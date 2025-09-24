Tập đoàn sản xuất 'Anh trai, chị đẹp' gây bất ngờ

Ngày 26/9 tới, Tập đoàn Yeah1 chính thức ra mắt nền tảng giải trí Mango Plus tại Việt Nam. Với định vị là cánh cửa kết nối khán giả Việt với nhịp chảy văn hóa châu Á và thế giới, đơn vị tự tin sẽ tạo đà đưa công nghiệp văn hoá Việt Nam ra tầm thế giới.

Đại diện YeaH1 cho biết, MangoPlus là nền tảng giải trí được ra mắt và phát triển tại Việt Nam, hướng tới mục tiêu trở thành kho nội dung châu Á lớn nhất phục vụ khán giả Việt Nam. MangoPlus được xây dựng trên cơ sở hợp tác chiến lược với MangoTV - nền tảng nội dung giải trí Top 3 Trung Quốc.

Trong khuôn khổ hợp tác, MangoPlus tiếp nhận nội dung và chuyển giao công nghệ sản xuất từ MangoTV, đồng thời giữ quyền phát hành độc quyền tại Việt Nam các chương trình nổi bật như Anh Trai vượt ngàn chông gai, Chị Đẹp đạp gió, Gia đình Haha, Tân binh toàn năng,....

Chương trình "Anh Trai vượt ngàn chông gai".

Ngoài ra, MangoPlus cũng mở rộng đầu tư vào các dòng nội dung đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan… và phát hành kho nội dung độc quyền tự sản xuất bởi YeaH1 cho khán giả trong và ngoài nước nhằm để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khán giả.

Trong giai đoạn đầu, MangoPlus sẽ triển khai phiên bản thử nghiệm trên ứng dụng điện thoại với một loạt tính năng kết nối và tương tác cho khán giả Việt như: Tương tác cùng nội dung, khán giả có thể tham gia trực tiếp trong các chương trình được phát sóng, biến trải nghiệm từ “xem” thành “sống cùng”; Trải nghiệm tìm kiếm và phân loại cá nhân hóa, các giao diện và thuật toán được thiết kế riêng cho fan phim, fan show tại Việt Nam, giúp khán giả dễ dàng tìm đúng nội dung mình quan tâm….

Chương trình "Chị Đẹp đạp gió".

Bà Nguyễn Quế Tiên - Phó Giám đốc MangoPlus - cho biết nền tảng giải trí này sản xuất và phát triển nội dung dành cho người Việt Nam dựa trên bản quyền những nội dung quốc tế, dựa trên nguyên tắc tôn trọng tuyệt đối bản quyền và sở hữu trí tuệ từ format gốc, để các sản phẩm trở thành nội dung cao cấp (premium), gần gũi với gu thưởng thức của khán giả Việt Nam.

Các thành viên MangoPlus trong lễ ra mắt.

Bên cạnh đó, MangoPlus định vị chiến lược phát triển toàn cầu dựa trên hai trụ cột: Hợp tác quốc tế và Sáng tạo theo xu hướng toàn cầu. Đây chính là kim chỉ nam để MangoPlus trở thành cầu nối đưa văn hóa Việt Nam vươn ra thế giới, tạo đà thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hoá.

“Với MangoPlus, toàn cầu hóa không có nghĩa là nhập khẩu đơn thuần. Đó là một hành trình song hành: Vừa hợp tác để học hỏi công nghệ tiên tiến, vừa khẳng định bản sắc Việt qua cách kể chuyện, qua những sản phẩm đủ sức cạnh tranh ở tầm quốc tế”, bà Quế Tiên cho biết.