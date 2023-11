Chuyện tình sóng gió, chia tay rồi yêu lại của Đạt G và Cindy Lư

TPO - Đạt G và Cindy Lư từng hẹn hò năm 2021 rồi chia tay chỉ sau vài tháng. Mới đây, hai người xác nhận trở về bên nhau.

Tối 20/11, Đạt G chia sẻ hình ảnh bên mẹ con Cindy Lư kèm bài viết: "Ba chúc mừng sinh nhật các con và mẹ. Ba luôn phía sau và đồng hành cùng 3 đứa con gái của ba. Chuyện gì xảy ra không quan trọng, quan trọng là sống vui, sống khỏe".

Cùng lúc, Cindy Lư cũng nhắn nhủ lời yêu thương tới nam ca sĩ. Cô bày tỏ: “Cảm ơn vì đã âm thầm đồng hành cùng em nuôi dạy, chăm sóc lo lắng cho tụi nhỏ từ chuyện ăn uống, đến học hành suốt 3 năm nay. Và cảm ơn vì đã luôn theo đúng chủ nghĩa ‘để trẻ thơ đầy đủ tình thương khi lớn lên’. Thank you, we love you”.

Động thái của Đạt G và Cindy Lư được cho là ngầm xác nhận hai người đã quay lại bên nhau. Thời gian qua, họ thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện gây xôn xao, bàn tán trên mạng xã hội.

Bước khởi đầu nhiều tranh cãi

Cũng trong bài viết đăng tối 20/11, Cindy Lư đính kèm cột mốc 12/2020 - 11/2023. Mối quan hệ dài 3 năm của 2 người trải qua nhiều sóng gió và thậm chí từng rạn nứt.

Trước khi đến với Cindy Lư, Đạt G có khoảng 3 năm hẹn hò với ca sĩ Du Uyên. Tới tháng 4/2021, Du Uyên lên tiếng xác nhận đã chia tay Đạt G. Khoảng một tháng sau đó, thông tin Đạt G hẹn hò Cindy Lư xôn xao mạng xã hội.

Thông tin trên nhận sự quan tâm rất lớn của công chúng. Lý do là Đạt G và Hoài Lâm - chồng cũ của Cindy Lư - được cho là có mối quan hệ thân thiết. Ngoài ra, Cindy Lư cũng bị nghi ngờ là người thứ 3 xen vào mối quan hệ giữa Đạt G với Du Uyên.

Khi tranh cãi nổ ra, Cindy Lư có bài viết dài trên trang cá nhân. Cô phủ nhận việc bản thân là người thứ 3.

Cindy Lư viết: "Ba mẹ mình chia tay cũng vì người thứ 3. Mình cũng vài lần có người thứ 3 chen chân vào cuộc sống, nên mình thà chết chứ không làm người thứ 3. Mình chỉ bắt đầu mối quan hệ khi người mình đang tìm hiểu đã kết thúc với người trước".

Cindy Lư cũng cho biết trước đó Hoài Lâm và Đạt G chỉ là đồng nghiệp quen biết chứ không thân thiết. Khi còn ở bên Hoài Lâm, Cindy Lư chưa từng gặp Đạt G.

Sau khi ly hôn Hoài Lâm (6/2020) một thời gian, Cindy Lư vô tình gặp Đạt G khi đi ăn cùng bạn bè. Cindy Lư khẳng định thời điểm đó, cả cô và Đạt G đều độc thân.

“Đầu năm 2021, mình với anh Đạt mới nói chuyện nhiều hơn và cũng trong giai đoạn tìm hiểu. Vì thế, chuyện tình cảm này, không hại ai, càng không có chuyện ngoại tình, hay giật bồ giật vợ ai”, cô nhấn mạnh.

Cindy Lư khen ngợi Đạt G trưởng thành, đối xử tốt với 2 con gái của cô. “Đạt có thể thay tã, chăm con, pha sữa, chơi cùng con. Đó là việc mà chưa chắc một vài người ba ruột đã làm hoặc chịu làm”, Cindy Lư bày tỏ.

Đạt G viết: "Cả hai tìm được ở nhau sự chia sẻ, đồng cảm và trân trọng những thời gian bên nhau cho đến hiện tại. Tôi không muốn người phụ nữ đó phải chịu thêm nhiều điều tiếng không hay về mình. Mọi sự phán xét, công kích, thậm chí tấn công, xin hãy để lên vai tôi. Tôi sẽ nhận trách nhiệm mọi thứ, chỉ xin mọi người đừng làm người phụ nữ của tôi thêm đau lòng vì những điều đã qua, không liên can đến cô ấy".

Gương vỡ lại lành

Thời gian sau đó, hai người thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh cùng nhau trong các chuyến đi. Họ cũng thoải mái tương tác trên mạng xã hội. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng vài tháng, hai người lộ dấu hiệu chia tay.

Không chỉ bỏ theo dõi nhau, Đạt G còn xóa ảnh chụp chung với mẹ con Cindy Lư. Sau đó, Đạt G xác nhận anh và Cindy Lư đã đường ai nấy đi. Tuy nhiên, họ vẫn là bạn bè, hỗ trợ nhau trong công việc.

Thời điểm đó, vợ cũ Hoài Lâm chia sẻ trên trang cá nhân: "Xin lỗi vì còn nhiều điều chưa thể hoàn thành cùng nhau. Chúng ta đều có những vấn đề quá lớn của riêng mình. Dù sao, anh của hiện tại đã là phiên bản tốt nhất rồi, cứ tiếp tục như vậy nhé. Mong anh thành công, trọn vẹn hơn nữa".

Sau thời gian dài không xuất hiện cùng nhau, tới tháng 8, thông tin hai người trở về bên nhau lại gây bàn tán. Khi Đạt G ra mắt sản phẩm mới, Cindy Lư cũng xuất hiện để chúc mừng bạn trai. Họ không tương tác với nhau nhưng sự xuất hiện của Cindy Lư cũng đủ gây bàn tán.

Thời điểm đó, chia sẻ trên Tiền Phong, Đạt G cho biết: "Tôi và Cindy Lư đều mang những tổn thương riêng nhưng có sự đồng điệu trong cuộc sống, gia đình và mối quan hệ xung quanh. Tôi nghĩ cô ấy phù hợp với mình và muốn tìm hiểu. Cả tôi và Cindy Lư đều cho nhau những bài học. Sau tình yêu, chúng tôi có sự thay đổi rõ rệt và tốt hơn hôm qua".

Tới tháng 9, Cindy Lư tiếp tục cùng Đạt G tới chung kết Rap Việt. Mới đây, họ có hành động thân mật tại bữa tiệc mừng kỷ niệm 10 năm ngày cưới của Đăng Khôi, Thủy Anh. Họ đi cùng nhau trong suốt bữa tiệc.

Và bài viết công khai mới đây trên trang cá nhân chính là câu trả lời của cả hai về những đồn đoán suốt thời gian qua, rằng sau thời gian dài đường ai nấy đi họ quyết định trở về bên nhau.