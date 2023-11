Tăng Duy Tân: 'Tôi nhiều lần bị người yêu đá vì nghèo, đi xe rách'

TPO - Tăng Duy Tân kể thời sinh viên anh nhiều lần bị bạn gái "đá" vì nghèo. Các mối tình của anh vì thế không kéo dài.

Trong thời gian ngắn ngủi, Tăng Duy Tân liên tục có ca khúc nổi tiếng như Bên trên tầng lầu, Cô đơn trên sofa (do Hồ Ngọc Hà thể hiện) và mới nhất là Cắt đôi nỗi sầu. Nam ca sĩ tâm sự trước khi được khán giả biết tới như hiện tại, anh trải qua nhiều khó khăn. Thậm chí, có giai đoạn anh phát hành các ca khúc nhưng không được khán giả biết tới.

“Tôi lường trước việc bị khán giả nói một màu”

- Sự nổi tiếng của "Bên trên tầng lầu" đã khiến anh choáng váng. Còn thành công của "Cắt đôi nỗi sầu" mang lại cho anh cảm xúc thế nào?

- Lần này tôi chỉ vui thôi chứ không có cảm xúc gì thêm. Dù sao tôi cũng có kinh nghiệm một lần trải qua rồi. Tôi còn không nghĩ mình sẽ bình thản đến thế.

- "Cắt đôi nỗi sầu" có thành tích tốt nhưng nhiều khán giả cho rằng với ca khúc này Tăng Duy Tân đang đi theo một công thức tương tự "Bên trên tầng lầu" hay "Cô đơn trên sofa". Anh có thấy bản thân quá an toàn như khán giả nhận định?

- Tôi không biết mọi người nói tôi đi theo một công thức là công thức như thế nào, có lẽ ý mọi người là tôi một màu đó. Tôi cũng lường trước việc mọi người sẽ nói tôi một màu từ trước khi ra bài hát này. Tuy nhiên, đây đơn giản là một lời hứa tôi dành cho người hâm mộ. Năm trước, tôi hứa với fan cho ra một ca khúc đơn giản, ai cũng có thể hát theo và đạt được phổ biến tối đa.

Tôi chủ đích tạo nên một ca khúc mà từ con nít tới người lớn, ai cũng có thể nghe được. Khi tôi làm như vậy, chắc chắn những khán giả đòi hỏi cao về tính nghệ thuật, kỹ thuật sẽ không thực sự yêu thích bài hát. Nhưng đổi lại, những người không quá am hiểu về âm nhạc cũng có thể thoải mái thưởng thức ca khúc mà không cần phân tích, suy nghĩ quá nhiều.

- Vậy có thể rút ra bí quyết thành công của Tăng Duy Tân là những ca khúc dễ nghe và đối tượng khán giả nào cũng có thể hát theo?

- Người ta vẫn nói người tính không bằng trời tính. Trả lời theo góc độ chủ quan thì tôi chỉ có thể nói là do tôi may mắn thôi. Ngoài kia có rất nhiều bài hát hay nhưng không may mắn được khán giả biết tới. Tôi cũng từng trải qua giai đoạn đó rồi. Ra rất nhiều bài hát nhưng thất bại. Mãi đến sau này, công chúng mới biết tới âm nhạc của tôi nhiều hơn.

Tôi nghĩ điều quan trọng là xác định mục tiêu khi thực hiện bài hát đó. Nếu ca khúc được sáng tác cho cá nhân thì tôi sẽ không quan tâm bài hát dễ nghe và phù hợp với thị hiếu khán giả hay không.

Nhưng giai đoạn đó qua rồi. Từ 2020, tôi tập trung nhiều hơn tới khán giả. Dần dần, tôi quan sát bằng cách đọc bình luận, ý kiến và nắm rõ hơn thị trường.

- Bên trên tầng lầu giúp anh tăng 3 lần cát-xê, thậm chí xây nhà cho bố mẹ. Vậy thành công của "Cắt đôi nỗi sầu" mang lại cho anh những gì?

- Tôi chỉ có thêm một bản hit mà thôi. Còn về cát-xê tôi không tiện chia sẻ lắm.

- Chỉ một năm trước đó, Tăng Duy Tân vẫn thoải mái chia sẻ về cát-xê. Điều gì khiến anh thay đổi?

- Nếu cho làm lại, tôi sẽ không chia sẻ như vậy. Vì nghe trong giới, mọi người đồn tôi giàu lắm. Tôi thậm chí đang âm tiền vì vẫn xây nhà cho bố mẹ. Tôi còn nghe lời đồn phổ biến hơn là đồn tôi gay hay đào hoa. Nhưng thực ra, tôi khó thích một ai đó.

Tôi nhiều lần bị người yêu “đá”

- Một cô gái như thế nào sẽ chinh phục được anh?

- Tôi sẽ yêu một người mà trái tim tôi mách bảo. Yêu một người thuần túy là cảm xúc nhưng để đi đến lâu dài, chẳng hạn kết hôn thì đương nhiên còn cần lý trí nữa.

Tuy nhiên, lấy ai hay như thế nào thì đó là chuyện của tương lai nên hiện tại tôi cũng chưa tính tới việc đó.

- Hình ảnh chàng trai trong các bài hát do anh sáng tác thường thất tình và rất bi lụy. Điều đó có gì tương đồng với anh ở ngoài đời không?

- Ở ngoài, riêng khoản bị người yêu đá, tôi kinh nghiệm đầy mình. Suốt mấy năm trước, tôi nghèo, đi xe yên thủng, không có đồng nào trong người. Thời ấy, các mối tình của tôi thường không kéo dài. Tôi cũng có nhiều mối tình đơn phương nhưng không dám tỏ tình vì sợ bị từ chối.

- Sau khi nổi tiếng, có nhiều người tiếp cận hay tỏ tình với anh không?

- Không bởi vì tôi và mọi người cũng không có nhiều cơ hội tiếp cận. Tôi khóa Facebook rồi và cũng bận rộn cho các hoạt động âm nhạc nữa. Bây giờ, tôi tập trung yêu âm nhạc. Tôi để thời gian rảnh cho bản thân, bạn bè và gia đình của tôi. May mắn gia đình cũng không hối thúc vấn đề này và tôi cũng chưa bao giờ thấy cô đơn.

- Thời chưa nổi tiếng, anh từng bị nói “đi hát mà không mua nổi cái áo mới” khi về quê ăn Tết. Hiện giờ, mọi người ở quê đối xử với anh như thế nào?

- Tôi chỉ vui khi được trở về nhà chứ từ lâu tôi đã không quan tâm mọi người xung quanh nghĩ gì về mình nữa rồi. Tôi không còn xấu hổ vì những bình luận trước đây nữa vì tôi thấy đơn thuần mọi người chưa hiểu mình làm gì mà thôi.

Thời đó, điều tôi lo lắng nhất là sợ bố mẹ buồn. Làm nghề này khó tránh khỏi việc bị nói ra nói vào. Tuy nhiên, bây giờ tôi đã đạt được những cột mốc trong sự nghiệp nên không cần lo lắng về vấn đề đó nữa.

Hiện tại, vào những lúc thảnh thơi, yên tĩnh nhất, không có cuộc gặp nào cần gặp, không có vấn đề gì vướng mắc, cần giải quyết, tôi sẽ để não mình nghỉ ngơi mà không suy nghĩ về bất cứ điều gì hết.