Tập đoàn TH chia sẻ về kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững tại AANZFTA

Với chủ đề “Mô hình của TH: Kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững trong ngành sữa”, Giám đốc Phát triển Bền vững Tập đoàn TH giới thiệu tới các đại diện diễn giả đến từ Úc, New Zealand và các nước trong khối ASEAN (Indonesia, Philipin, Malaysia, Thái Lan, Campuchia) về một người phụ nữ Việt Nam đặc biệt - Anh hùng Lao động Thái Hương, nhà sáng lập Tập đoàn TH.

Năm 2008, đứng trước sự cố sữa nhiễm melamine tại Trung Quốc, nguy cơ gây chảy máu thận cho hàng triệu trẻ em, bà Thái Hương quyết tâm làm ra ly sữa tươi sạch bằng cả trái tim và tấm lòng người mẹ. Bà đã xây dựng Tập đoàn TH với con đường bài bản và theo chuỗi khép kín lấy Mẹ Thiên nhiên làm nền tảng, con người là trọng tâm gắn liền với chiến lược phát triển bền vững, tận dụng mọi thành quả của khoa học công nghệ và khoa học quản trị của thế giới để biến điều chưa thể thành có thể.

Tại thời điểm đó, thị trường sữa nước tại Việt Nam có tới 92% là sữa bột pha lại và 8% sữa tươi. Với sự vào cuộc của Tập đoàn TH và sự ra đời của Thương hiệu quốc gia TH true MILK, đến nay, tỷ lệ sữa tươi đã tăng lên thành 60%. Sữa bột pha lại từ 92% nay chỉ còn khoảng 40%. Tiêu thụ sữa bình quân đầu người tại thời điểm 2008 chỉ 8 -12 lít/người/năm, nay đã tăng lên thành 25 lít.

Đến nay, các sản phẩm sữa tươi sạch của Tập đoàn TH chiếm đến 51,9% thị phần sữa tươi khu vực thành thị tại Việt Nam. Đặc biệt, vào năm 2020, TH đã xác lập kỷ lục “Cụm trang trại tập trung ứng dụng công nghệ cao với quy trình sản xuất khép kín quy mô lớn nhất thế giới” - được chứng nhận bởi Liên minh Kỷ lục Thế giới (World Records Union – WorldKings).

16 năm kiên định với tôn chỉ “sữa tươi sạch là con đường duy nhất” và định vị thương hiệu bằng chữ “THẬT”, TH dưới sự dẫn dắt của bà Thái Hương đã làm nên cuộc cách mạng sữa tươi sạch, góp phần nâng cao thể chất và dinh dưỡng cho thế hệ trẻ và người dân Việt Nam, ghi dấu ấn Việt Nam trên bản đồ sữa thế giới.

Tiên phong kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn

Cũng tại phiên thảo luận, bà Thuỷ chia sẻ: “Chúng tôi có một lợi thế vô cùng đặc biệt, hành trình phát triển bền vững đã được khởi xướng từ rất sớm dẫn dắt bởi tầm nhìn chiến lược của nhà sáng lập - Anh hùng Lao động Thái Hương. Bà là kiến trúc sư, tổng công trình sư của tập đoàn, người đã vẽ nên con đường phát triển bền vững thực thi kinh tế xanh, kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn ngay từ những ngày đầu thành lập, dựa trên công thức thiết kế một cách rõ ràng và nhất quán:Trí tuệ Việt + Tài nguyên thiên nhiên Việt + Công nghệ đầu cuối của thế giới.”

Với nền tảng đó, dựa trên những thành tựu khoa học tiên tiến của thế giới, các hoạt động kinh doanh, sản xuất của Tập đoàn TH đã được thiết kế sẵn theo hướng giảm phát thải tối đa, tối ưu hóa hiệu quả vận hành và đáp ứng tiêu chuẩn sản phẩm chuẩn quốc tế ngay tại đồng đất Việt Nam.

Vì vậy, tham vọng hướng tới mục tiêu Net Zero 2050 của Tập đoàn TH không phải là một phản ứng với xu hướng mà là một hành trình được được “may đo” bài bản và chủ động từ rất nhiều năm trước thông qua việc theo đuổi một cách kiên định con đường kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn trên nền tảng phát triển bền vững.

Cụ thể, tại trang trại TH, phát thải khí nhà kính chỉ đạt 0.89 kg CO2/lít sữa trong năm 2023 (phạm vi 1,2, số liệu của TH công bố sau kiểm toán bởi Deloitt) – một con số ấn tượng so với mức trung bình hơn 1 kg CO2/lít sữa ở các nông trại trong khu vực Đông Nam Á(*).

“Cũng từ năm 2023, hai công ty thành viên của Tập đoàn TH đạt trạng thái trung hòa carbon theo tiêu chuẩn quốc tế PAS 2060:2014. Đây là thành tựu vinh dự khi tại Việt Nam hiện mới chỉ có 4 công ty đạt được chứng nhận này và TH đóng góp 2 trong số đó” - bà Hoàng Thị Thanh Thuỷ tự hào chia sẻ.

Hai công ty sản xuất chủ lực của Tập đoàn TH là Công ty cổ phần Sữa TH và Công ty TNHH Nước tinh khiết Núi Tiên - nơi sản xuất các sản phẩm sữa, nước tinh khiết, nước trái cây, đồ uống hoàn toàn từ thiên nhiên,… Đây là những doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam được Control Union – tổ chức quốc tế uy tín – chứng nhận trung hòa carbon.

Hai công ty đạt trạng thái trung hòa carbon sau những nỗ lực mạnh mẽ và đồng bộ, gồm quá trình kiểm kê khí nhà kính; triển khai loạt giải pháp giảm phát thải như sử dụng điện mặt trời, chuyển đổi lò hơi sang sinh khối, trồng cây xanh, giảm thiểu nhựa, thu gom bao bì tái chế và tham gia các dự án bù đắp carbon đạt chuẩn quốc tế, thể hiện rõ cam kết đi đôi với hành động trên con đường phát triển kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn của TH.

“Chúng tôi cam kết duy trì trạng thái trung hòa carbon đến năm 2028 theo chuẩn PAS 2060, sau đó sẽ trung hòa theo tiêu chuẩn ISO 14068. Đối với tầm nhìn dài hạn, chúng tôi tái khẳng định cam kết hưởng ứng và đồng hành cùng Việt Nam hướng tới mục tiêu Net Zero 2050 như Chính phủ đã cam kết cùng với thế giới tại COP 26”, bà Thuỷ nói.

Nhắc lại phát biểu của Nhà sáng lập trong dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Quỹ Vì Tầm Vóc Việt: “Riêng rẽ mỗi chúng ta chỉ là 1 giọt nước, cùng nhau chúng ta là đại dương”, bà Thuỷ khẳng định Tập đoàn TH luôn là thành viên tích cực trong các liên minh mà Tập đoàn tham gia, như PRO Vietnam, VB4E, Liên minh các nhà bán lẻ giảm tiêu thụ túi nilon,...

“Dưới sự dẫn dắt của Anh hùng Lao động thái Hương, chúng tôi tin tưởng rằng, cùng nhau, chúng ta sẽ tạo ra làn sóng lớn để bảo vệ Mẹ Thiên nhiên và thực hiện kinh doanh có trách nhiệm, hướng tới mục tiêu mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng và thế hệ tương lai” – Giám đốc Phát triển Bền vững Tập đoàn TH nhấn mạnh.

AANZFTA là Hiệp định thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc và New Zealand, triển khai thực thi từ năm 2009. Mục tiêu chính của Hiệp định là tự do hóa thương mại, hàng hóa và dịch vụ, tăng cường hội nhập kinh tế và xây dựng chuỗi cung ứng và sản xuất bền vững trong khu vực.

Trong khuôn khổ hỗ trợ các nước tham gia Hiệp định, Chính phủ Úc và New Zealand đã tổ chức workshop: “Nông nghiệp và hệ thống thực phẩm bền vững” tại Jarkata, Indonesia từ ngày 23-24/4/2025. Thông qua Hội thảo này, các kinh nghiệm, cách tiếp cận và thực hành tốt của các thành viên được chia sẻ rộng rãi.