Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) tiếp tục chiến lược trao quyền cho lãnh đạo trẻ

Ngày 26 /02/2025 , Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (HoSE: BCG) vừa bổ nhiệm ông Hồ Viết Thùy giữ vai trò Tổng Giám đốc. Đây là động thái tiếp nối chiến lược trao quyền cho lãnh đạo trẻ - một trong những chiến lược trọng tâm được Bamboo Capital ưu tiên triển khai từ năm 2022 đến nay.

Ông Nguyễn Tùng Lâm, nguyên Tổng Giám đốc, sẽ tiếp tục đồng hành và đóng góp cho Bamboo Capital với vai trò cố vấn chiến lược, cũng như tìm kiếm các cơ hội kinh doanh đột phá. Trong thời gian đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc từ tháng 4/2024, ông Lâm đã ghi dấu ấn đậm nét khi giúp Bamboo Capital đạt kết quả kinh doanh ấn tượng. Năm 2024, doanh thu thuần hợp nhất của Bamboo Capital đạt 4.371,9 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế đạt 844,8 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần so với năm 2023. Tại ngày 31/12/2024, tổng tài sản Tập đoàn đạt 46.552,6 tỷ đồng, tăng 10,7% so với thời điểm đầu năm. Kết quả tích cực này minh chứng cho tính hiệu quả của việc xây dựng đội ngũ kế cận bài bản.

Tân Tổng Giám đốc Hồ Viết Thuỳ là gương mặt tiêu biểu tiếp theo cho thế hệ lãnh đạo trẻ được Bamboo Capital đào tạo và trao cơ hội phát triển. Trước khi đảm nhận vị trí mới, ông Thuỳ đã khẳng định năng lực qua nhiều vai trò quan trọng như Giám đốc Ban Giám sát và Điều phối cung ứng của Tập đoàn Bamboo Capital, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Xây dựng tại BCG Land. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý dự án, cùng với sự đào tạo kỹ năng điều hành từ chiến lược phát triển nhân sự cấp cao của Tập đoàn, ông Thuỳ được kỳ vọng sẽ giúp Bamboo Capital tiếp tục kiện toàn bộ máy điều hành và đẩy mạnh những mảng cốt lõi của Tập đoàn.

Việc bổ nhiệm ông Hồ Viết Thuỳ cho thấy Bamboo Capital thực hiện nghiêm túc chiến lược trẻ hoá lãnh đạo Tập đoàn, luôn chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao để sẵn sàng cho các giai đoạn tăng tốc. Sự kết hợp giữa thế hệ lãnh đạo giàu kinh nghiệm và các nhân tố trẻ được kỳ vọng sẽ tạo ra thế cân bằng, giúp Tập đoàn Bamboo Capital có động lực đổi mới sáng tạo và duy trì đà tăng trưởng bền vững.