 12 chòm sao không phải là không bao giờ rơi xuống, mà là khả năng đứng dậy và làm lại từ đầu mỗi khi gặp thất bại.

Sư Tử

Tuần này thuộc về Sư Tử! Bạn đang ở trạng thái tốt nhất của mình với năng lượng dồi dào, sự tự tin vượt trội và khả năng truyền cảm hứng. Đây là thời điểm tuyệt vời để thể hiện bản thân, dù là trong công việc, sân khấu hay mạng xã hội. Một cơ hội thăng tiến hoặc được công nhận có thể đến vào giữa tuần, hãy sẵn sàng chấp nhận với lòng biết ơn.

Tuy nhiên, cẩn thận với bản ngã quá lớn có thể vô tình làm tổn thương người khác. Trong tình yêu, sức hút của bạn đang ở mức cao nhất, người độc thân có thể có nhiều lựa chọn, nhưng hãy chọn người thực sự hiểu và trân trọng bạn. Tài chính có xu hướng chi tiêu nhiều cho ngoại hình và giải trí.

Xử Nữ

Tuần này mang đến cảm giác viên mãn cho những nỗ lực bạn đã bỏ ra trong thời gian qua. Công việc tiến triển suôn sẻ khi bạn chú ý đến từng chi tiết nhỏ, sự tỉ mỉ này sẽ giúp bạn nổi bật trong mắt cấp trên. Một dự án bạn đã ấp ủ lâu có thể được phê duyệt vào cuối tuần, mở ra hướng đi mới cho sự nghiệp. Tuy nhiên, không có gì là hoàn hảo tuyệt đối, bạn cần chấp nhận việc "vừa đủ cũng là hạnh phúc".

Tài chính có dấu hiệu cải thiện, nhưng hãy lập kế hoạch dài hạn thay vì chỉ tập trung vào lợi ích trước mắt. Trong tình yêu, bạn có thể hơi khắt khe và phê bình quá mức, hãy nhớ rằng không ai hoàn hảo, kể cả bạn. Sức khỏe cần chú ý đến hệ tiêu hóa và căng thẳng thần kinh. Thiền định hoặc yoga có thể giúp bạn cân bằng.

Thiên Bình

Tuần này đặt bạn vào tình huống buộc phải quyết định rõ ràng vào thứ Ba, trong công việc, bạn phải chọn giữa hai hướng đi, hai đội nhóm hoặc hai phương án. Dù khó khăn, nhưng khi quyết định đã đưa ra, bạn cảm thấy nhẹ nhõm bất ngờ. Đến thứ Năm, lựa chọn của bạn chứng minh là đúng đắn, mang lại kết quả tích cực.

Trong tình yêu, cuộc trò chuyện khó khăn giữa đối phương và gia đình được giải quyết khi bạn rõ ràng về vị trí của mình, cả hai phía đều trân trọng sự trung thực. Người độc thân thu hút người mới khi bạn rõ ràng về mong muốn của mình. Sự căng thẳng giảm đáng kể vào cuối tuần khi mọi chuyện đã rõ ràng.

Bọ Cạp

Đầu tuần mang đến tình huống khi một bí mật bị phơi bày - có thể của bạn hoặc của người khác. Dù ban đầu gây sốc, nhưng đến thứ Tư bạn nhận ra đây là cơ hội để xóa bỏ sự tiêu cực và bắt đầu lại với nền tảng trung thực. Về tài chính, việc minh bạch về nguồn thu nhập hoặc chi tiêu giúp bạn tránh được vấn đề thuế và mở ra cơ hội hợp tác.

Tình cảm trải qua cuộc khủng hoảng lành mạnh, sau khi mọi chuyện được nói ra, mối quan hệ sâu đậm và tin tưởng hơn gấp bội. Sức khỏe cải thiện khi bạn thừa nhận và xử lý căng thẳng thay vì dồn nén.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo