Tập huấn công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp trong Công an Nhân dân

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, phổ biến nội dung Chỉ thị số 05 của Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, Quyết định số 1518 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Hướng dẫn 7959 của Cục Công tác chính trị cũng như giải đáp các câu hỏi, đề xuất, kiến nghị của Công an đơn vị, địa phương liên quan tới tổ chức, hoạt động của Đoàn cũng như công tác tổ chức đại hội Đoàn trong CAND.

Hội nghị đã góp phần thống nhất nhận thức, hành động của cấp ủy, lãnh đạo Công an đơn vị, địa phương, lãnh đạo các đơn vị chức năng trong lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng công tác thanh niên, nâng cao chất lượng công tác Đoàn, phong trào thanh niên trong CAND nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thiếu tướng Ngô Hoài Thu - Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an khẳng định, đây là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử xây dựng, phát triển của tổ chức Đoàn trong CAND.

Mô hình hoạt động mới có sự kế thừa, chọn lọc những ưu điểm, khắc phục những hạn chế trong các mô hình tổ chức Đoàn trong CAND từ trước đến nay, phù hợp với tính chất, đặc điểm, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy CAND trong tình hình mới.

Tạo cơ chế, điều kiện thuận lợi để các cấp bộ Đoàn ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Công an, hội tụ và phát huy cao độ tinh thần tiên phong, xung kích, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Theo Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Đại hội Đoàn cấp cơ sở trong CAND phải hoàn thành trước ngày 15/10/2025; cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành trong tháng 11/2025. Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an hoàn thành trước ngày 31/12/2025.

Năm 2025 là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, trong đó Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 8 nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến được tổ chức vào trung tuần tháng 10/2025.

Tại Hội nghị, Thượng tá Đồng Đức Vũ - Trưởng Ban Thanh niên CAND chính thức phát động đợt sinh hoạt chính trị cao điểm với chủ đề: “Tuổi trẻ CAND rèn đạo đức, luyện tác phong, trọng danh dự, xung kích xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Đợt sinh hoạt chính trị nhằm nâng cao nhận thức, bồi đắp niềm tin, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng; khích lệ, cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên thanh niên phát huy truyền thống, trí tuệ, sức trẻ, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Tạo môi trường rèn luyện, cống hiến, trưởng thành cho thanh niên CAND, phát huy cao nhất trách nhiệm của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

Đợt sinh hoạt chính trị được triển khai theo 02 giai đoạn: Đợt 1: Từ ngày 15/9/2025 đến 31/10/2025: Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ CATƯ lần thứ 8; Đợt 2: Từ 01/11/2025 đến hết tháng 01/2026: Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Đợt sinh hoạt chính trị cao điểm của tuổi trẻ CAND tập trung vào 3 nội dung trọng tâm như Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, trọng tâm là sinh hoạt chi đoàn chuyên đề “Tự hào dưới cờ Đảng quang vinh”...; Tổ chức các phong trào hành động cách mạng, chỉ đạo tổ chức Đoàn từ cấp cơ sở đăng ký, triển khai ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số phục vụ nhiệm vụ chuyên môn chào mừng Đại hội...; Nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng...