Hơn 3.000 bức ảnh ghi lại khoảnh khắc thiếu nhi làm việc tốt

TPO - Sau hơn 5 tháng tổ chức, Ban Tổ chức cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc Nghìn việc tốt thiếu nhi hôm nay” đã nhận được hơn 3.000 ảnh và chùm ảnh dự thi phản ánh tinh thần làm việc tốt từ những điều nhỏ nhất, tùy theo sức của mình.

Ngày 27/11, Hội đồng Đội T.Ư, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc Nghìn việc tốt thiếu nhi hôm nay”.

Dự chương trình có anh Lê Hải Long - Trưởng ban Công tác Thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư.

Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc Nghìn việc tốt thiếu nhi hôm nay” là một trong những hoạt động lớn chào mừng Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023); 82 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2023); 60 năm Phong trào “Nghìn việc tốt” (24/3/1963-24/3/2023).

Cuộc thi được tổ chức nhằm phát hiện, giới thiệu các hoạt động sáng tạo, ý nghĩa; những tấm gương thiếu nhi tiêu biểu trong phong trào “Nghìn việc tốt”. Đồng thời, thông qua cuộc thi, Ban tổ chức mong muốn lan tỏa đến các em đội viên, học sinh cùng nhau phấn đấu trở thành Dũng sĩ “Nghìn việc tốt”, xứng đáng là những bông hoa đẹp trong vườn hoa “Nghìn việc tốt”, góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động và xây dựng tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh.

Được phát động từ ngày 15/2 - 25/7/2023 trên báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng cùng fanpage Khăn quàng thắm mãi vai em, cuộc thi “Khoảnh khắc Nghìn việc tốt thiếu nhi hôm nay” tổ chức dưới hình thức: thi ảnh khoảnh khắc làm việc tốt.

Kết quả, Ban tổ chức đã nhận được hơn 3.000 ảnh và chùm ảnh dự thi của Hội đồng Đội 18 tỉnh, thành phố cùng với các nhà trường, thiếu nhi học sinh trên cả nước. Các địa phương có số lượng bài thi gửi về nhiều là: Quảng Nam, Bình Dương, Khánh Hòa, Đồng Tháp, Ninh Thuận.

Theo đánh giá của Ban tổ chức cuộc thi, các bài, ảnh dự thi gửi đến Ban Tổ chức đa phần chất lượng, phản ánh đúng tinh thần của phong trào, làm việc tốt từ những điều nhỏ nhất, tùy theo sức của mình.

Ban Giám khảo thống nhất lựa chọn trao giải cho 36 tác phẩm xuất sắc nhất cuộc thi. Trong đó, giải Đặc biệt được trao cho Hội đồng Đội tỉnh Quảng Nam, với phần thưởng là Bằng khen của BCH T.Ư Đoàn và 5 triệu đồng tiền mặt cùng quà tặng của Ban Tổ chức cuộc thi).

Giải Nhất cuộc thi được trao cho Liên đội trường Tiểu học Phước Đồng (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và Liên đội trường Tiểu học Dĩ An C (TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương)

Giải Nhì cuộc thi thuộc về Liên đội trường Tiểu học Châu Sơn (TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam); em Nguyễn Thanh Ngân, Chi đội 4A15, Liên đội trường Tiểu học Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội) và em Trần Lê Mỹ Duyên, Chi đội 8A12, Liên đội trường THCS Kim Hồng (TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn trao 10 giải Ba và 20 giải Khuyến khích.

Một số hình ảnh tiêu biểu ghi lại khoảnh khắc "Nghìn việc tốt của thiếu nhi hôm nay" được gửi về Ban tổ chức cuộc thi: