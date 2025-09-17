Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Tập huấn công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp trong Công an Nhân dân

Châu Linh Châu Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 16/9, Ban Thanh niên Công an Nhân dân, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp trong CAND nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, phổ biến nội dung Chỉ thị số 05 của Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, Quyết định số 1518 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Hướng dẫn 7959 của Cục Công tác chính trị cũng như giải đáp các câu hỏi, đề xuất, kiến nghị của Công an đơn vị, địa phương liên quan tới tổ chức, hoạt động của Đoàn cũng như công tác tổ chức đại hội Đoàn trong CAND.

Hội nghị đã góp phần thống nhất nhận thức, hành động của cấp ủy, lãnh đạo Công an đơn vị, địa phương, lãnh đạo các đơn vị chức năng trong lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng công tác thanh niên, nâng cao chất lượng công tác Đoàn, phong trào thanh niên trong CAND nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thiếu tướng Ngô Hoài Thu - Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an khẳng định, đây là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử xây dựng, phát triển của tổ chức Đoàn trong CAND.

Mô hình hoạt động mới có sự kế thừa, chọn lọc những ưu điểm, khắc phục những hạn chế trong các mô hình tổ chức Đoàn trong CAND từ trước đến nay, phù hợp với tính chất, đặc điểm, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy CAND trong tình hình mới.

Tạo cơ chế, điều kiện thuận lợi để các cấp bộ Đoàn ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Công an, hội tụ và phát huy cao độ tinh thần tiên phong, xung kích, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

lin04871.jpg
Thiếu tướng Ngô Hoài Thu - Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an phát biểu khai mạc hội nghị.

Theo Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Đại hội Đoàn cấp cơ sở trong CAND phải hoàn thành trước ngày 15/10/2025; cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành trong tháng 11/2025. Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an hoàn thành trước ngày 31/12/2025.

Năm 2025 là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, trong đó Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 8 nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến được tổ chức vào trung tuần tháng 10/2025.

Tại Hội nghị, Thượng tá Đồng Đức Vũ - Trưởng Ban Thanh niên CAND chính thức phát động đợt sinh hoạt chính trị cao điểm với chủ đề: “Tuổi trẻ CAND rèn đạo đức, luyện tác phong, trọng danh dự, xung kích xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

lin04882-9164.jpg
Thượng tá Đồng Đức Vũ - Trưởng Ban Thanh niên CAND phát động đợt sinh hoạt chính trị cao điểm với chủ đề: “Tuổi trẻ CAND rèn đạo đức, luyện tác phong, trọng danh dự, xung kích xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.
lin04885.jpg
Toàn cảnh hội nghị tập huấn.

Đợt sinh hoạt chính trị nhằm nâng cao nhận thức, bồi đắp niềm tin, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng; khích lệ, cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên thanh niên phát huy truyền thống, trí tuệ, sức trẻ, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Tạo môi trường rèn luyện, cống hiến, trưởng thành cho thanh niên CAND, phát huy cao nhất trách nhiệm của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

Đợt sinh hoạt chính trị được triển khai theo 02 giai đoạn: Đợt 1: Từ ngày 15/9/2025 đến 31/10/2025: Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ CATƯ lần thứ 8; Đợt 2: Từ 01/11/2025 đến hết tháng 01/2026: Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

dai-bieu.jpg
Đại diện các đơn vị tham dự tập huấn.

Đợt sinh hoạt chính trị cao điểm của tuổi trẻ CAND tập trung vào 3 nội dung trọng tâm như Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, trọng tâm là sinh hoạt chi đoàn chuyên đề “Tự hào dưới cờ Đảng quang vinh”...; Tổ chức các phong trào hành động cách mạng, chỉ đạo tổ chức Đoàn từ cấp cơ sở đăng ký, triển khai ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số phục vụ nhiệm vụ chuyên môn chào mừng Đại hội...; Nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng...

Châu Linh Châu Linh
#Ban Thanh niên Công an Nhân dân #Bộ Công an #Hội nghị tập huấn công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp #Trung ương Đoàn #Thượng tá Đồng Đức Vũ

Xem thêm

Cùng chuyên mục