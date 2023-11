Tạo sân chơi cho thiếu nhi Nghệ An tham gia chuyển đổi số

TPO - Liên quan đến vụ cháy karaoke làm chết 32 người tại Bình Dương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố thêm hai cựu cán bộ công an, từng công tác tại Công an TP.Thuận An; Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.